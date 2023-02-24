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1泊2食9,900円～大学生応援キャンペーン開催「ゆとりろ那…

1泊2食9,900円～大学生応援キャンペーン開催「ゆとりろ那須塩原」＜温泉×ご当地グルメ×飲み放題＞サークル・ゼミ旅行に

［RV］

期間：2023年2月24日～2023年7月14日

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「ゆとりろ那須塩原（所在地：〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原1115-2）」は、春休みシーズンを迎えた大学生に向け、お手頃価格で温泉やご当地グルメを愉しめる＜大学生応援キャンペーン＞を2023年2月24日（金）～2023年7月14日（金）まで開催いたします。
ゆとりろ那須塩原公式サイト：https://yutorelo-nasushiobara.com/




「ゆとりろ那須塩原」では源泉かけ流しの温泉や栃木グルメを味わえるバイキングをはじめ、館内でのドリンクや貸切露天、卓球などが無料の「まるまるゆとりろ」というサービスをいつでもお愉しみいただけます。
フリードリンクはお酒もご用意　※イメージ

当キャンペーンは、春休みを迎え4月以降もゼミやサークル合宿などを検討されている学生の方に「ゆとりろ那須塩原」での滞在を通して栃木の魅力を体験いただきたく、企画いたしました。
1泊2食付のバイキングプランが20名様以上のご利用でお1人様あたり9,900円～とお手頃な価格でご利用いただけます。ご予約・お問い合わせはメールもしくはお電話にて受付。栃木の魅力を堪能しつつ皆様のコミュニケーションの場としてぜひご利用ください。
栃木のソウルフードをご用意　※イメージ

学生応援プラン
内容：1泊2食付き　（ご夕食）バイキング
価格：9,900円～（20名様以上ご利用時の1名様料金・税サ込）
※ご夕食時の「選べるメイン」付プランは　12,100円～
ご予約・お問い合わせ
https://yutorelo-nasushiobara.com/contact
TEL：0570-005-301



ゆとりろ那須塩原の＜まるまるゆとりろ＞ご提供サービス
※全てのプランに下記サービスが含まれます
１滝見ラウンジ　15:00-22:00
（コーヒー、紅茶、ソフトドリンク、お茶菓子、スパークリングワイン、ウイスキー、リキュール、焼酎など）
2　YUTORELO FARM STUDIO　15：00-22：00/ 7：00-10：00
3　レストラン「Satoya」　フリードリンク　17:30-21:00
※90分ラストオーダー制
（生ビール、焼酎、ウイスキー、日本酒、ワイン、ソフトドリンクなど）
4　天空貸切露天風呂＜灯・里・川・滝＞　　15:00-24:00／6:00-9:00 ご滞在中1回45分ご利用可能
5　最上階　卓球ラウンジ　ご利用時間　15:00-21:00　　※事前予約不可
ラウンジには様々なドリンクをご用意※イメージ


天空貸切露天風呂



ゆとりろ那須塩原｜概要
住所：〒329-2921　栃木県那須塩原市塩原1115-2
TEL：0570-005-301
主な館内設備：大浴場・お食事処・釣り堀・貸切露天風呂
客室数：全77室／和室・洋室・和洋室
アクセス：那須塩原駅下車送迎バス約40分（※前日までにお電話にて予約）
公式サイトhttps://yutorelo-nasushiobara.com/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yutorelo_nasushiobara


Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）



“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズ（旧ワールドリゾートオペレーション）が運営するリゾートホテル・旅館サイト。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国36か所で展開。

公式インスタグラムhttps://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/
公式Twitterhttps://twitter.com/Relo_hotels
公式サイト: https://relohotels.com/


▪当社の新型コロナウィルス感染拡大防止の取り組みについて▪
https://relohotels.com/news/notice/37/


株式会社リロバケーションズ
-人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！
□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9
TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971
□公式サイト：https://relovacations.com/
□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円
□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル再生・コンサルティング事業
□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/24-13:15）

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