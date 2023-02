[NVIDIA]



パートナーシップにより、『Minecraft』を含む Xbox ゲームや『コール オブ デューティ』などの Activision タイトルの超大型ラインアップが NVIDIA GeForce NOW クラウドゲーミング サービスに対応







ブリュッセル - 2023 年 2月 21日 — マイクロソフトと NVIDIA は本日、世界中の 100 カ所以上の国や地域で 2,500 万人以上の会員を有する NVIDIA(R) GeForce NOW™ (https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce-now/ ) クラウド ゲーミング サービスに Xbox PC ゲームを提供する 10 年間のパートナーシップに合意したことを発表しました。



この提携により、ゲーマーは Xbox PC のタイトルを GeForce NOW から PC、macOS、Chromebook、スマートフォンなどのデバイスにストリーミングできるようになります。また、マイクロソフトによる Activision の買収が完了した後は、『コール オブ デューティ』などの Activision Blizzard の PC タイトルを GeForce NOW でストリーミングすることが可能になる予定です。



Microsoft Gaming の CEO であるフィル スペンサー (Phil Spencer) 氏は、次のように述べています。「Xbox は、より多くの選択肢を提供し、人々のプレイ手法を拡大する手段を見出すことに常に取り組んでいます。この提携により、NVIDIA のタイトルのカタログは、『コール オブ デューティ』のようなゲームを含むようになり、開発者はストリーミング ゲームを提供する方法をより多く得ることができます。我々は、ゲーマーの皆様が愛するゲームをより多くの方法でプレイできるようになることを大変喜ばしく思います。」



NVIDIA の GeForce ゲーミング製品担当シニア バイス プレジデントであるジェフ フィッシャー (Jeff Fisher) は、次のように述べています。「Xbox のファースト パーティ ゲームの非常に豊富なカタログと GeForce NOW の高性能なストリーミング機能を組み合わせることで、クラウド ゲーミングは、あらゆるレベルの関心と経験を持つゲーマーにとって魅力的な、主流のオファリングとなるでしょう。このパートナーシップにより、世界で最も人気のあるタイトルの多くが、クリックするだけでクラウドから利用できるようになり、何百万人ものゲーマーがプレイすることが可能になります。」



このパートナーシップは、ゲーマーの選択肢を増やし、マイクロソフトによる Activision Blizzard の買収に対する NVIDIA の懸念を解消するものです。したがって、NVIDIA は、この買収における規制当局の承認に対して全面的にサポートします。



マイクロソフトと NVIDIA は、Xbox PC ゲームを GeForce NOW に統合する作業を直ちに開始し、GeForce NOW メンバーは、Windows ストアで購入した PC ゲーム (パブリッシャーが NVIDIA にストリーミング権を付与しているサードパーティ パートナーのタイトルを含む) をストリーミングできるようにします。現在、Steam や Epic Games ストアなどのサードパーティ ストアで販売されている Xbox PC ゲームも、GeForce NOW を通じてストリーミングできるようになる予定です。



サービスの詳細については、GeForce NOW のウェブサイト(https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce-now/ )をご覧ください。また、GFN Thursday (https://www.nvidia.com/en-us/geforce-now/new-this-week/ )では、GeForce NOW サービスに登場するマイクロソフトのゲーム タイトルの対応日など、最新ニュース (英語) を毎週お届けしています。



この契約は、本日ベルギーのブリュッセルで開催されたマイクロソフトの記者会見で発表されました。マイクロソフトは本日、Activision との合併に伴い、『コール オブ デューティ』の最新版を任天堂のプラットフォームで提供する 10 年契約の締結を最終化したことも明らかにしました。



NVIDIA について

1993 年の設立以来、NVIDIA (NASDAQ: NVDA) (https://www.nvidia.com/ja-jp/ ) はアクセラレーテッド コンピューティングのパイオニアです。同社が 1999 年に発明した GPU は、PC ゲーム市場の成長を促進し、コンピューター グラフィックスを再定義して、現代の AI の時代に火をつけながら、メタバースの創造を後押ししています。NVIDIA は現在、業界を再形成しているデータセンター規模の製品を提供するフルスタック コンピューティング企業です。詳細については、https://nvidianews.nvidia.com/ を参照してください。



マイクロソフトについて

マイクロソフトは、インテリジェントクラウド、インテリジェントエッジ時代のデジタルトランスフォーメーションを可能にします。「Empower every person and every organization on the planet to achieve more.(地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする)」を企業ミッションとしています。



※本プレスリリースは、2023年 2 月 21 日に米国で発表されたリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/microsoft-and-nvidia-announce-expansive-new-gaming-deal )の抄訳版です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-21:16)