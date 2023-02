[株式会社バンダイ ファッションブランド事業部]

好評のアパレル、雑貨アイテムも同時再販決定!



バンダイのキャラクターファッションサイト「バンコレ!」では、さくらももこ先生原作の人気作品『コジコジ』と株式会社サンリオの『シナモロール』、『ポムポムプリン』、『ハンギョドン』のコラボレーション商品として、「財布」「リール付きパスケース」「ハート型コインケース」「名刺・カードケース」「ポーチ」全5商品の予約受付を2023年2月17日(金)12時に開始いたします。(発売元:株式会社バンダイ)





※商品購入ページ: https://p-bandai.jp/fashion/c0007/c0007003/?utm_source=amr







商品特長



サンリオのキャラクター『シナモロール』のデビュー20周年を記念した、コジコジ×サンリオキャラクターズのコラボレーション商品です。

今回のコラボのために描き下ろされたコラボレーションアートでは、【コジコジ × シナモロール】、【コロ助 × ポムポムプリン】、【次郎 × ハンギョドン】がお揃いのコーデで登場します。「コジコジ」が通うメルヘンの国の学校に、サンリオキャラクターたちが留学に訪れるという、コジコジの世界観満載なアートになっています。



新商品として、普段使いにぴったりの革小物、「財布」「リール付きパスケース」「ハート型コインケース」「名刺・カードケース」「ポーチ」の5商品を展開いたします。

いずれも表面にはコジコジとシナモロールが楽しそうに空を飛んでいる姿がデザインされており、内側のジャカード生地にはコジコジたちが総柄でデザインされています。



オリジナルBOXに入れてお届けいたします。







■財布

カードポケットなどの収納も便利な、使い勝手の良い二つ折り財布です。

人気の小さめサイズで、持ち運びにぴったりです。





■リール付きパスケース

リールが付いており、ICカードなどを入れて通勤や通学、お出かけの際にお使いいただくのに便利なアイテムです。







■ハート型コインケース

かわいいハート型のコインケースで、内側に仕切りもついており、小銭や小物などを持ち運ぶのにぴったりのアイテムです。





■名刺・カードケース

仕分けに便利なポケットが複数付いており、名刺やカードを持ち運ぶのに便利なアイテムです。





■ポーチ

小物などを持ち運ぶのにぴったりのサイズのポーチです。内側には仕切りが付いています。





また、1弾、2弾として展開したアパレル、雑貨アイテムも同時に再販いたします。

ご予約は期間限定ですのでお見逃しなく!



■商品概要

・商品名 : コジコジ×サンリオキャラクターズ 財布

・価格 :各19,800円 (税込)(送料・手数料別途)



・商品名 : コジコジ×サンリオキャラクターズ リール付きパスケース

・価格 :各11,000円 (税込)(送料・手数料別途)



・商品名 : コジコジ×サンリオキャラクターズ ハート型コインケース

・価格 :各11,000円 (税込)(送料・手数料別途)

・商品名 :コジコジ×サンリオキャラクターズ 名刺・カードケース

・価格 :各11,000円 (税込)(送料・手数料別途)



・商品名 :コジコジ×サンリオキャラクターズ ポーチ

・価格 :各11,000円 (税込)(送料・手数料別途)



<共通>

・発売元 :株式会社バンダイ

・予約期間 :2023年2月17日(金)12時~2023年3月2日(木)23時予定

・商品お届け:2023年6月以降順次お届け予定

・商品購入ページ:https://p-bandai.jp/fashion/c0007/c0007003/



※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。





コジコジ×サンリオキャラクターズとは



大人気のサンリオキャラクター「シナモロール」がデビュー20周年を迎えることを記念した、コジコジとサンリオキャラクターズのコラボレーション。

人間を楽しませる使命を持った“メルヘン国”のコジコジたちは、人間界で活躍している有名キャラクターをお手本にして勉強に励む毎日。そんなコジコジたちが通う学校にシナモロールたちが留学することに!

今回のコラボのために描き下ろされたコラボレーションアートでは、コジコジ × シナモロール、コロ助 × ポムポムプリン、次郎 × ハンギョドンがお揃いのコーデで登場。

コジコジがお揃いのコーディネートのサンリオのキャラクターたちを歓迎し「みんな役に立っているんだね コジコジは役に立ったことないよ」と話しかける、コジコジの世界観満載なアートになっています。



(C) さくらももこ

(C)2023 SANRIO CO. , LTD. APPROVAL NO. L637617





バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは



「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/





キャラクターファッションサイト「バンコレ!」とは



バンダイ提供の大人向けキャラクターファッションアイテムの情報をお届けする無料会員サイトです。

最新の商品情報のほか、イベント情報やプレゼントキャンペーンなどもお知らせ。キャラクターが大好きなあなたへ、普段使いできてハイセンスなキャラクターファッションアイテムを提案します。

※バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」と連携したポータルサイトです。

キャラクターファッションサイト「バンコレ!」 https://bandai-fashion.jp/



