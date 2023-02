[株式会社双葉社]

過去のシリーズ作品のヴィジュアルを厳選し、6月に発売を控えた最新作のキャラクターも収録した1冊











2023年2月22日、株式会社双葉社よりカプコンの人気格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズの35周年を記念した書籍『ストリートファイター V クライマックスアーツ プラス ZERO to6』を刊行します。



1987年に第一作目が産声をあげ、91年にリリースされた『ストリートファイターII』は国内のみならず、世界的なブームともいえる大ヒットを記録しました。以降、格闘ゲームの中心的な存在としてその歴史が紡がれ、35周年を迎えた本シリーズ。周年イヤーを飾る1冊として本書が発売となります。









本書では、『ストリートファイターV』に登場した、45のプレイアブルキャラクターたちのヴィジュアルをアーカイブし、開発者のコメントとともに掲載しています。3Dモデル4面図に加え、設定画、本作を振り返る開発者、さらにシリーズアート統括のインタビューも収録。『ストリートファイターV』のみならず、シリーズファンも楽しめるコンテンツが満載です。







35周年というタイミングで、そのヒストリーを振り返りながらアーカイブした豊富なヴィジュアル群から、シリーズのグラフィックの進化を感じられるはず。加えて、ボーナスコンテンツに収録された企画書からは、開発の裏側も垣間見ることができます。とりわけ、『ストリートファイターII』の基本システム、『ストリートファイターZERO 2』のオリジナルコンボなど、後世にも大きな影響を与えた要素の企画書は、本書で初公開になるものも収録。格闘ゲームファン垂涎の資料になっています。







さらに! 発売前に書籍に収録されるのは、異例中の異例!! 6月に発売を控える新作『ストリートファイター6』に登場するプライアブルキャラクターたちのヴィジュアルも設定画とともに掲載。開発スタッフのインタビューも収録しており、新作を待ちわびるファンは必見の内容です!



書籍情報



書名:ストリートファイターV クライマックスアーツ プラス ZERO to 6

監修:カプコン

判型:A4判

ページ数:272ページ

定価:5280円(税込)

ISBNコード:ISBN978-4575-31779-4

発売日:2023年2月22日

※地域、 書店によっては前後する場合がございます

発行:双葉社

https://www.futabasha.co.jp/book/97845753177940000000



