[株式会社KIRINZ]

コンテスト入賞上位者には酒蔵ツアー、高級酒プレゼントなど多数の特典を提供



全国で開催する新時代のロールモデルを発掘するライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、その他Z世代をターゲットとしたデジタル事業を手がける株式会社KIRINZ(本社:東京都目黒区、代表取締役CEO:鵜池 航太)は、、頬を赤らめた笑顔が素敵な「ほろよい小町」を発掘する『ほろ酔い小町 by MODECON』を開催いたします。本コンテストは、お酒の魅力・そこにある人の営みを改めて再確認し、発信することを目的としています。







・募集HP:https://kirinz.tokyo/modecon/horoyoi/entry/



ほろ酔い小町 by MODECONについて





大きな環境の変化と共に、人々の生活様式が変わり多種多様な価値観、楽しみ方が生まれました。人と人が顔を合わせて共に過ごす時間の在り方も大きく変化するなかで、本コンテストはオンラインでの人と人のコミュニケーションにフォーカスを当てています。「お酒」をテーマとし、コンテストを通じてお酒の魅力、そこにある人の営みを改めて再確認し発信、頬を赤らめた笑顔が素敵な「ほろよい小町」を発掘します。

コンテストの入賞上位者はライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」にて獲得したポイント数及び、公式ホームページからの投票ポイントで選考いたします。



・開催スケジュール(予定)

募集開始:2023年4月~2023年6月 ※エントリー情報による審査有り

ステージ1:2023年6月~2023年7月

ステージ2:2023年7月~8月

ステージ3:2023年8月~2023年9月

最終結果発表:2023年10月(予定)



・公式HP:https://kirinz.tokyo/modecon/horoyoi/

※審査期間:2023年6月28日~



・主催:株式会社KIRINZ

・協賛:王滝、月の井酒造、HITOMAKU

・開催アプリ:ミクチャ



コンテスト上位者への賞典





1.「ほろ酔い小町」として有名雑誌掲載

2.「ほろ酔い小町」として交通広告掲載

3.協賛企業公式HPモデル任命

4.高級酒プレゼント

5.選べるお酒プレゼント

その他特典多数!



協賛企業の紹介





・ベリービーズワイナリー(王滝グループ)





ワインの名産地・信州塩尻で、栽培から醸造まで品質・味を求め、進化し続けるベリービーズワイナリー。

まだ若いワイナリーですが、情熱を持ち、手仕事でワインをはじめ、シードルやジュースも造っています。



名称:ベリービーズワイナリー(王滝グループ)

所在地:長野県塩尻市大門八番町9番36号

設立年月:2020年7月

URL:https://bellybeadswinery.com/

Instagram:https://www.instagram.com/bellybeadswinery/



・HITOMAKU









「HITOMAKU」は新しい日本酒ボトル缶です。手に取りやすいビジュアル、容量(180ml)、そしてオリジナルの味で、アウトドア、スポーツ観戦や旅行といった屋外や、自宅でおひとりでも楽しんでいただけます。映画や舞台のシーンのような、様々な「一幕」になぞらえた「HITOMAKU」をぜひどうぞ。



名称:SakeBottlers株式会社

所在地:東京都台東区鳥越1丁目25番地7番

設立年月:2021年1月25日

URL:https://sakebottlers.com/

Twitter:https://twitter.com/HITOMAKU_Sake



株式会社KIRINZ(キリンジ)とは





「女子大生のマーケティング会社」として創業。「女子大生の生の声」をマーケットに届けるために、オンライン配信ミスコン『MODECON』運営事業を中心に、イベントプロモーション、ライバープロモーション、女子大生マーケティングなどの新しいPRのカタチをソリューションとして提供しています。「Hungry For New Heat. ~まだ見ぬ熱狂を追い求める~」というビジョンを掲げ、「新しく生み出す熱狂で世界を広げ、全ての人を夢中と出会わせる活動」を事業として推進していきます。



会社概要





名称:株式会社KIRINZ

代表:代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地:東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立:2016年4月27日



URL: https://kirinz.tokyo/

MODECON : https://modecon.jp/

JOSHIME!! : https://joshime.com/

KIRINZライバー:https://kirinz.tokyo/liver/



<当コンテストに関するお問い合わせ先>

株式会社KIRINZ:担当 小川

TEL:03-6432-9675 MAIL:contest@kirinz.tokyo



















企業プレスリリース詳細へ (2023/05/26-12:46)