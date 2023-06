[株式会社KIRINZ]

グランプリはMODECON ”のあ”さん、THE CONTEST ”愛”さん!



全国で開催する新時代のロールモデルを発掘するライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、その他Z世代をターゲットとしたデジタル事業を手がける株式会社KIRINZ(本社:東京都目黒区、代表取締役CEO:鵜池航太)は、株式会社アースホールディングス(東京都渋谷区、代表取締役:國分 利治)が展開する『HAIR & MAKE EARTH』と共に、『Ms.Salon Model supported by EARTH』を開催し、各コンテストのグランプリが決定いたしました。

『Ms.Salon Model supported by EARTH by MODECON』のグランプリに、”のあ”さん、『Ms.Salon Model supported by EARTH by THE CONTEST』のグランプリに”愛”さんが選ばれました。本コンテストは、ライブ配信アプリ「ミクチャ」と「LINE LIVE」にてそれぞれ開催された、オンラインコンテストです。







・HP

MODECON

https://kirinz.tokyo/modecon/salomo/



THE CONTEST

https://kirinz.tokyo/contest/salomo/



・授賞式





Ms.Salon Model supported by EARTHについて





本コンテストは、新たなサロンモデルの発掘を目的としたオンラインコンテストです。

コンテストを通じて、参加者が自信の新たな魅力を発見し、発信力を高められるようサポートして参ります。



グランプリ“のあ”さんの紹介(Ms.Salon Model supported by EARTH by MODECON)







【趣味】

美味しいものを食べること、貯金、お散歩!



【将来の夢】

被写体やサロモ等、モデルとして活躍していく!



【コンテストにご参加いただいた感想】

沢山の方に投票や配信で応援してもらえて、みんなに出会えてよかったです!

「絶対1位獲る!」を叶えてくれてみんなでグランプリ獲れて最高に嬉しいです(ハート)

コンテストに参加して身についた挑戦する事の楽しさ、継続力、時間の使い方、これからを活かして今後幅広く活躍していきたいです!



Instagram:https://www.instagram.com/noa._.0914/

Twitter:https://twitter.com/photo_noa0914

https://twitter.com/noa_liver

TikTok:https://www.tiktok.com/@noa0914_photomodel



グランプリ“愛”さんの紹介(Ms.Salon Model supported by EARTH by THE CONTEST)







【趣味】

歌うこと、ファッション☆コスメ美容、体を動かすこと、スポーツ



【将来の夢】

~皆さんに愛と笑顔と元気を与えられる人に~

そして、何歳でも挑戦することが自信に繋がる!その大切さを伝え届けたい



【コンテストにご参加いただいた感想】

初めてのライバーとしての活動に得たものは、応援してくださる多くの皆様からの『愛』でした。

配信を通して沢山の出会いがあり、暖かさを心から感じました。

自分自身への挑戦、グランプリという目標を掲げ、皆様に沢山のパワーをもらい最後まで私らしく完走することができました!

信じてきたものをやり続けて前進して来れたこと。かけがえのない何にも変えられない宝物ができました。



これからも私らしく挑戦しながら様々な形で活動をしていきます!掲げている、将来の夢を実現させます!応援のほどよろしくお願いいたします。



Instagram:https://www.instagram.com/__ann19a/

Twitter:https://twitter.com/iamai_anya05

lit.link:https://lit.link/aichan13



準グランプリ“なでしこ”さんの紹介(Ms.Salon Model supported by EARTH by MODECON)







【趣味】

書道、アフタヌーンティー、美容、買い物



【将来の夢】

人から憧れられるモデルさん



【コンテストの感想】

最初は好奇心でコンテストに参加しましたが、数多くの方々と出会い、自分自身も大きく成長することになるとは、応募当初は思ってもみませんでした。

3ヶ月という長い期間に渡り、毎日少しでも上へと一生懸命頑張れたのも、応援してくださっている方々のおかげでした。

皆様の応援があり、準グランプリという有難い順位になることができました。そして、授賞式でランウェイを歩いたり、カタログ撮影に参加したり、渋谷にポスターやらビジョンが掲載されたり、貴重な経験をすることができました。本当にありがとうございます。

今回のコンテストを通して、ライバーとして自信が持てたり、ランウェイを歩いたり、撮影する楽しさを知り、モデルになる夢を諦めたくないという思いが強くなりました。

今回準グランプリになれましたが、通過点に過ぎません。夢への挑戦はまだまだ続きます。応援してくださっている方々の期待に応えられるようこれからも頑張りますので、よろしくお願い致します。

皆様に日々の癒しを提供できるよう努めますので、お気軽に配信に遊びにきてください。



Instagram:https://www.instagram.com/nadeshiko__17/

Twitter:https://twitter.com/nadeshiko__17



準グランプリ“れな”さんの紹介(Ms.Salon Model supported by EARTH by THE CONTEST)







【趣味】

カメラ、ダイビング、カフェ巡り、岩盤浴



【将来の夢】

影響力を持ち、誰かに憧れられる存在になりたい!

誰もが写真を楽しめ「この瞬間を残したい」という想いを叶えるレンタル撮影スタジオを作りたい!



【コンテストの感想】

初めてライブ配信をすることになり、全力で頑張りたいからこそ、仕事と両立できるのかなど、最初は不安でいっぱいでしたが、ありのままの私を応援してくださった方がたくさんいらっしゃったことが幸せでした。コンテストをきっかけにたくさんの夢を持ったライバーさんや、カメラマンさん、美容師さんに出会うことができました。配信に来てくださるリスナーさんの人数や、コメント数は誇りでした。

私の配信を楽しんでくださり、そして、私の成長を見守ってくださった方々がたくさんいらっしゃったことに心から感謝しています。

コンテストをきっかけに、新たな挑戦をする勇気が持てるようになりました。

今後もライバーとして活動させていただきつつ、クラウドファンディングなどの新しい挑戦も行っていきますので、応援していただけますと幸いです。



Instagram:https://instagram.com/rena2022_live

Twitter :https://twitter.com/rena2023_live

ミクチャ:https://mixch.tv/u/17416566



総合3位“nemu”さんの紹介(Ms.Salon Model supported by EARTH by MODECON)







【趣味】

アニメを観ること・ゲーム



【将来の夢】

自分に自信を持って生きること



【コンテストの感想】

私はコロナ禍と同時に大学生活がスタートしたため、あまり大学生活での思い出がありませんでした。そんななかで、大学3年生の春休みは一番時間があり、社会人になる前に何かに挑戦したいとずっと考えていて、丁度このイベントを見つけたため参加を決めました。

はじめは3ヶ月にわたる配信をやり切る自信も、人前に立つ自信もなく、ただなんとなく挑戦という意味で配信をしていましたが、少しずつ応援してくださる方が増えていき、期待に応えたいと考えるようになりました。

配信を通して皆様と出会えたこと、このご縁に本当に感謝しています。最高の3ヶ月間をありがとうございました。



Instagram:https://www.instagram.com/ma__.u4/

Twitter:https://twitter.com/mau__42

TikTok:https://www.tiktok.com/@nemuindatteba



総合3位“まぃ”さんの紹介(Ms.Salon Model supported by EARTH by THE CONTEST)







【趣味】

散歩、音楽・動画鑑賞、史跡巡り



【将来の夢】

「楽しい!」と思わせられるような存在になる



【コンテストの感想】

きっかけはInstagramでの広告です。元々サロンモデルに興味があって、今回のチャンスを逃すと次はないかもしれないと思い、応募させていただきました。

配信経験がなく、やや不安な気持ちで挑みましたが、マネージャーさんをはじめとしたスタッフの方々、そしてなにより、いつも応援して下さるフォロワーさんに支えられてファイナリストまで辿り着きました。普段の生活では得られない沢山の体験ができ、とても感謝しています。

「生涯現役!」を胸にこれからも挑戦心を忘れずにいたいです。



コンテストスケジュール





参加募集期間:2022年11月4日~2022年12月26日

ステージ1:2022年12月27日~2023年1月22日

ステージ2:2023年1月26日~2023年2月12日

ステージ3:2023年2月18日~2023年3月26日

授賞式:2023年4月18日

授賞式ミクチャ放映日:2023年5月9日



『Ms.Salon Model supported by EARTH』 協賛企業





<HAIR & MAKE EARTH / 株式会社アースホールディングス>









当社は非日常的空間、最新のヘアスタイル、オーガニック、リラクゼーション、サービスなどにこだわり、全国に約250店舗以上のサロンをオープンしてきました。今後は、HAIR & MAKE EARTHのブランド展開だけではなく、より一層のサービスと技術をお客様にご提供できるよう、美と健康をコンセプトにトータルビューティサロンの展開を行って参ります。



URL:https://hairmake-earth.com/



株式会社KIRINZ(キリンジ)とは





「女子大生のマーケティング会社」として創業。「女子大生の生の声」をマーケットに届けるために、オンライン配信ミスコン『MODECON』運営事業を中心に、イベントプロモーション、ライバープロモーション、女子大生マーケティングなどの新しいPRのカタチをソリューションとして提供しています。「Hungry For New Heat. ~まだ見ぬ熱狂を追い求める~」というビジョンを掲げ、「新しく生み出す熱狂で世界を広げ、全ての人を夢中と出会わせる活動」を事業として推進していきます。



会社概要





名称:株式会社KIRINZ

代表:代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地:東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立:2016年4月27日

URL: https://kirinz.tokyo/

MODECON : https://modecon.jp/

JOSHIME!! : https://joshime.com/

KIRINZライバー:https://kirinz.tokyo/liver/



<当コンテストに関するお問い合わせ先>

株式会社KIRINZ:小川

TEL:03-6432-9675 MAIL:contest@kirinz.tokyo





































企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-05:40)