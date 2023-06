[フォーカルポイント株式会社]

WWDC2023 Keynote公開後にあっという間に売り切れた、iPhone用スタンドの在庫が復活!楽天市場で20%OFFクーポンを配布中です!6月26日(月)の深夜まで!



大変お待たせいたしました。たくさんお問い合わせをいただいていたTwelveSouth Forte for iPhoneを再入荷いたしました。フォーカルポイントDIRECT楽天市場店で20%OFFクーポンセール中!6月26日(月)の深夜まで!









TwelveSouth Forte for iPhone

【20%OFFクーポン使用で】6,200円 → 4,960円(税込)

商品ページはコチラ! https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-st-000068/

20%OFFクーポンはコチラ! https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VVNRUi1aSkdVLVBFVlctWlFGSg--&rt=







Forte for iPhoneは、AppleのMagSafe充電器専用のモダンなルックスのワイヤレス充電iPhoneスタンドです。お手持ちのMagSafe充電器をForteにはめ込むだけで、iPhone 12、13、14を設置しながら15Wの高速ワイヤレス充電ができます。磁石でiPhoneを固定しているので、縦にも横にも使用できます。さらに、土台の首が最大70度まで傾くので、お好みの角度で見ることも、AirPodsを上に置いて充電することも可能。旅行などの外出時にも、ForteからMagSafe充電器を簡単に取り外せるので、持ち運びに手間がかかることはありません。※本製品に、MagSafe充電器は付属されません。



Forteが人気の理由、それは…

MagSafe充電器との組み合わせで最速ワイヤレス充電が可能!



iPhoneを縦でも横でも設置でき、70度まで傾けることができます



AirPodsおよびAirPods Pro用の台座充電器としても使用可能!



MagSafe充電器を簡単に脱着でき、旅行にも便利!









Forteを使う理由は、充電のためだけではもったいない!

iOS17の新機能StandByの登場で、Forteは充電スタンドだけではなくなりました。iOS17の新機能StandByを使えば、Forteを使うことでiPhoneの使用シーンがさらに豊かになります。iPhoneを横向きに設置すると、iOSのウィジェット、目覚まし時計、ライブ・アクティビティなどを表示する自分だけのカスタムデジタル掲示板に変化します!







ForteはWWDCのiOS17のKeynoteでも大活躍!

WWDCでのForteの情報が広がり、その直後に完売となったForteですが、再入荷いたしました。そして短期間ではありますが、フォーカルポイントDIRECT楽天市場店にて、20%OFFでクーポンセール中。WWDCのKeynoteをきっかけにForteに興味を持った皆様、iOS17の新機能StandByでiPhone生活をより充実させたい方、ぜひご確認ください。iPhone生活をもっと便利に!





TwelveSouth Forte for iPhone

【20%OFFクーポン使用で】6,200円 → 4,960円(税込)

商品ページはコチラ! https://item.rakuten.co.jp/outloud/tws-st-000068/

20%OFFクーポンはコチラ! https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VVNRUi1aSkdVLVBFVlctWlFGSg--&rt=



TwelveSouth Forte for iPhoneの20%OFFクーポンセールは6月26日(月)の深夜まで!

この機会をお見逃しなく!





Twelve Southについて

米国Twelve South社は、アンドリュー・グリーン氏により2009年に設立されたMac関連のアクセサリを取り扱う会社です。洋書型のiPhoneケースをはじめ、独創的なアイデアにより生み出された製品が各方面で高い評価を得ています。



フォーカルポイントについて

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名:フォーカルポイント株式会社

所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F

代表者:恩田英樹

設 立:1989年

URL:https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※発売時期は、海外メーカーの状況などにより変更になる場合がございます。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、 iPhone、 iPad、 iPod、 その他周辺機器の破損、 損傷、 故障、 紛失などに関しましては、 弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。

※本製品に、MagSafe充電器は付属されません。別途、ご用意をお願い致します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/24-16:46)