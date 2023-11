[サンエックス株式会社]

各種アイテムを新発売!





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、昨年10周年を迎えた人気キャラクター「すみっコぐらし」より「とかげとおかあさんときらきらな夜」をテーマとした新アイテムを2023年12月上旬ごろより全国の販売店やネットショップにて発売します。



『とかげとおかあさんときらきらな夜』テーマ





とかげがおかあさんのためにマフラーをあんで、みんなですみっ湖へいきました。

すみっ湖ではイルミネーションがかいさいされていて、おかあさんにあえないかもと心配するとかげですが、ぶじにおかあさんと再会…!

マフラーを届け、しあわせな時間をすごすのでした。



△アイテム一例







商品ラインナップ一覧(一部)





・ふにふにホログラムシール(各308円※税込)





・メモパッド(各330円※税込)

本文4種丁合100枚





・ペンポーチ(1,650円※税込):内ポケット付





・フラットポーチ(1,078円※税込):合皮製





・ポーチ(2,420円※税込):スパンコール入り





・フォトキーホルダー(各968円※税込)





・缶バッジコレクション(495円※税込):全6種(5種+シークレット1種)

キラキラのホログラム加工♪ 何が出るかはお楽しみ!





・てのりぬいぐるみ(1,320円※税込):全6種





・ぬいぐるみ巾着(各1,870円※税込)







・なかよしぶらさげぬいぐるみ(2,420円※税込):2個セット





・あつめてぬいぐるみ(各2,200円※税込)





・ダイカットクッション(3,300円※税込):もーちもち素材







■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。



■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。





(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-16:16)