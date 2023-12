[株式会社エクサ]

株式会社エクサは、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(以下AWS)からAWSパートナー企業に認定されています。このたび、エクサはAWSの技術検証に協力し、その検証を経て、サービスの提供を開始しました。





エクサは、Amazon RDS for Db2のリリースに先立ち、技術検証に協力して参りました。

Amazon RDS for Db2は、クラウドでDb2 リレーショナルデータベースを簡単にセットアップ、運用、スケーリングできる完全マネージド型のデータベースサービスです。

Amazon RDS for Db2のリリースを歓迎し、エクサの技術力を活かし、提案、設計/構築から運用までワンストップでサービスを提供します。

Amazon RDS for Db2は、AWS re:Invent 2023にて発表されております。



▼詳細については、以下のリンクからご覧いただけます。

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/getting-started-with-new-amazon-rds-for-db2/



※AWS、Amazon Web Servicesは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※その他記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。



