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TVアニメ「女神のカフェテラス」Tシャツ、ぷにこれ！キーホル…

TVアニメ「女神のカフェテラス」Tシャツ、ぷにこれ！キーホルダー(スタンド付)の受注を開始！

［株式会社アズメーカー］

「きゃらON！」にてTVアニメ「女神のカフェテラス」の新商品を受注開始いたしました。

株式会社アズメーカーはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「きゃらON！」にてTVアニメ「女神のカフェテラス」の新商品を2023年7月14日より受注開始いたしました。



▼「きゃらON！」にて予約受付中
https://www.charaon.jp/SHOP/130426/218469/list.html

【商品一覧】
「Tシャツ」「ぷにこれ！キーホルダー(スタンド付)」



Tシャツ




■価格：各3,520円（税込）
■種類：1種 ※3サイズ展開
■サイズ：Mサイズ（身丈69cm/身幅52cm/肩幅46cm/袖丈20cm）
■サイズ：Lサイズ（身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
■サイズ：XLサイズ（身丈77cm/身幅58cm/肩幅54cm/袖丈24cm）
■素材：綿



ぷにこれ！キーホルダー(スタンド付)








■価格：各1,023円（税込）
■種類：5種
■サイズ：約95mm（本体）
■素材：アクリル（本体）、PVC（スタンド）
■ナスカン付
■専用スタンド付属


(C)瀬尾公治・講談社／「女神のカフェテラス」製作委員会・MBS


▼関連リンク
【きゃらON！TVアニメ「女神のカフェテラス」商品ページ】https://www.charaon.jp/SHOP/130426/218469/list.html

【きゃらON！】https://www.charaon.jp/
「きゃらON！」では、男性向けから女性向けまで、約4000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」

◆Twitter
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きゃらON！女子部 @CharaON_jyoshi（https://twitter.com/CharaON_jyoshi
◆Instagram
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企業プレスリリース詳細へ （2023/07/15-15:46）

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