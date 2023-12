[株式会社オンリーストーリー]

大手・成長企業の複雑化する課題をヒアリングし、最適なパートナー企業の決裁者を紹介



審査制・決裁者マッチングプラットフォーム「ONLY STORY」「チラCEO」(サービスサイト:https://onlystory.co.jp/service/ )を運営する株式会社オンリーストーリー(代表取締役:平野哲也、本社:東京都渋谷区)は、従業員50名以上 or 売上5億円以上の企業を対象とした経営課題のヒアリング・企業紹介活動を続け、累計対応企業数が100社を突破いたしました。経営課題のヒアリング・企業紹介を希望する方がいれば、文中フォームから受け付けています。







当社では、従業員50名以上 or 売上5億円以上の企業の決裁者を対象とした経営課題ヒアリング、支援活動を続け、対応社数が100社を突破いたしました。



従業員50名以上 or 売上5億円以上規模の経営者限定「ゴーゴー(50名・5億)会」を発足

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000286.000015335.html



従業員数50名/売上5億以上の企業を対象とした採用支援サービス「オボクル」を新規リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000338.000015335.html



大手×成長企業の課題解決型マッチングイベント「ギバーピッチ」が累計150回開催を突破。2022年、前年比2倍の開催数に急増。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000015335.html



・提供した企業の決裁者の声

支援を提供した企業の決裁者からは、次のような声をいただいています。



「課題のヒアリングを丁寧にしていただき、決裁者でありつつ取引のしやすい規模の企業の決裁者を紹介するところまで対応していただきました。オンリーストーリーのネットワークがあるからこそ、当社だけでは知り合えなかったであろう企業と出会えてよかったと感じています」



「課題の整理、優先順位付け、解決策の検討、外部業者の検索や見積もり…。普段であればそれぞれに時間をかけなければいけないところを、客観的な立場でヒアリングをしてくれる相手がいて、事前に要点を情報共有してくださった上で企業の紹介までしてくださるのは助かりました」



・取り組みの背景

2014年の創業以来、当社は一貫して経営者支援事業を行ってまいりました。決裁者マッチングプラットフォームの規模は7000を超える登録決裁者数を抱えるまでになりました。各社の経営課題を伺ううちに、従業員数や売上が拡大するにつれて課題が複雑化したり自社単体では解決ができなくなったりしていくことに気づきました。



多様で、多くの企業の決裁者と繋がりがある当社としては、「課題を抱える企業」と「解決方法を持つ企業」の最適な決裁者同士がよりスピーディーに繋がることで、各企業の成長やビジョンの実現が加速すると考えました。従業員数50名/売上5億以上の企業は、先述のような課題が顕在化し、悩む決裁者が多いことが判明したため、従業員数・売上の規模を設定し、提供しています。



▼問合せ窓口

従業員数50名/売上5億以上の企業の決裁者向けヒアリング&マッチングを受けてみたい方、BtoBセールス・マーケティングについてお困りの方は、下記のフォームから気軽にお問合せください。

https://forms.gle/VFJKNdQWmW7aXXSj8



■決裁者マッチングプラットフォーム「チラCEO」



「チラCEO」は、決裁者マッチングを通じて経営課題を解決するサービスです。7000を超える決裁者が登録する独自プラットフォームを基盤とし、「メッセージ機能」「オンラインイベント」「専任CS(カスタマーサクセス)メンバーによる紹介」「掲示板機能」によって決裁者同士のマッチングを創出します。



「チラCEO」が提供する複数の機能と価値によって、ターゲットとなるアカウント(企業)のキーパーソンだけに絞ったマーケティング活動『KBM(Keyperson Based Marketing)モデル』を実現し、BtoB企業の多くが抱える「決裁者に会えない」という経営課題/営業課題の解決に貢献します。



▼サービスサイト

https://onlystory.co.jp/



■会社概要

社名 :株式会社オンリーストーリー

設立 :2014年2月14日

代表者:代表取締役社長 平野哲也

所在地:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 3-9-3 Aカントリーハウス

事業内容:決裁者マッチングプラットフォーム「チラCEO」「ONLY STORY」の運営

会社HP:https://onlystory.co.jp/



▼受賞・表彰

2019年度 GOOD DESIGN(グッドデザイン賞)受賞「日本初のビジネスモデル [チラCEO]」

2020・21年版 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門入賞

2023年版「働きがいのある会社」認定

第15回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2021|基幹業務系ASP・SaaS部門・ニュービジネスモデル賞

『日本サブスクリプションビジネス大賞2021』企業向け(BtoB)部門 シルバー賞



▼出演・掲載

・NHK クローズアップ現代+

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4432/index.html



・フジテレビ Live News α

https://www.fnn.jp/articles/-/235837



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/26-16:16)