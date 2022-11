[オリコン株式会社]

<集団塾>首都圏【SAPIX小学部】東海【eisu】近畿【希学園】が1位 <個別指導塾 首都圏>【TOMAS】が2年連続1位 <公立中高一貫校対策 集団塾 首都圏>【あづま進学教室】が2年連続1位



実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で顧客満足度調査を実施する株式会社oricon ME(よみ:オリコン エムイー 本社:東京都港区 代表取締役社長:小池恒 以下:オリコン)は、中学受験を目的とした塾についての満足度調査を実施し、2022年11月1日(火)14時にその結果を発表いたしました。結果は、以下の通りとなっております。







※総合得点は、評価項目に利用者ニーズに基づく重要度の掛け合わせ、他社推奨得点を加味して算出しています







<TOPICS>



中学受験 集団塾

▶部門別「都道府県別」ランキング初発表 各地に根差した塾も多数ランクイン

▶首都圏:【SAPIX小学部】が5年ぶりに総合1位獲得。また都道府県別「東京都」「千葉県」「埼玉県」でも1位に。「神奈川県」では【啓進塾】が1位を獲得。

▶東海:三重県津市に本社を置く【eisu】が2年連続で1位。都道府県別「愛知県」では【日能研】が1位に

▶近畿:大阪市に本部を置く【希学園】が2015年以来の3度目の総合1位。また都道府県別「兵庫県」で1位に。

「大阪府」は【立志舘ゼミナール】、「京都府」は【成基学園】、「奈良県」は【市田塾】がそれぞれ1位を獲得



中学受験 個別指導塾

▶首都圏:【TOMAS】が2年連続で総合1位に



公立中高一貫校対策 集団塾

▶首都圏:【あづま進学教室】が2年連続で総合1位に





<集団塾>首都圏【SAPIX小学部】 東海【eisu】 近畿【希学園】が各地域で総合1位



『中学受験 集団塾』ランキング:https://juken.oricon.co.jp/rank_junior/

評価項目(9項目)

「成績向上・結果」「適切な受講料」「適切な人数・クラス」「講師」「カリキュラムの充実さ」「教室・自習室」「通いやすさ・治安」「スタッフ」「入試情報」

都道府県別

首都圏:「埼玉県」「千葉県」「東京都」「神奈川県」 東海:「愛知県」 近畿:「京都府」「大阪府」「兵庫県」「奈良県」



▶首都圏









5,029人が回答した首都圏では、【SAPIX小学部(株式会社日本入試センター 本社:東京都渋谷区)】が5年ぶりに総合1位となりました。



評価項目では、「適切な人数・クラス」「入試情報」の2項目で1位となりました。



また、都道府県別では「埼玉県」「千葉県」「東京都」において1位を獲得しています。



なお、都道府県別「神奈川県」では【啓進塾(有限会社 啓進塾 本社:神奈川県横浜市)】が1位となりました。



▶東海





505人が回答した東海では、【eisu(株式会社 鈴鹿英数学院 本社:三重県津市)】が2年連続で総合1位となりました。



評価項目では、「成績向上・結果」「適切な人数・クラス」「講師」「カリキュラムの充実さ」「通いやすさ・治安」「スタッフ」の6項目で1位となりました。



また、都道府県別では【日能研(株式会社 日能研 本社:神奈川県横浜市)】が「愛知県」で1位となりました。



▶近畿





1,903人が回答した近畿では、【希学園(株式会社 希学園 本部:大阪府大阪市)】が2015年以来3度目の総合1位となりました。



評価項目では、「成績向上・結果」「適切な受講料」「適切な人数・クラス」「講師」「カリキュラムの充実さ」「入試情報」の6項目で1位となりました。また都道府県別「兵庫県」でも1位を獲得しています。



なお、都道府県別「大阪府」では【立志舘ゼミナール(株式会社 大阪教育研究所 本社:大阪府堺市)】、「京都府」では【成基学園(株式会社 成基 本社:京都府京都市)】、「奈良県」では【市田塾(株式会社 市田 本社:奈良県桜井市)】がそれぞれ1位となっています。





<個別指導塾 首都圏>【TOMAS】が2年連続総合1位



『中学受験 個別指導塾』ランキング:https://juken.oricon.co.jp/rank_junior/individual/

評価項目(8項目)

「成績向上・結果」「適切な受講料」「講師」「カリキュラムの充実さ」「教室・自習室」「通いやすさ・治安」「スタッフ」「入試情報」



▶首都圏





660人が回答した首都圏では、【TOMAS(株式会社リソー教育 本社:東京都豊島区)】が2年連続で総合1位となりました。



評価項目では、「成績向上・結果」「講師」「カリキュラムの充実さ」「教室・自習室」「通いやすさ・治安」「スタッフ」「入試情報」の7項目で1位となりました。





<公立中高一貫校対策 集団塾 首都圏>【あづま進学教室】が2年連続総合1位



『公立中高一貫校対策 集団塾』ランキング:https://juken.oricon.co.jp/rank_junior/junior-and-high/

評価項目(9項目)

「成績向上・結果」「適切な受講料」「適切な人数・クラス」「講師」「カリキュラムの充実さ」「教室・自習室」「通いやすさ・治安」「スタッフ」「入試情報」



▶首都圏





1,401人が回答した首都圏では、【あづま進学教室(有限会社あづま進学教室 本社:埼玉県さいたま市)】が2年連続総合1位となりました。



評価項目では、「成績向上・結果」「適切な受講料」「適切な人数・クラス」「講師」「カリキュラムの充実さ」「通いやすさ・治安」「スタッフ」「入試情報」の8項目で1位となりました。





調査概要など



ーーーーー

《調査概要》 2022年 オリコン顧客満足度(R)調査 中学受験 集団塾(首都圏/東海/近畿)

■発表日:2022年11月1日 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■調査対象者数:【首都圏】5,029人 【東海】505人 【近畿】1,903人

■規定人数:【首都圏】100人以上 【東海・近畿】50人以上

■調査企業数:【首都圏】35社 【東海】14社 【近畿】25社

■定義:中学受験を目的とし、小学生を対象に一定のカリキュラムに沿った形で集団授業を行っている塾

ただし、以下は対象外とする

1)公立中高一貫校対策の塾 2)小学生を対象とした高校受験向けの塾 3)受験等を対象としない補習塾 4)一部の教科のみを扱っている塾 5)映像授業が主体の塾

■調査期間:2022/04/22~2022/07/25、2021/04/27~2021/06/23、2020/06/19~2020/07/14

■調査対象者 性別・年齢:小学生の保護者 男性27~69歳 女性25~69歳 中学生の保護者 男性32~69歳 女性30~69歳

地域:首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、東海(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)、近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)

条件:以下どちらかの条件を満たす人

1)国私立中学受験を目的とする集団塾に通年通学しており、国私立中学受験の予定がある小学生の保護者

2)小学生の時に国私立中学受験を目的とする集団塾に通年通学しており、国私立中学を受験した中学生の保護者

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank_junior/

ーーーーー

《調査概要》 2022年 オリコン顧客満足度(R)調査 中学受験 個別指導塾

■発表日:2022年11月1日 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■調査対象者数:【首都圏】660人 ■規定人数:【首都圏】50人以上 ■調査企業数:【首都圏】37社

■定義:中学受験を目的とし、小学生を対象に一人一人に合わせたカリキュラムで個別指導を行っている塾

ただし、以下は対象外とする

1)公立中高一貫校対策の塾 2)小学生を対象とした高校受験向けの塾 3)受験等を対象としない補習塾 4)一部の教科のみを扱っている塾 5)学校内個別指導塾

■調査期間:2022/04/22~2022/07/25、2021/04/27~2021/06/23、2020/06/19~2020/07/14

■調査対象者 性別・年齢:小学生の保護者 男性27~69歳 女性25~69歳 中学生の保護者 男性32~69歳 女性30~69歳

地域:首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)

条件:以下どちらかの条件を満たす人

1)国私立中学受験を目的とする個別指導塾に集団塾と併用せず通年通学しており、国私立中学受験の予定がある小学生の保護者

2)小学生の時に国私立中学受験を目的とする個別指導塾に集団塾と併用せず通年通学しており、国私立中学を受験した中学生の保護者

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank_junior/individual/

ーーーーー

《調査概要》 2022年 オリコン顧客満足度(R)調査 公立中高一貫校対策 集団塾

■発表日:2022年11月1日 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■調査対象者数:【首都圏】1,401人 ■規定人数:【首都圏】50人以上 ■調査企業数:【首都圏】25社

■定義:公立中高一貫校対策を目的とし、小学生を対象に一定のカリキュラムに沿った形で集団授業を行っている塾

ただし、以下は対象外とする

1)国私立中学受験向けの塾 2)小学生を対象とした高校受験向けの塾 3)受験等を対象としない補習塾 4)一部の教科のみを扱っている塾 5)映像授業が主体の塾

■調査期間:2022/04/22~2022/07/25、2021/04/27~2021/06/23、2020/06/19~2020/07/14

■調査対象者 性別・年齢:小学生の保護者 男性27~69歳 女性25~69歳 中学生の保護者 男性32~69歳 女性30~69歳

地域:首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)

条件:以下どちらかの条件を満たす人

1)公立中高一貫校対策を目的とする集団塾に通年通学しており、公立中高一貫校適性検査を受ける予定がある小学生の保護者

2)小学生の時に公立中高一貫校対策を目的とする集団塾に通年通学しており、公立中高一貫校適性検査を受けた中学生の保護者

■URL: https://juken.oricon.co.jp/rank_junior/junior-and-high/

ーーーーー

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下の点にご留意ください。

・引用元の記載:「オリコン顧客満足度(R)」による調査である旨をご記載ください。

・関連リンクの記載:Web上でご紹介いただく場合、「オリコン顧客満足度(R)」内の該当ランキングページのリンク設置をお願いいたします。



