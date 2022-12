[株式会社ローソンエンタテインメント]

株式会社ローソンエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:渡辺 章仁)は、2023年1月28日(土)より、全国5会場のhmv museum(宮城・仙台、東京・渋谷、愛知・名古屋、兵庫・西宮、福岡・博多)にて、『LOVE LETTER for YOU! HoneyWorks展』を順次開催いたします。







▶『LOVE LETTER for YOU! HoneyWorks展』特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/221214116/



『LOVE LETTER for YOU! HoneyWorks展』は、ニコニコ動画、YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動し、関連動画総再生回数が10億回を超えるクリエイターユニット「HoneyWorks」の企画展です。

会場内では、心に響く最強の恋愛ツール“ラブレター”をテーマに制作されたフォトスポットや体験型展示を通して「HoneyWorks」の楽曲、また、小説化・映画化などメディアミックス展開も大ヒットしたシリーズプロジェクト「告白実行委員会」の世界観をお楽しみいただける展示になっています。



さらに、本展への先着入場特典として限定ミニカードをランダムで1枚プレゼント!会場では限定グッズの販売も予定しております。



寒い季節に心が温まる『LOVE LETTER for YOU! HoneyWorks展』、ぜひご来場ください!







開催概要





■会場

<東京会場>

会場:hmv museum(「HMV&BOOKS SHIBUYA」6F)

日程:2023年1月28日(土)~2月23日(木・祝)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Twitterアカウント:@HmvBooksShibuya(https://twitter.com/HmvBooksShibuya)



<名古屋会場>

会場:hmv museum 栄(「HMV 栄」店内)

日程:2023年1月28日(土)~3月19日(日)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Twitterアカウント:@HMV_Sakae(https://twitter.com/hmv_sakae)



<西宮会場>

会場:hmv museum 西宮(「HMV阪急西宮ガーデンズ」店内)

日程:2023年1月28日(土)~3月19日(日) ※2月21日(火)は休館となります。

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Twitterアカウント:@hmv_nishinomiya(https://twitter.com/hmv_nishinomiya)



<福岡会場>

会場:hmv museum 博多(「HMV&BOOKS HAKATA」店内)

日程:2023年1月28日(土)~2月12日(日)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

▶店舗Twitterアカウント:@hmvbooks_hakata(https://twitter.com/hmvbooks_hakata)



<仙台会場> ※仙台会場のみ開始日が異なりますので、ご注意ください

会場:hmv museum 仙台 (「HMV仙台 E BeanS」店内)

日程:2023年2月18日(土)~3月19日(日)

営業時間:11:00~20:00 ※入場は19:30まで

▶店舗Twitterアカウント:@HMV_Sendai(https://twitter.com/hmv_sendai)



※各店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。



■入場料

600円(税込)

※未就学児無料

※当日券は現金のみのお支払いになります。クレジットカード・電子マネー等キャッシュレス決済のお取り扱いはございませんのでご注意ください。



<前売券販売(ローソンチケット)>

感染症拡大防止の観点からお客様集中による混雑回避のため、土・日・祝日ご入場分のみ、ローソンチケットにて各会場ごとに時間指定前売券の販売を行います。当日券の販売も行いますが、前売券で完売となっている時間帯は当日券販売を行わない可能性がございます。



●時間指定

・土・日・祝日ご入場分:1時間ごとの時間指定

※平日ご入場分は前売券の販売はございません。当日券のみの販売となります。



●販売開始日

・東京会場/名古屋会場/西宮会場/福岡会場:2023年1月12日(木)17:00より販売開始

・仙台会場:後日特設ページにて発表いたします。



▶ローソンチケット前売券販売ページ:https://l-tike.com/HoneyWorks_museum/



<当日券販売(会場受付)>

各会場のhmv museum入場受付にてご購入いただけます。



※混雑回避のため前売券は各時間帯に上限数を設けております。前売券の上限に達している場合でも当日の状況によりその時間帯の当日券を販売する可能性がございます。

※各会場オープン時より販売します。

※入場特典は、当日券ご購入時にお渡しいたします。

※会場での販売は当日券のみとなります。

※会場及び会場周辺において、混雑状況に応じ入退場の規制をさせていただく場合がございます。お客様の安全のため、スタッフの指示に従っていただきますようご協力をお願いいたします。

※配券の状況につきましては各店舗にお問い合わせください。

※当日券に関する情報は各店舗のTwitterにてご確認ください。変更となる場合は特設ページ・店舗Twitterにてお知らせいたします。



<入場時注意事項>

・展示物にはお手を触れないようにお願いいたします。

・会場内、動画撮影・録音は一切不可、写真撮影は一部エリアのみ不可となります。

・各会場の展示物は一部異なるものがございます。

・内容の一部を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

・本企画展は再入場不可となります、ご了承ください。

・営業日時は感染症拡大防止の観点から急遽、変更になる場合がございます。



チケットの販売情報や注意事項の詳細に関しては、以下特設ページよりご確認ください。

▶『LOVE LETTER for YOU! HoneyWorks展』特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/221214116/







先着入場特典



『LOVE LETTER for YOU! HoneyWorks展』にご入場いただいたお客様に先着で、限定ミニカードをランダムで1枚プレゼントいたします。カードの絵柄は、各会場の会期(前期/後期)で変更になります。

デザイン等の詳細は、後日、特設ページにて発表いたしますので、お楽しみに!

※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。





会場販売グッズ



『LOVE LETTER for YOU! HoneyWorks展』の開催を記念して、限定グッズを販売いたします。

ラインナップ等の詳細は、後日、特設ページにて発表いたしますので、お楽しみに!



▶『LOVE LETTER for YOU! HoneyWorks展』特設ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/221214116/















