<塾・予備校 現役 首都圏>【大学受験ステップ】が5年連続総合1位&全9つの評価項目で1位 <難関大学特化型 現役>【大学受験 グノーブル】が2年連続1位 <個別指導塾 現役>【スクールIE】が1位



実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で顧客満足度調査を実施する株式会社oricon ME(よみ:オリコン エムイー 本社:東京都港区 代表取締役社長:小池恒 以下:オリコン)は、大学受験を目的とした塾・予備校についての満足度調査を実施し、2022年11月1日(火)14時にその結果を発表いたしました。結果は、以下の通りとなっております。







※総合得点は、評価項目に利用者ニーズに基づく重要度の掛け合わせ、他社推奨得点を加味して算出しています







<TOPICS>



大学受験 塾・予備校 現役

▶首都圏:【大学受験ステップ】が5年連続総合1位&全9つの評価項目で1位独占

▶東海&近畿:2地域において【河合塾】が2年連続で1位に



大学受験 難関大特化型 現役

▶首都圏:【大学受験 グノーブル】が2年連続1位に



大学受験 個別指導塾 現役

▶首都圏:【スクールIE】が3年連続5度目の総合1位に▶近畿:【京進スクール・ワン】が2年連続で総合1位に





<塾・予備校 現役>首都圏は【ステップ】、東海と近畿では【河合塾】が総合1位



『大学受験 塾・予備校 現役』ランキング:https://juken.oricon.co.jp/rank_college/

評価項目(9項目)

「成績向上・結果」「適切な受講料」「適切な人数・クラス」「講師」「カリキュラムの充実さ」「教室・自習室」「通いやすさ・治安」「スタッフ・チューター」「入試情報」

都道府県別

首都圏:「千葉県」「東京都」「神奈川県」 東海:「静岡県」「愛知県」「岐阜県」 近畿:「大阪府」「兵庫県」



▶首都圏





3,081人が回答した首都圏では、【大学受験ステップ(株式会社ステップ 本社:神奈川県藤沢市)】が5年連続総合1位となりました。



評価項目では、「成績向上・結果」「適切な受講料」「適切な人数・クラス」「講師」「カリキュラムの充実さ」「教室・自習室」「通いやすさ・治安」「スタッフ・チューター」「入試情報」の9項目すべてで1位となり、総合1位と評価項目すべてでの1位は、2018年から5年連続となりました。



また、都道府県別では「神奈川県」において1位を獲得しています。



なお、「東京都」では【お茶ゼミ√+(旧:お茶の水ゼミナール)(株式会社アップ 本社:兵庫県西宮市)】、「千葉県」では【駿台予備学校(学校法人駿河台学園 本社:東京都千代田区)】が1位に輝いています。



▶東海





631人が回答した東海では、【河合塾(学校法人 河合塾 本社:愛知県名古屋市)】が2年連続で総合1位となりました。



評価項目では、「成績向上・結果」「適切な受講料」「適切な人数・クラス」「講師」「カリキュラムの充実さ」「入試情報」の6項目で1位でした。



また、都道府県別「愛知県」「静岡県」で1位を獲得しています。



なお、「岐阜県」では【志門塾(株式会社東海プロセスサービス 本社:岐阜県大垣市)】が1位となっています。



▶近畿





1,336人が回答した近畿では、【河合塾】が2年連続で総合1位となりました。



評価項目では、「成績向上・結果」「適切な受講料」「適切な人数・クラス」「カリキュラムの充実さ」「入試情報」の5項目で1位となりました。



なお、都道府県別「大阪府」では【河合塾】が、「兵庫県」では【駿台予備学校】が1位を獲得しています。





<難関大学特化型 現役>【大学受験 グノーブル】が2年連続の総合1位に



『大学受験 難関大特化型 現役 首都圏』ランキング:https://juken.oricon.co.jp/rank_college/elite/

評価項目(9項目)

「成績向上・結果」「適切な受講料」「適切な人数・クラス」「講師」「カリキュラムの充実さ」「教室・自習室」「通いやすさ・治安」「スタッフ・チューター」「入試情報」



▶首都圏





447人が回答した首都圏では、【大学受験 グノーブル(株式会社グノーブリンク 本社:東京都渋谷区)】が2年連続の総合1位となりました。評価項目では、「成績向上・結果」「適切な受講料」「講師」「通いやすさ・治安」の4項目で1位となりました。





<個別指導塾 現役>首都圏は【スクールIE】、近畿は【京進スクール・ワン】が総合1位



『大学受験 個別指導塾 現役 首都圏』ランキング:https://juken.oricon.co.jp/rank-college-individual/

評価項目(8項目)

「成績向上・結果」「適切な受講料」「講師」「カリキュラムの充実さ」「教室・自習室」「通いやすさ・治安」「スタッフ・チューター」「入試情報」



▶首都圏





1,097人が回答した首都圏では、【スクールIE(株式会社 やる気スイッチグループ 本社:東京都中央区)】が3年連続5度目で総合1位となりました。



評価項目では、「成績向上・結果」「適切な受講料」「講師」「カリキュラムの充実さ」「通いやすさ・治安」「スタッフ・チューター」の6項目で1位となりました。



▶近畿





823人が回答した近畿では、【京進スクール・ワン(株式会社京進 本社:京都府京都市)】が2年連続で総合1位となりました。



評価項目では、「成績向上・結果」「適切な受講料」「カリキュラムの充実さ」「入試情報」の4項目で1位となりました。





調査概要など



ーーーーー

《調査概要》 2022年 オリコン顧客満足度(R)調査 大学受験 塾・予備校 現役(首都圏/東海/近畿)

■発表日:2022年11月1日 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■調査対象者数:【首都圏】3,081人 【東海】631人 【近畿】1,336人 ■規定人数:【首都圏・近畿】100人以上 【東海】50人以上

■調査企業数:【首都圏】18社 【東海】9社 【近畿】12社

■定義:大学受験を目的とし、現役高校生を対象に一定のカリキュラムに沿った形で集団授業を行っている塾

ただし、以下は対象外とする

1)難関大学、医学部、美大、音大等に特化した塾 2)一部の教科のみを扱っている塾 3)映像授業が主体の塾

■調査期間:2022/04/25~2022/07/28、2021/04/22~2021/06/28、2020/06/02~2020/07/27

■調査対象者 年齢:1) 大学・短期大学進学を希望する現役高校生:15歳~18歳 2) 大学・短期大学の受験経験者:18歳~22歳

性別:指定なし 地域:首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)

以下どちらかの条件を満たす人

1)現役高校生を対象とした集団塾に通年通学している高校生 2)現役高校生を対象として集団塾に通年通学していた大学・短期大学の受験経験者

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank_college/

ーーーーー

《調査概要》 2022年 オリコン顧客満足度(R)調査 大学受験 難関大学特化型 現役 首都圏

■発表日:2022年11月1日 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■調査対象者数:447人 ■規定人数:50人以上 ■調査企業数:11社

■定義:難関大学または医学部受験対策に特化し、現役高校生を対象に一定のカリキュラムに沿った形で集団授業を行っている塾

ただし、以下は対象外とする

1)一部の教科のみを扱っている塾 2)映像授業が主体の塾

■調査期間:2022/04/25~2022/07/28、2021/04/22~2021/06/28、2020/06/02~2020/07/27

■調査対象者 年齢:1) 大学・短期大学進学を希望する現役高校生:15歳~18歳 2) 大学・短期大学の受験経験者:18歳~22歳

性別:指定なし 地域:首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)

以下どちらかの条件を満たす人

1)現役高校生を対象とした集団塾に通年通学している高校生 2)現役高校生を対象とした集団塾に通年通学していた大学・短期大学の受験経験者

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank_college/elite/

ーーーーー

《調査概要》 2022年 オリコン顧客満足度(R)調査 大学受験 個別指導塾 現役(首都圏/近畿)

■発表日:2022年11月1日 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■調査対象者数:【首都圏】1,097人 【近畿】823人 ■規定人数:【首都圏・近畿】50人以上 ■調査企業数:【首都圏】35社 【近畿】28社

■定義:大学受験を目的とし、現役高校生を対象に一人一人に合わせたカリキュラムで個別指導を行っている塾

ただし、以下は対象外とする

1)難関大学、医学部、美大、音大等に特化した塾 2)一部の教科のみを扱っている塾 3)学校内個別指導塾

■調査期間:2022/04/25~2022/07/28、2021/04/22~2021/06/28、2020/06/02~2020/07/27

■調査対象者 年齢:1) 大学・短期大学進学を希望する現役高校生:15歳~18歳 2) 大学・短期大学の受験経験者:18歳~22歳

性別:指定なし 地域:首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)

以下どちらかの条件を満たす人

1)現役高校生を対象とした個別指導塾に通年通学している高校生

2)現役高校生を対象とした個別指導塾に通年通学していた大学・短期大学の受験経験者

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank-college-individual/

ーーーーー

