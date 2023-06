[CHET Group]

受賞グループは、YouTube視聴数4.5億回超!アジア著名音楽プロデューサーによるオリジナル楽曲制作、タイの大型イベントへの参加など、超豪華特典を提供!



「クリエイティビティ×テクノロジー」の力でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:小池祐輔 以下、CHET)が開催する、次世代アジアスターを発掘する【NEXT ASIA STAR PROJECT】が始動。第一弾としてシンガーを発掘する「NASP for Singer Audition」のグループCファイナルを6月2日より開始しました。







「NASP for Singer Audition」 とは





「NASP for Singer Audition」 とは、CHETが運営する次世代アジアスターとなるシンガーを発掘するためのオーディションです。





受賞したシンガーは、韓国ボーイズグループEXOメンバーのスホ(SUHO)や、日本でも注目を集める人気タイドラマ『TharnType/ターン×タイプ』で主役を務めるミュー(Mew Suppasit)など著名アジアアーティストへ楽曲提供しているアジア著名音楽プロデューサー「Benz」によるオリジナル楽曲制作、タイの大型イベント「バンコク日本博」へ出演、賞金総額150万円贈呈など超豪華特典をご用意しております。





また、プロによるボーカルレッスンや著名カメラマンによるアーティスト写真撮影など、シンガーとしての活動もサポートさせていただきます。



https://www.showroom-live.com/event/naspsinger_finalc



https://twitter.com/CHETAD_Official



■グループC予選上位進出者のコメント



梅木 侑晟

ちゃ!愛知県でシンガー活動してます梅木侑晟です!

音楽に夢を魅せられて、大好きな音楽で夢を叶えたい!

誰かに夢を魅せられる存在になりたい!そんな思いで歌ってます!

今回、その夢に近づくためにこのオーディションに参加しました!

応援してくれるみんなと絶対1位になります!

NASPはゆせだろ!

▽SHOWROOM ルームURL

https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=469307







Ruu

心に響く歌声を世界に届けるため、勇気を出して自分自身の可能性を広げるチャレンジをしています。幼少からの歌への情熱は続き、複雑な家庭環境でも私の歌は家族の笑顔を作り出すきっかけになりました。応援してくださる皆さまと共に国境を超えて、沢山の人々の心に少しでも元気を届けられるアーティストを目指してます!!︎



▽SHOWROOM ルームURL

https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=469338









Luna

世界を旅するシンガーソングライターLunaです♪

皆様のおかげでファイナルに進むことができました、本当にありがとうございます!

ファイナルは主にバリ島から参加します。今回1位になってオリジナルをリリースし、最終的にはバンコクの日本万博で歌いたいです!

私の歌と曲で世界中の人に癒しと光が届きますように…☆



▽SHOWROOM ルームURL

https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=469335





各グループ(グループA、グループB、グループC)特典内容













Benz Kankanat



作曲した楽曲のYouTube視聴数は4.5億回超。アジアで活躍する著名な音楽プロデューサーBenzがオリジナル曲を提供します。



韓国 EXO SUHO instagramフォロワー:1,057万人以上

タイ Mew Suppasit instagramフォロワー:534万人以上

などアジア各国で活躍する著名アーティストへ楽曲提供実績があり、タイトップアイドルグループ ”PRETZELLE”のオリジナル曲では1,800万再生以上の大ヒット作を生み出しています。









ベトナム有線放送にて、受賞者の楽曲およびカバー楽曲のプロモーションを行います。



著名カメラマンによるアジア向け、アーティスト写真撮影を行います。



イベント出演や楽曲提供にあたって、プロによるボーカルレッスンを実施します。



グランドステージ特典内容







BALLISTIK BOYZやPSYCHIC FEVER、BNK48など著名グループが登場したタイ最大級の日本総合イベントへの出演権を獲得できます。



イベント出演の渡航費や活動サポート費用として、グランドステージ上位3名へ総額

150万円の賞金を贈呈します。



カバー楽曲をiTunesなど、他全世界配信サイトにて配信します。



<オーディションスケジュール>

■各グループ日程





■グランドステージ日程

各ブロックにて、ファイナルまで進出いただいたグループによるグランドステージ!





■CHET Groupについて

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



<本資料に関するお問合せ先>

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL:pr@chet.co.jp



