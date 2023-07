[株式会社クロア]

スクラムスタジオ株式会社が主催するグローバル事業共創プログラム





「世界の瞑想と眠りを変えるという信念」を企業理念としウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)は、スクラムスタジオ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高橋正巳)が主催する業種を超えた企業と世界中の優れたスタートアップとともに、一人ひとりのニーズに応じた「多様なウェルビーイングの実現」に向けて事業共創する、グローバル・オープンイノベーション・プログラム『Well-BeingX』2期目に採択されました。











株式会社クロアについて





<企業スローガン>

「Change Your Meditation and Sleep」







<企業理念>

世界の瞑想と眠りを変えるという信念



我々の行うことは全て、世界の瞑想と眠りを変えるという信念に基づいています。

瞑想と眠りの領域には、新大陸や宇宙のような新しい世界が広がっていると信じています。



”眠り”という言葉は、様々な意味を持ちます。

精神と肉体の休息、睡眠中に見る夢の世界、

生命にとって必要不可欠な生理活動の一環…。

瞑想時の静的でおだやかな精神状態は、

良質な眠りへの入り口を思わせます。



私たちが世界の”眠り”をより良く変える手段は

医療機関・医学博士・専門家と共に研究開発したサウンド

映像、サブスクリプションサービス

質の良い瞑想や精神的安定を促すための様々なコンテンツ

また美しくデザイン・制作された、

簡単に使えて親しみやすい、機能的なウェルビーイング・テクノロジーサービスなどです。

素晴らしいそれらを体験してみませんか。





「Well-BeingX」とは



『Well-BeingX』は、業種を超えた企業と世界中の優れたスタートアップとともに「多様なウェルビーイングの実現」に向けて事業共創する、グローバル・オープンイノベーション・プログラムです。





《主催》

スクラムスタジオ株式会社



《パートナー/サポーター企業》

住友生命保険相互会社 / 東京建物株式会社 / 日本たばこ産業株式会社 / 株式会社博報堂



《オブザーバー・自治体》

神戸市 / 東京都渋谷区 / 東京都中央区 / 大阪商工会議所



《リソースパートナー》

CIC Japan合同会社



公式ウェブサイト▶https://www.well-beingx.com/







スクラムスタジオ株式会社について







日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出を手掛けるスクラムスタジオ株式会社は、オープンイノベーションの手法を活用し、各業界を代表する大企業パートナーとスタートアップとの共創を支援する「グローバル・アクセラレーター・プログラム」や、ジョイントベンチャーによる大企業のスピンアウト起業といった「インキュベーション事業」を行っています。



また米国から最新のスタートアップ&テック情報をお届けするオンラインプラットフォーム「Scrum Connect Online」も運営しています。スクラムスタジオ株式会社は、日本企業と世界中のスタートアップとの新たな事業、価値創造をドライブします。





会社名 : スクラムスタジオ株式会社

代表者 : 代表取締役社長 高橋 正巳

本社所在地: 東京都渋谷区

設立日 : 2020年8月

業務内容 : 新規事業創出スタジオ事業、オンラインプラットフォーム事業

URL :https://scrum.vc/ja/studio/





株式会社クロア 会社概要







2009 年6 月29 日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業14年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。



社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/







