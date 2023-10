[フェンディ ジャパン]

イタリア・ローマ(Rome)を代表するラグジュアリーブランド フェンディ(FENDI)は、2023-24年秋冬 ウィメンズコレクションから最新のミニバッグトレンドを牽引するアイコニックなボストンバッグ「ミニ バイ ザ ウェイ(Mini By The Way)」の新作を販売いたします。







長年人気を博してきたピュアでシンプルなシルエットの「バイ ザ ウェイ(By The Way)」は、メゾンの卓越したクラフツマンシップを体現した、アイコニックなディテールがあしらわれています。シグネチャーであるボストンバッグのプロポーションが、フェンディのコードによって彩られ、フェンディウーマンの力強いフェミニニティとよりスタイリッシュで自信に満ちたアティチュードを称えます。



キュートなミニサイズへと進化した「ミニ バイ ザ ウェイ(Mini By The Way)」が、2023-24年秋冬 ウィメンズコレクションの新作としてピンクとホワイトのフューシャレザーと、ナチュラルカラーのファブリック素材で登場します。べっ甲風のプレキシガラス製ハンドルと「FF」ロゴが施されたゴールドメタルのディテールが、プレシャスな雰囲気をプラス。アイコニックな「FENDI ROMA」ロゴ、または「FF」ロゴエンブロイダリーが、ボディのフロントを飾り、内側には「FF」ロゴファブリックのライニングが施されています。



ハンドバッグとしてはもちろん、取り外し可能な付属のミニストラップで、ショルダーバッグ、クロスボディバッグとしてもシーンを選ばずエフォートレスに活躍します。



「ミニ バイ ザ ウェイ」は、全国のフェンディ直営店、および公式オンラインストアfendi.comにて販売中です。



メゾンの卓越したクラフツマンシップを体現し、アイコニックなディテールがあしらわれた「バイ ザ ウェイ」と「ミニ バイ ザ ウェイ」の定番ラインも、引き続き販売中です。



