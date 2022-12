[株式会社ローソンエンタテインメント]

▶ミニアルバム『INCENSE』商品詳細ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/221209166/

※上記URLは12月16日(金)14時よりアップとなります。



韓国の6人組ボーイズグループASTROのメンバーMOON BIN(ムンビン)とYOON SAN-HA(ユンサナ)によるユニットMOONBIN&SANHA。このたび、ムンビン&サナの3枚目となるミニアルバム『INCENSE』が日本限定特典付きで2023年1月11日(水)に国内発売することが決定いたしました。



明日、2022年12月16日(金)14:00より、ファンクラブ限定特典付き/@Loppi・HMV限定特典付き『INCENSE』の予約受付を開始いたします。



各限定特典では、限定絵柄フォトカード全4種のうち1種をランダムでプレゼントするほか、ムンビンとサナに会えるポストカードお渡し会やビデオ通話会への抽選参加、メンバー直筆お名前入りサインポストカードが当たるチャンスなど、希少な特典内容が盛りだくさん。この機会にぜひご予約ください!





商品概要



タイトル曲 'Madness'をはじめ、自身が作詞作曲に参加した、ムンビンのソロ曲 '이끌려(Desire)'と、ユンサナのソロ曲 '바람(Wish)'さらに'Perfumer' 'Chup Chup' 'Your day'を含む計6曲が収録。限界のない音楽性を魅惑的なビジュアルと多彩な音楽ジャンルで全世界のファンを魅了する内容となっています。









<仕様・構成>

1. Standard 2種 (IMPURE ver. / PURE ver.)

価格:3,520円(税込)/品番:L200002549XI(IMPURE ver.)・L200002549XP(PURE ver.)







<封入内容>

-パッケージ ボックス 2種 (バージョン別1種) [150x150x40mm]

-ブックレット 2種(バージョン別1種) 表紙+内紙(72p) [145x145mm]

-CD-R 2種 (バージョン別1種)

-メッセージカードホルダー 4種(バージョン別2種/ランダム1種) [140x100mm]

-トレカ 16種 (バージョン別8種/ランダム2枚) [55x85mm]

-リリックパンフレット 2種 (バージョン別) [720x120mm/折り畳んだサイズ:120x120mm]

-折り畳みポスター 4種(バージョン別2種/ランダム1枚) [290x435mm]

-外付け特典ポスター 2種 (バージョン別1種) [525x770mm] ※数量限定につき無くなり次第終了となります。





2. Digipack 2種 (MOONBIN ver. / SANHA ver.)

価格:2,640 円(税込)/品番:L200002550(MOONBIN ver.)・L200002551(SANHA ver.)









<封入内容>

-デジパックボックス 2種 (バージョン別1種) [150x150mm]

-ブックレット 2種 (バージョン別1種) 表紙+内紙(20p) [145x145mm]

-CD-R 2種 (バージョン別1種)

-トレカ 8種 (バージョン別4種) [55x85mm]

-ステッカー 2種 (バージョン別1種) [120x120mm]

-折り畳みポスター 2種 (バージョン別1種) [290x435mm]

-外付け特典ポスター 2種 (バージョン別1種) [525x770mm] ※数量限定につき無くなり次第終了となります。





商品の詳細は以下のページからご確認いただけます。

予約購入者特典











1. Standard 2種 (IMPURE ver. / PURE ver.)

[購入者特典]

・ムンビン&サナに会える!ポストカードお渡し会<抽選エントリーカード A>

(200名×2会場/計400名)※関東地区・関西地区の2会場で実施予定。詳細は後日発表します。

・限定絵柄フォトカード(全4種よりランダム1枚)

[共通特典]

・全形態共通ポストカード1枚



2. Digipack 2種 (MOONBIN ver. / SANHA ver.)

[購入者特典]

・ビデオ通話会<抽選エントリーカード B>

(各メンバー30名/計60名)※詳細は後日発表します。

・限定絵柄フォトカード(全4種ランダム1枚)

[共通特典]

・全形態共通ポストカード1枚



■予約受付開始日:2022年12月16日(金)14:00~ 終了日は追って発表いたします。

■予約・購入方法:

1.ファンクラブサイト:以下ファンクラブサイトよりログイン後にお申し込みください。

▶ASTRO JAPAN OFFICIAL FANCLUB:https://astro-aroha.jp/

2.全国のローソン店頭Loppi端末(送料・手数料無料):以下手順でお申込みください。

1.ローソン店内のLoppi トップのメニュー画面から「各種サービス」を選択

2.「ショッピング/@Loppiグッズカタログ/宅配・ギフト商品/映画前売券」をタッチ

3.「会員限定商品」をタッチ

4.「12/11迄にご入会の方【FC限定】ムンビン&サナ」 をタッチ

※2023年1月11日以降は、「12/11迄にご入会の方【FC限定】ムンビン&サナ」と「12/12~1/3ご入会の方 【FC限定】ムンビン&サナ」のボタンがありますので、ご自身の入会期間のボタンをタッチしてください。

5.ファンクラブ会員番号 6桁+ファンクラブにご登録いただいている生年月日の「月日 4桁」の合計 10桁を入力 (例)会員番号が000001で、誕生日が2/23の方の場合「0000010223」と入力していただきます。

6.商品を選択し、画面の指示に従いLoppiから出てくるお申込み券を持って、30分以内にレジで代金をお支払いください。

7.商品がお受渡し可能になりましたら「お受取り開始のお知らせ」をメールまたはショートメッセージ(SMS)にてお送りいたします。ご案内内容をご確認いただき「お受取バーコード」をご準備のうえ、ご注文の店舗へご来店ください。お受取り期限は、お受取開始のご連絡から7日間です。



<購入対象会員:2022年12月11日(日)23:59までにご入会(ご入金)いただいている方>

■予約受付期間日:2022年12月16日(金)14:00 ~

<購入対象会員:2022年12月12日(月)~2023年1月3日(火)にご入会(ご入金)いただいた方>

■予約受付期間日:2023年1月11日(水)14:00 ~



<注意事項>

※ローソン店内Loppi受付では、ご自宅等への配送は行いません。ご予約の店舗でのお受取りになります。ご予約店舗以外でお受取りはできませんので、あらかじめご了承ください。

※お申込み時にEメールアドレスまたは携帯電話番号(SMS)の登録により、お受取り時に必要な情報のお知らせなどをさせていただきます。「hmv.co.jp」からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

※会計後レジにて受け取られた「@Loppi領収書(お客様控え)」では商品の受け取りはできません。商品のお受取には「お受取バーコード」が必要です。お受取可能になりましたらメールかSMSで配信いたします。











1. Standard 2種 (IMPURE ver. / PURE ver.)

[購入者特典]

・メンバー直筆お名前入りサインポストカード<抽選エントリーカード C>

(各メンバー20名/計40名)※詳細は後日発表します。

・限定絵柄フォトカード(全4種ランダム1枚)

[共通特典]

・全形態共通ポストカード1枚



2. Digipack 2種 (MOONBIN ver. / SANHA ver.)

[購入者特典]

・ビデオ通話会<抽選エントリーカード D>

(各メンバー30名/計60名)※詳細は後日発表します。

[共通特典]

・全形態共通ポストカード1枚



■予約受付開始日:2022年12月16日(金)14:00~

■予約・購入方法:

1.全国のローソン店頭のLoppi端末

Loppi端末TOP画面の「各種番号をお持ちの方」より下記商品番号を入力し、店内レジにて代金をお支払いください。

・【応募特典:サインポストカード】Standard 2種セット:AW13554514

・【応募特典:サインポストカード】(IMPURE ver.):AW13549846

・【応募特典:サインポストカード】(PURE ver.):AW13549845

・【応募特典:ビデオ通話会】Digipack 2種セット:AW13554515

・【応募特典:ビデオ通話会】Digipack (MOONBIN ver.):AW13549847

・【応募特典:ビデオ通話会】Digipack (SANHA ver.):AW13549848

※2種セットには外付け特典ポスターが2枚(2種)付きますが、単品には外付け特典ポスターが付きません。

2.HMV&BOOKS online

3.HMV&BOOKS/HMVの各店舗

▶店舗一覧:https://www.hmv.co.jp/store/list/



<注意事項>

※限定絵柄フォトカード(全4種ランダム1枚)は全形態絵柄共通となります。

※限定絵柄フォトカードは@Loppi・HMV限定特典 Digipack 2種には付きません。

※各種特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※各種応募期間・イベント開催日程など詳細については、決定次第オフィシャルサイト及びHMV&BOOKS online特設ページでご案内いたします。発表は発売以降となる可能性があります。予めご了承ください。

※イベント内容についてのお問い合わせにはお答えできかねますので、オフィシャルサイトやHMV各店舗などへのお問い合わせはご遠慮ください。

※当選者様の情報は、HIAN及びFantagioに共有する場合があります。予めご了承ください。

※ご購入、お申込み方法についてのお問い合わせは、下記よりご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/contacthmv/



MOONBIN&SANHA プロフィール







韓国の6人組ボーイズグループASTROのメンバーMOONBIN(ムンビン)とYOON SAN-HA(ユンサナ)によるユニット。2020年9月に1st Mini Album 「IN-OUT」をリリースし、ユニットとして正式デビュー。「IN-OUT」は、iTunes K-POP Album Chartでアルゼンチン、ブラジル、チリの3カ国で1位を獲得、12カ国でTOP5入りを果たす。またオリコンでは、週間洋楽アルバムチャートで1位を獲得した。さらに2022年3月15日にリリースされた2nd Mini Album「REFUGE」は、カムバックと同時に国内音源サイトのリアルタイムチャートに定着。iTunes「トップソングチャート」と「トップアルバムチャート」では12の国と地域で1位を占めるなど、ユニット活動で自己最高記録を更新した。国内外のファンから熱い反応をうけ、成長を続けるムンビン&サナ。今後も続く彼らの様々な活動に、期待が高まる。











ASTRO プロフィール







ASTROはスペイン語で星(Star)を意味し、愛するすべての人たちと共に夢を抱き、共に輝く星になりたいというメンバーたちの純粋な願い、そして夢と希望を実現させることができる無限の可能性を表現したグループ名である。



レベルの高いビジュアルを武器にデビュー前より注目を集め、デビュー前にも関わらず、韓国ファンサイトの会員数が1万人を超える人気を博した。2016年、デビュープロジェクト「TO BE CONTINUED」を経て待望のデビューを果たしたASTROのメンバーは、キュートな笑顔と力強いラップが魅力的なリーダーのジンジン、魅力的な声の持ち主のMJ、誰もが認める美少年チャウヌ、ボーカル・ラップ・ダンスのすべてを兼ね備えたムンビン、振り付けや作詞作曲も手掛ける才能溢れるラキ、日本語も堪能で愛されキャラの末っ子ユンサナの6人。



ASTROはデビュー以来成長を続け、国内外問わずファンが急増中。そして2019年4月3日に日本デビューを果たす。2021年4月に発売された2ndフルアルバム「All Yours」は、オリコン週間アルバムチャート1位、タワーレコード全店総合アルバムチャートでも2週連続1位を記録。同年8月にリリースされた8th ミニアルバム 「SWITCH ON」も韓国で自己最多初動売上を記録し、iTunesのトップソング/トップアルバムチャートなど37の国と地域で1位を獲得する快挙を成し遂げた。







