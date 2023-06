[株式会社ヌーヴ・エイ]

「リボーンプロジェクト」を通じて、回収品を発展途上国へ輸出。現地販売した売上の一部を寄付+ワクチンを提供します。





まだ使える、不要な傘を寄付しませんか?



使わない傘を寄付→途上国で販売・売上の一部を寄付してワクチン提供。

さらに、本格的な梅雨時期に使えるお得なクーポン配布。

ユニセックス雑貨のセレクトショップ「COLLECTORS」では、SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みの

一環として、不要な傘の回収を通じた寄付活動を実施します。



皆様から回収した傘を海外へ輸出、現地で販売した売上の一部を「リボーンプロジェクト」(運営:株式会社GoodService)に寄付します。

寄付金は、認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)(https://www.jcv-jp.org/)」を

通じて、諸外国(ミャンマー、ラオス、ブータン、バヌアツなど)の子どもたちへワクチンを届ける費用となります。





「COLLECTORS」では、寄付活動キャンペーンの特典として、回収品1点につき傘ご購入時に利用頂ける¥300クーポンを進呈。

じめじめとした空気で気分が下がる梅雨の時期、お得に傘を新調して梅雨を楽しみませんか?

SDG'sにも貢献出来る機会として、是非ご利用下さい。



リボーンプロジェクトとは





あなたのお部屋にある「捨てても良いもの」を海外で現地販売し、売上の一部を寄付してワクチンを提供しています。

物資の提供だけでなく、寄付品の選別作業・販売で新たな雇用創出にも貢献しており、その活動を通じて現地の方々と子どもたちの笑顔を作っています。

本プロジェクトを通して、今までに176,904人分のワクチンを寄付しています。(2023年2月時点)



リボーンプロジェクト

https://www.kataduke-kaitori.com/reborn/



実施概要





■回収期間

2023年6月1日~6月30日



■回収店舗:「COLLECTORS」、および「Tour de Brain」「Tricycle by NEUVE-A」の計12店舗

COLLECTORS池袋パルコ店

COLLECTORS調布パルコ店

NOVELLO by collectorsアルカキット錦糸町店

COLLECTORSアトレ吉祥寺店

COLLECTORS東急ツインズ町田店

COLLECTORSラゾーナ川崎店

COLLECTORS東急スクエア青葉台店

COLLECTORS仙台パルコ店

COLLECTORS名古屋パルコ店

COLLECTORS広島パルコ店

Tour de Brainさいたまコクーン店

Tricycle by NEUVE-A軽井沢プリンスショッピングプラザ ツリーモール店



■回収時の注意点

・回収対象:長傘、折りたたみ傘(付属の収納袋がない場合は引き取り不可)

・回収不可:・ビニール傘は回収不可

・破損品は回収不可

途上国に送付し現地にて再販した売上の一部が寄付となります。

その為、再販できない商品は回収できません。

多少の汚れは回収可能ですが、可能な範囲で汚れは落としてお持ちいただくようお願い致します。

・一度お預かりした傘はお戻しできません



■クーポンについて

・回収品1点毎に¥300クーポンを進呈

回収点数に上限はありません。

・傘1点ご購入につきクーポン1枚ご利用可

・回収店舗以外でも利用可

「コレクターズ」・「ツール・ド・ブレイン」・「トライスクル バイ ヌーヴ・エイ」の、どちらの店舗で

もご利用いただけます。

・使用期限は7/9(日)まで

回収後すぐにご利用頂かなくても構いません。

・(株)ヌーヴ・エイが運営するメンバーズポイントとの併用、その他割引との併用不可

・セール品にはご利用いただけません





4月開催のサイフリユースキャンペーンについて







前回、SDGsの取り組みの一環として行ったサイフのリユースキャンペーンは、皆様のご協力によりたくさんの寄付品が集まりました。

みなさまからのあたたかいご支援、ご協力に心より感謝申し上げます。



回収させて頂きましたサイフは発展途上国に輸出し、海外で現地販売いたします。

その売上の一部を「リボーンプロジェクト」を通じて、世界の子どもたちにワクチンをお届けさせて頂きます。



COLLECTORSとは





(株)ヌーヴ・エイが全国に展開する雑貨のセレクトショップ。

バッグや財布など身の回りアイテムを中心に品揃え。

帽子やソックス、傘、カジュアルウェアや生活雑貨など、機能性とデザイン性を兼ね備えた商品をセレクト。

こだわりを持つ男性やカジュアルスタイルを好む女性から支持をいただき、ギフトのご購入にもご利用いただいています。



