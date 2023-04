[JR-Cross]

開催期間:5月8日(月)から6月4日(日)まで



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、運営するエキナカ商業施設「エキュート」にて、新茶の季節を楽しむグルメフェアを開催します。

エキュート大宮・立川では、5月8日(月)から6月4日(日)まで、あんことお茶をテーマにしたキャンペーン「あんこに恋して、お茶に癒されて。」を開催します。新茶のシーズンの5月。抹茶などのお茶と、お茶と相性が良く、近年栄養価の高さやヘルシーさで国内外でもブームになっている「あんこ」を使用した、焼き菓子、シュークリーム、ジェラート、おまんじゅうなどのスイーツ、パン、サンドイッチ、デリなどをお楽しみください。

※価格は全て税込、画像はイメージです







エキュート大宮





【大宮ならではの狭山茶商品】

エキュート大宮では、「静岡茶」「宇治茶」に続く日本の三大銘茶である埼玉県南西部を主産地とする「狭山茶」を使用したスイーツやパンを取り揃えています。



左:狭山ほうじ茶ジェラート 右:宇治抹茶ジェラート

ハスキージェラート 1個 486円(エキュート大宮)

焙煎で引き出された香ばしい狭山ほうじ茶の薫りと、日本三大茶の上質な宇治茶のまろやかな風味をそれぞれお楽しみください。



NEW

ナウオンチーズマフィン 狭山茶&あずき

ナウオンチーズ♪ 1個 351円(エキュート大宮)

狭山茶ペーストとまろやかなカマンベールチーズを練り込んだマフィンにエダムチーズクランブル、かのこ豆、チーズをトッピングしました。

※エキュート大宮限定 ※1日40個限定



こ、ふぃなんしぇ さやままっ茶8個入

埼玉粉問屋 つむぎや 1箱 1,242円(エキュート大宮)

埼玉小麦、狭山まっ茶の味わいを大切に着色料、香料不使用で仕上げたひと口サイズの焼菓子です。



狭山茶生クリーム

サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。 1個2切入 388円(エキュート大宮)

埼玉県産の狭山茶を当店自慢の生クリームと合わせました。大宮店でしか味わえない商品をお楽しみください。 ※エキュート大宮限定 ※1日30個限定

狭山茶商品以外のおすすめ商品







左:まんじゅう 右:きら

ヤマダヤ 左:3個入 388円 右:1袋 432円(エキュート大宮)

左:北海道十勝産の小豆を丹念に練り上げたこし餡を薄皮で包んだ一口サイズのおまんじゅうです。

右:自慢のこし餡と四国カルストの湧水で仕上げた冷やして美味しいおしるこです。



いも恋

菓匠 右門 1個 200円(エキュート大宮)

さつまいもの輪切りとつぶ餡をもち粉の生地でやさしく包み、しっとりとした味わいで、昔なつかしい風味の埼玉が誇る川越の菓匠「右門」のおまんじゅうです。

エキュート立川





異素材との掛け合わせをテーマに、スイーツやベーカリーを中心とした多彩なお茶・あんこスイーツを展開するエキュート立川。いつもと一味違う和洋折衷なマリアージュをお楽しみあれ。



エキュート立川初登場

ANしゅーくりーむトリオ

あんこの勝ち(イベントスペース タマテバコ 5/8~5/21) 1セット 1,500円(エキュート立川)

北海道産小豆のあんこ・カスタード・ホイップクリームの3層仕立て。あんこの種類や糖度の違いを是非お楽しみください。



NEW

わらびもちパフェ

アンの工房 480円(エキュート立川)

本和香糖で作ったやわらかわらび餅をたっぷりの粒あんで仕上げました。



ずんだあん生クリーム

サンドイッチハウス メルヘン 1個2切入 367円(エキュート立川)

枝豆の風味とつぶつぶ食感、生クリームの相性をお楽しみください。



あんバターサンド

ラ ブランジュリ キィニョン 280円(エキュート立川)

北海道十勝産の上品な甘さのあんことたっぷりのバターを合わせました。

※数量限定 ※エキュート立川限定



NEW

バターサンド(鹿児島県産抹茶)

フジヤ コンフェクショナリー 1個 216円(エキュート立川)

ペコちゃんをプリントしたクッキーに鹿児島県産抹茶を練りこんだバタークリームをサンドしました。



抹茶パンケーキ 北海道濃厚 ソフトクリーム

和ごはんとカフェ チャワン 759円(エキュート立川)

静岡県産厳選一番茶を使用した抹茶パンケーキです。ソフトクリームは北海道産生乳を60%使用しています。

※イートイン限定

エキュート立川 日本あんこ協会監修 変わり種あんこ食べ比べイベント開催!





日 時:5月27日(土)、28日(日) 各日14時~14時40分予定

参加費:無料(1コマ40分 ・各回定員20名)

場 所:エキュート立川 改札外 3階 イベントスペース 「タマリバ」

内 容:めったに出会うことのない「変り種あんこ」たちを一気に食べ比べ!日本あんこ協会会長、にしいあんこ氏によるあんこガイドのもと、あんこの歴史やトリビアんこも学びながら、現代あんこの奥深き世界に迫ります。受講者には、あんこ食べ比べ講座修了証が贈呈されます。

詳細はURLをご確認ください!(5/8公開予定) https://www.ecute.jp/tachikawa











