サンエックス株式会社(東京都千代田区 代表取締役 千田洋史)は、おみやげの販売を通じて日本の伝統文化を大切にする株式会社 寺子屋(京都市右京区 代表取締役 海蔵講平 以下、寺子屋)が、「デニム」をテーマにしたリラックマ・すみっコぐらしのグッズショップを岡山・倉敷にオープンすることをお知らせします。

本店舗は、『おみやげどころ りらっくまの湯』や『すみっコぐらし堂』を運営する寺子屋の新業態店舗となります。



岡山県倉敷市ではデニムをアピールしており、倉敷児島は国産ジーンズの聖地と呼ばれ品質の良いデニムがあります。

DENIM(デニム)は経年変化をお楽しみいただき、長きにわたって愛用していただけるアイテムです。

「末永くご一緒に」をコンセプトとし、幅広い世代に愛されているリラックマ・すみっコぐらしとともに末永く愛されるお店「リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス」がオープンします。



倉敷ならではの蔵造りの建物で、1階にはリラックマ、2階にはすみっコぐらしと、それぞれの世界観を楽しんでいただけます。

リラックマ・すみっコぐらしデニムハウスは、スタイリッシュでキュートなキャラクターデニムをはじめとしたファッションアイテムを数多く取り揃えおり、ご家族みなさんでお楽しみいただけるお店です。

またデニムをまとったリラックマやすみっコぐらしたちのデザインのお菓子などはご自宅用にも大切な方へのギフトやお土産としてもご利用ください。



<店舗情報>

名称:リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス 倉敷店

住所:〒710-0046 岡山県倉敷市中央1丁目10番地10号

営業時間:9時30分~17時30分(12月6日~3月5日は10時00分~17時00分)

※状況により営業時間が変更になる場合があります。詳しくは、リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス公式サイトをご確認ください。

定休日:年中無休

オープン日:2023年11月17日(金)

公式サイト:https://denimhouse.jp/



商品紹介





リラックマやすみっコたちとデニムコーディネート!



△リラックマデニム マフポケット付きキッズパーカー 5,500円(税込)





△すみっコデニム フェイクレイヤード付きキッズTシャツ 3,300円(税込)

すみっコデニム ワッペン7分丈レギンス付きキッズスカート 4,950円(税込)

すみっコデニム フェイクレイヤード付きTシャツ 3,850円(税込)





デニムハウス限定のお菓子や雑貨が続々登場!



△プリントクッキー 1,188円(税込)

瓦せんべい 1,296円(税込)

リラックマデニム ミニジーンズキーホルダー 3,850円(税込)

缶バッジ 各種330円(税込)

ヘアクリップ 各種1,430円(税込)

シュシュ 各種1,100円(税込)





△瓦せんべい 1,296円(税込)

カステラまんじゅう カスタード 6個入り 1,080円(税込)

バレッタ 各種1,540円(税込)

すみっコデニム ミニジーンズキーホルダー 3,850円(税込)

アクリルキーホルダー 各種660円(税込)





デニムハウス 倉敷店限定 ぶらさげぬいぐるみ(リラックマ・とかげ)登場!

オーバーオールを着た「リラックマ」と「とかげ」が可愛い!



△ぶらさげぬいぐるみ リラックマ 2,420円(税込)

ぶらさげぬいぐるみ とかげ 1,980円(税込)

※ご購入はお一人様3個ずつまでとなります。



OPEN記念ノベルティ





【リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス 倉敷店OPEN記念】ノベルティコースタープレゼント!





■■配布条件■■

税込3,000円お買い上げごとに1枚プレゼント!

※デザインはリラックマ2種類・すみっコぐらし2種類ご用意しております。

(キャラクターはお選びいただけますが、柄はランダムになります)

※無くなり次第終了となります。



詳しくは公式サイト・SNSをご確認ください。

■リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス公式サイト

https://denimhouse.jp/

■リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/denimhouse_rs

■リラックマ・すみっコぐらし デニムハウス 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/denimhouse_rs/







■リラックマとは ~リラックマは今年で20周年!~

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。

中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。

好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。



▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/







■すみっコぐらしについて

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。



▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/







■サンエックスについて

(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。





(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



