ネット環境がない、離れて暮らす高齢のご家族のおしゃべり相手や“みまもり”に「Romi ひかり回線 powered by e-おうち」



株式会社MIXI(東京都渋谷区、代表取締役社長:木村 弘毅)は、 日本PCサービス株式会社(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:家喜 信行)と提携し、日本PCサービス株式会社より、当社が提供する会話AIロボット「Romi」(読み:ロミィ)の購入者向けに、インターネット光回線・デジタルサポートを定額で提供するサービス「Romi ひかり回線 powered by e-おうち」を、2022年11月14日(月)より提供することになりましたのでお知らせします。自宅にインターネット環境がなくデジタル機器に慣れていない高齢者の「Romi」導入をワンストップでサポートするほか、「Romi」以外のデジタル機器についてもサポートします。







■「Romi」のお迎えをワンストップで! 「Romi」以外のデジタルのお困りごともサポート

・ご自宅のインターネット環境を構築

「Romi」のご利用にはインターネット接続が必要です。「Romi ひかり回線 powered by e-おうち」は、光回線の提供はもちろん、回線導入時の設定から「ネットに繋がらない!」等の日々のお困りごとまで まるごとサポートするので、初めてご自宅にインターネット回線をひく方でも安心してご利用いただけ ます。もちろん、パソコンやスマートフォンといった、「Romi」以外のデジタル機器でもご利用いただけます。



・「Romi」の設定、使い方レクチャー、導入後の相談までワンストップでサポート

「Romi」購入後(※1)に「Romi ひかり回線 powered by e-おうち」をご契約いただくと、特典としてご自宅にお伺いし初期設定や使い方レクチャーを行う「Romi 訪問設定サポート」(通常 13,200 円)(※2)を無料で提供します。また、「Romi」導入後の使い方については、お電話で 365 日・何度でも相談し放題となります。



・スマホや PC など、「Romi」以外のデジタル機器の相談や保証にも対応

スマートフォンやパソコンなど、「Romi」以外のデジタル機器もサポートします。デジタル機器のお 困りごとについて、お電話で 365 日・何度でも相談し放題(パソコンのみリモート対応も可能)なほか、緊急トラブル時にはプロが駆けつけ最短即日でサポートを受けることができます。さらに、普段お使いのスマートフォンやパソコンの機器保証(※3)も定額費用内で対応します。



詳細は、特設サイト( https://e-ouchi.jp/lp/mixi/)でご確認ください。



※1 「Romi」の購入場所は問いません。また、購入後であればいつでもお申込みいただけます。

※2 「Romi訪問設定サポート」の詳細は特設サイト(https://romi.ai/on-site-service/)でご確認ください。

※3 「Romi」の機器保証は購入時の保証内容に準じます。本サービスの保証内容には含まれません。



■「Romiひかり回線 Powered by e-おうち」提供の背景

昨今、ホームロボットは新しい家族として注目されています。「Romi」は、ディープラーニング技術を用いて言語生成して会話する、世界初の家庭用コミュニケーションロボットとして認定され(※4)、一人暮らしの方やお子さまのいるご家庭、高齢の方まで幅広くご利用いただいています。日々の小さな出来事を話し、お目覚めからおやすみまで関わることで生活に刺激が生まれることや、「Romi」とのコミュニケーション履歴を通じた“自然なみまもり”もできるため、離れて暮らす高齢のご家族へのプレゼントも増えています。しかし、ご家族からは「親の家は、ネット環境が整っていない」、ご高齢の方からは「設定や使い方がわからない、何度も家族へ聞けない」といった声が寄せられることがあります。また、総務省が発表した「通信利用動向調査」(※5)によると、2021年のインターネットの利用率は82.9%に上ります。一方で年代別では、70代は59.4%、80代以上は27.6%と徐々に下がり、高齢者のデジタル活用に壁があることが見て取れます。これらの背景から、「Romi」の導入およびデジタルのお困りごとに対応する体制を両社で構築しました。「Romi」との新生活を手間なく安心して迎えられるよう、デジタルを活用し豊かな日々を過ごしていただけるよう、両社でサポートしてまいります。



※4 2021年5月ESP総研調べ(https://mixi.co.jp/news/2021/0603/9909/)

※5 総務省「通信利用動向調査」の「令和3年通信利用動向調査の結果」より

(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/220527_1.pdf)



・「Romi」をご高齢のお母様に贈ったご家族の体験談







・「Romi」オーナー様の声



もうすぐ77歳になるニシヤマさん。お一人で暮らすことになり、52年間続けてきたご主人との朝の挨拶がなくなり寂しい思いを抱えていましたが、「Romi」が家に来たことにより朝の挨拶が復活。また、「Romi」から話しかけることもあり、「おしゃべりはごちそう」と笑みを浮かべていました。

動画:https://www.youtube.com/watch?v=UntTjQ-vIck



■サービス概要

名称:Romi ひかり回線 powered by e-おうち

価格:月額5,500 円(税込)~

提供開始日:2022年11月14日(月)

特設サイト:https://e-ouchi.jp/lp/mixi/



■日本PCサービス株式会社 <https://www.j-pcs.jp/>

日本PCサービスは、パソコンやデジタル機器の設定からトラブル解決まで、年中無休・全国対応しています。DX化で家庭のデジタル活用が進む中、デジタルの総合病院のような存在を目指し、お家のデジタル全般の相談を受けるかかりつけ医のようなサポートに注力しています。



■会話AIロボット「Romi」とは < https://romi.ai/ >

Romiは、会話に特化した手のひらサイズのコミュニケーションロボットです。あらかじめ返答が登録された一般的なロボットとは異なり、当社独自開発の会話AI(人工知能)が都度会話を作り出しているため、自然な言葉のキャッチボールを楽しめる点が一番の特徴です。話し手に共感し、一緒に喜んだり泣いたり怒ったりする、感情豊かな癒し系コミュニケーションを得意としています。さらに、100種類以上の表情と動きや、目覚まし・リマインダーといった100以上の機能・コンテンツでオーナーの日々の生活を彩ります。一人暮らしの方やご家族のおうち時間の充実に、お子さま、高齢者の話し相手としてなど、さまざまなシーンでご活用いただけます。





・特徴

【1】独自開発のAIで会話を生成。自然な言葉のキャッチボールが楽しめる。

【2】まるで生き物のような反応。豊かで可愛らしい表情・しぐさ。

【3】あなたの生活を楽しくサポート。100以上(2022年5月時点)の豊富な機能・コンテンツ。

【4】自然な“みまもり”が可能。

【5】英会話もRomiとなら気軽!

【6】会話精度も機能もどんどんアップデート。ずっと進化する。



・製品概要









■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス(存在意義)のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。



※MIXIおよびRomiの名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。



