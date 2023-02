[NVIDIA]







NVIDIAは本日、クラウド ゲーミング プラットフォーム、NVIDIA GeForce NOWに、カプコンの人気ハンティングアクションゲーム『モンスターハンターライズ』とその超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』が近日対応することを発表しました。



動画:『モンスターハンターライズ』プロモーション映像(https://www.youtube.com/watch?v=Ki8V9yuLcY8 )



狩猟に新風を巻き起こす、縦横無尽に躍動する「翔蟲」アクションで思いのままに新たなフィールドを翔けあがり、和のテイストや妖怪をモチーフにした個性的な新モンスターや続々登場するシリーズでおなじみのモンスターたちから、多彩な仲間たちと共に、50年ぶりの災禍「百竜夜行」から舞台となる「カムラの里」を守りましょう。



超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』では、より軽快に進化したアクション、個性あふれるモンスターとフィールド、そしてチャレンジングなマスターランクのクエストが追加されており、古龍「メル・ゼナ」から王国の危機を救うため、新天地で新たな狩りに挑むことができます。



また、2月の無料タイトルアップデート第4弾では、万物を凍てつかせる幻の古龍「イヴェルカーナ」が登場するなど、定期的なアップデートでハンターの活躍の場が広がっています。





キャプション:クラウド環境で遊ぶことで、より多くの狩猟を体験する時間を確保できます。



GeForce NOWのメンバーは、ソロプレイでもチームプレイでも、いつでもどこでも未知の興奮や驚きをもたらすモンスターたちと対戦することができます。



『モンスターハンターライズ』のGeForce NOWへの対応について、今後の続報を楽しみにお待ちください。



(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



※GeForce NOWの最新ニュースについてはGeForce NOWの国内アライアンス パートナーであるソフトバンクのお知らせページ (https://cloudgaming.mb.softbank.jp/news/ ) をご覧ください。



