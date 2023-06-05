iYell株式会社、株式会社フィンスターと業務提携開始
［iYell株式会社］
テクノロジーを利用して最適な住宅ローンを提供する住宅ローンテックスタートアップのiYell株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：窪田光洋、以下「iYell」）は、不動産エージェントプラットフォームを提供する株式会社フィンスター（本社：東京都千代田区、代表取締役：忽那 清彦、以下「フィンスター」）と業務提携を開始したことをお知らせします。
《 背景 》
住宅事業者は業務全体の25％を金融機関との調整や事務手続き等の住宅ローン業務が占めており、本業である住宅販売業務に100％注力できていません。
iYellは、これらの課題を解決するため、住宅事業者向けクラウド型住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」及び、住宅ローンの専門家がシステムを通して住宅ローン業務を行なう住宅ローンデスクサービスを提供しています。住宅事業者の金融機関の選定から住宅ローン成約までの業務を一気通貫で行い、住宅ローン業務のDX推進のサポートをすることで、従来住宅事業者が住宅ローン業務にかけていた時間が削減され、住宅購入検討者への対応に注力ができます。
《 「いえーる ダンドリ」とは 》
「いえーる ダンドリ」は、住宅・不動産会社のアナログかつ煩雑な業務の多さやブラックボックス化された住宅ローン審査による住宅販売機会の損失等の課題に対して、住宅・不動産会社の業務削減及び売上増加といった事業成長を応援する国内No.1の住宅ローン業務支援システムです。
住宅・不動産会社に対する住宅販売の増加に繋がるような住宅ローンの業務支援を行うことを通じて、エンドユーザーの希望に沿った最適な住宅ローン提案や手続きのサポートを行います。
《 今後の展望 》
今後も、住宅ローン業務代行サービス「いえーる ダンドリ」の普及を進め、住宅・不動産会社が抱える課題と真摯に向き合うことで、業界の課題解決と、ユーザー様の最適な住宅ローン選びをサポートしていきます。
《 提携先会社概要 》
社名：株式会社フィンスター
代表者：代表取締役 忽那 清彦
所在地：東京都千代田区一番町18番地 住友不動産川喜多メモリアルビル4階
設立：2016年2月
資本金：20,000,000円
企業URL：https://finstar.jp/
《 会社概要 》
会社名：iYell株式会社（The iYell Co., Ltd.）
代表者：代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋
本社所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目16番3号 渋谷センタープレイス5階
設立日：2016年5月12日
払込資本金：65.7億円
コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/
採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/
新卒採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/graduate/
公式ブログ：https://iyell.co.jp/iyellook
《 提供サービス 》
・いえーる 住宅ローンの窓口 ONLINE：https://madoguchi.iyell.jp
・いえーる 住宅ローンの窓口 ONLINE すみかる住生活版：https://smkr.iyell.jp/
・いえーる リバースモーゲージの窓口：https://iyell.jp/reverse-mortgage/
・いえーる ダンドリ ：https://iyelldandori.page.link/pr
・いえーる ダンドリ iOS：https://itunes.apple.com/us/app/id1358160678
・いえーる ダンドリ Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=loan.dandori.app
・いえーる スマートクラブ：https://smartclub.iyell.jp/
・いえーる コンシェル：https://iyell.jp/
・いえーる 住宅研究所：https://lab.iyell.jp/
・建てピタ しずおか：https://tatepita.iyell.jp/
・ YouTubeマネジメント事業 「ゆっくり不動産」：https://www.youtube.com/@YukkuriFudosan
・ YouTubeマネジメント事業 「ゆっくり不動産のせかんどはうす」：
https://www.youtube.com/@YukkuriFudosan-2nd
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/05-01:40）
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