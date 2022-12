[中外鉱業株式会社]

有楽町マルイ・博多マルイにて開催



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「アニメ『聖剣伝説 LoM』POP UP EVENT」にて新商品を販売いたします。当イベントは2022年12月17日(土)より有楽町マルイ・博多マルイにて順次開催となります。







アニメ『聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-』の放送を記念し「アニメ『聖剣伝説 LoM』POP UP EVENT」がマルイで開催!オリジナル描き下ろしイラストを使用した「トレーディングマット缶バッジ」や描き起こしミニキャラを使用した「トートバッグ」などの新作アイテムが多数登場!

2022年12月17日(土)より有楽町マルイ・博多マルイ・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。





【開催情報】

「アニメ『聖剣伝説 LoM』POP UP EVENT」

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0503



■有楽町マルイ

・開催期間 2022年12月17日(土)~2023年1月9日(月)

※2023年1月1日(日)~1月3日(火) 休業日

・店舗詳細 https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=54299&article_type=sta



■博多マルイ

・開催期間 2023年1月20日(金)~1月31日(火)

・店舗詳細 https://www.0101.co.jp/090/event/detail.html?article_seq=54298&article_type=sta



※「3つの密」を避けるため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽、中止・営業時間の変更を行う場合がございます。

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。





【お買上げ抽選会】

イベント開催期間中、会場または通販にてイベントグッズ税込3,000円以上お買い上げかつ、エポスカードにてご精算いただいたお客様に抽選でオリジナルグッズをプレゼントいたします。

※店頭のみエポスカードのご提示+現金のご精算で抽選会に参加可能です。



《景品内容》



A賞:アクリルジオラマ(全1種)





B賞:ミニカード(全10種)コンプリートセット

C賞:ミニカード(全10種)ランダム1枚



<注意事項>

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※1会計につき1回の抽選です。「税込3,000円ごと」ではありませんのでご了承ください。

※いかなる場合も精算を2回以上に分けることはできません。

※レシートの合算は出来かねます。店頭と通販との合算も不可となります。

※店頭抽選会はお買上げいただいた当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品は無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※抽選会景品の内容は予告無く変更になる場合がございます。

※通販でイベントグッズ税込3,000円以上ご購入かつ、エポスカードで決済いただいた方も対象となります。

※通販の場合、景品はご購入いただいた商品に同梱させていただきます。

※通販の商品詳細ページでの特典告知は特典在庫をリアルタイム反映するものではないため、特典終了後も掲載されている場合がございます。予めご了承ください。

※通販での特典の返品交換は原則できませんので、あらかじめご了承ください。

※通販での抽選結果についてのご質問はお受けいたしかねます。





【製品情報】







■聖剣伝説LoM アクリルスタンド(全5種)

販売価格:1,320円(税込)

ラインナップ:シャイロ、セラフィナ、瑠璃、真珠姫、レディパール(全5種)







■聖剣伝説LoM トレーディングアクリルキーホルダー(全5種)

販売価格:660円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■聖剣伝説LoM トレーディングマット缶バッジ(全5種)

販売価格:440円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■聖剣伝説LoM トレーディングマット缶バッジ ミニキャラver.(全5種)

販売価格:440円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■聖剣伝説LoM トレーディングアクリルスタンド (全5種)

販売価格:660円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■聖剣伝説LoM B2タペストリー

販売価格:3,300円(税込)







■聖剣伝説LoM トートバッグ

販売価格:2,750円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。





【Web販売】

マルイノアニメ ONLINE SHOP

https://maruianime.jp

受付期間:2022年12月17日(土)12:00~2023年1月31日(火)23:59



※上記リンク先は『マルイウェブチャネル』内、「マルイノアニメ ONLINE SHOP」トップページURLになります。準備ができ次第、「アニメ『聖剣伝説 LoM』POP UP EVENT」バナーがトップページに更新されます。

※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。





【権利表記】

(C)SQUARE ENIX / サボテン君観察組合





