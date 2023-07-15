「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少…
［株式会社アズメーカー］
「きゃらON！」にて「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」の新商品を受注開始いたしました。
株式会社アズメーカーはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「きゃらON！」にて「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」の新商品を2023年7月14日より受注開始いたしました。
▼「きゃらON！」にて予約受付中
https://www.charaon.jp/SHOP/130428/221464/list.html
【商品一覧】
「アクリルブロマイド(スタンド付)」「マグカップ」「キャラクターラバーマット」「Tシャツ」「ぷにこれ！キーホルダー(スタンド付) 」
アクリルブロマイド(スタンド付)
■価格：1,320円（税込）
■サイズ：約118×74mm
■素材：アクリル（本体）、PVC（スタンド）
■専用スタンド付属
マグカップ
■価格：1,650円（税込）
■サイズ：H95mm Φ82mm
■素材：陶器（ストーンウェア）
■容量：350ml
キャラクターラバーマット
■価格：3,300円（税込）
■サイズ：約600×350×2(mm)
■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
Tシャツ
■価格：各3,520円（税込）
■種類：1種 ※3サイズ展開
■サイズ：Mサイズ（身丈69cm/身幅52cm/肩幅46cm/袖丈20cm）
■サイズ：Lサイズ（身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
■サイズ：XLサイズ（身丈77cm/身幅58cm/肩幅54cm/袖丈24cm）
■素材：綿
ぷにこれ！キーホルダー(スタンド付)
■価格：各1,023円（税込）
■種類：2種
■サイズ：約95mm（本体）
■素材：アクリル（本体）、PVC（スタンド）
■ナスカン付
■専用スタンド付属
(C)深山鈴・茂村モト／「ビーストテイマー」製作委員会
▼関連リンク
【きゃらON！勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う商品ページ】https://www.charaon.jp/SHOP/130428/221464/list.html
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