[アドビ株式会社]

※当資料は、2023年3月20日に米国本社から発表されたブログ(https://business.adobe.com/blog/the-latest/announcing-the-2023-adobe-digital-experience-partner-award-winners?linkId=206427192)に関連して発表しております。



【2023年6月7日】

アドビ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:クレア ダーレイ、以下 アドビ)は本日、「2023 Adobe Digital Experience Partner Awards」の受賞パートナーを発表しました。









「2023 Adobe Digital Experience Partner Awards」は、Adobe Experience Cloud(https://business.adobe.com/jp/)製品を通じて、アドビが目指すビジネスの成長と発展に大きく貢献いただいたパートナー企業を表彰するものです。今年は、グローバルで14社、日本からも2社のパートナー企業が受賞しました。

2023 Adobe Digital Experience Partner Awardsの国内受賞パートナー企業は以下の通りです。



■ 2023 Adobe Digital Experience Partner of the Year

受賞 Deloitte Digital(デロイト デジタル)

受賞理由 ソニー株式会社のWebプラットフォーム構築プロジェクトにおける貢献

ソニー株式会社では新しいデザインと効果的・効率的なオペレーション、そして将来のデジタルマーケティング加速化に向けた基盤となる新たなWebプラットフォームの構築を進めるにあたり、Adobe Experience Manager(https://business.adobe.com/jp/products/experience-manager/adobe-experience-manager.html)の導入を決定。コンテンツとデータの両軸で高度な顧客体験を提供するこのデジタルコンテンツ管理プラットフォームの導入により、100ヶ国以上のWebサイトの刷新を実現し、上記の目的を達成しました。加えて、ページクリエイションのコスト削減とリードタイムを短縮することに成功しました。

本プロジェクトにおいて日本におけるDeloitte Digitalはデジタルマーケティングの全体戦略・中期計画業務策定からサイト構想および開発・運用に至るまで一貫したEnd-to-Endのパートナーとして本取り組みを支援してきました。これらの貢献によりデロイト トーマツ コンサルティング合同会社のDeloitte Digitalが「Adobe 2023 Digital Experience Partner of the Year - Japan」 を受賞することになりました。



受賞コメント

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 パートナー

Deloitte Digital Japan Lead 熊見 成浩 様

「アドビとDeloitte Digitalはソニー株式会社がD2C (Direct-to-Consumer) サービスを通じてユーザーに感動を届け続けていけるよう、両社のグローバルの知見を活用し引き続き支援して参ります。」



■ 2023 Adobe Digital Experience Emerging Partner of the Year

受賞 日本電気株式会社 (NEC)

受賞理由 アドビ製品を組み込んだCX向上に関するオファリングメニューの提案による案件創出の成功

2022年から本格始動したパートナーシップにも関わらず、多くの案件協業を通じて、アドビが提供する各種プロダクトへの理解を深め、自社サービスと組み合わせることでお客様への価値提供を最大化し、Adobe Experience Managerを中心とした大型案件の創出に成功しました。

インダストリーチームとのコラボレーションによる案件創出はもちろん、アドビ製品を組み込んだCX向上に関するオファリングメニューの提案への取り組みにより、NECが「2023 Adobe Digital Experience Emerging Partner of the Year - Japan 」を受賞することになりました。



受賞コメント

NEC・Corporate EVP 兼 CDO 吉崎 敏文 様

「アドビとNECは、今後も両社のソリューションを組み合わせ、より多くのお客様のデジタル化および価値実現を支援して参ります。」



アドビは今後も、パートナー企業との関係をより一層強化し、Adobe Experience Cloudを通じてより革新的でインパクトのあるデジタル体験の提供に努めてまいります。



