2023年3月8日(水)~3月21日(火・祝)伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクス



韓国発ライフスタイルビューティーブランド「NONFICTION(ノンフィクション)」は、国内店頭初展開のホームフレグランスシリーズを新発売いたします。3月8日(水)~3月21日(火・祝)の期間、伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクスにて、同シリーズにフォーカスしたポップアップを開催します。













● ルームスプレー





150mL / 8,030円 (税込)

パフュームにも使用される品質のミストポンプを採用し、空気中に霧のように均一に噴射されるため、繊細な香り立ちと変奏をお楽しみいただけます。





Perfumer

ホームフレグランスコレクションは香りの建築的構造に耽溺するフランスの調香師ドミティル・ミシャロン=ベルティエの指先から誕生しました。



Ingredient

香水の都グラースにおいて香料製造の先駆けである天然香料研究所LMR社が生産した天然香料を使用しています。空間が与えるインスピレーションとドラマチックな香りのストーリーをご体験ください。





Scents

TABLE GUEST | テーブルゲストBlackcurrant LMR, Freesia, Ivy leaf, Patchouli LMR

初夏の始まる甘い空気。熟して紫に染まっていくブラックカラントと若草の葉のさわやかさ。





PEACE TALK | ピーストーク

Blondwood, Sandalwood LMR, Cardamom LMR, Elemi

一日の終わりを暖かく包み込む慰めの言葉。ブロンドウッドの居心地の良さと濃いサンダルウッドの柔らかさ。





LAPSANG SONG | ラプサンソング

Smoked Tea, Leather, Sandalwood, Cardamom LMR

暖炉の周りを漂うスモーキーな余韻。香ばしい茶葉とバニラビーンズ、カルダモンの調和が夜の深さを描きだす。





● ブランド紹介





<NONFICTION/ノンフィクション>は最も素直な自分に向き合える時間をテーマに誕生した、韓国発のライフスタイルビューティーブランドです。厳選された成分と繊細な調合をベースに、神秘的でユニークなムードを演出する香りのアイテムを展開します。世界的に有名なクリエイターたちとコラボレーションした6種のシグネチャーフレグランスは、フレグランスからハンド・ボディケアまで揃い、目覚めから就寝までの1日のサイクルを完成させるプロダクトを展開しています。





● 6種のシグネチャーフレグランス



SANTAL CREAM | サンタルクリーム

ペチバーとサンダルウッド、新鮮なカルダモンの香りが調和したウッディな香り。



GENTLE NIGHT | ジェントルナイト

ほんのり甘いスエードと落ち着いたシダーウッドにバニラとムスクを加えた優しく中性的な香り。



GAIAC FLOWER | ガイアックフラワー

スモーキーな香りのなかに佇むオリエンタル系フローラルの香り。



FORGET ME NOT | フォーゲットミーノット

スパイシーペッパー、アンバー、グリーンノートが調和した神秘的なスパイシーグリーンの香り。



IN THE SHOWER | インザシャワー

ビターオレンジ、カンパリの軽快さが調和した爽やかなシトラスウッディの香り。



FOR REST | フォーレスト

ヒノキと柚子、ナツメグとフランキンセンスで完成される繊細でモダンな香り。







ポップアップストア特典



期間中、ルームスプレーをお買いあげの先着90名さまに「ワックスタブレット」を差しあげます。

商品合計金額7,700円(税込)以上お買いあげの先着100名さまに「オードパルファム 3ml」を差しあげます。

期間中、商品合計金額15,000円(税込)以上お買いあげの先着30名さまに「オリジナルエコバッグ」を差しあげます。

※なくなり次第、終了とさせていただきます。





公式オンラインストア特典



期間中、ルームスプレーをお買いあげのお客さまに先着で「ワックスタブレット」を差しあげます。会員登録後、初めてお買いあげのお客さまに先着で「オリジナルドローストリングポーチ」を差しあげます。また、商品合計金額15,000円(税込)以上お買いあげのお客さまに先着で「オリジナルエコバッグ」を差しあげます。

※プレゼントは無くなり次第、終了とさせていただきます。





公式オンラインストア: https://jp.nonfiction-beauty.com/

Instagram: @official.nonfiction



