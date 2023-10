[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

「願いを叶えるきらめき」をテーマに、クリスマスならではの心躍る特別な体験をご用意



ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪(所在地:東京都港区高輪3-13-1、総支配人:井上画期)は、大切な方とともに心温まるクリスマスをお過ごしいただける期間限定のプランを2023年12月1日(金)から12月25日(月)まで販売いたします。







今年のテーマは『願いを叶えるきらめき』。この春より敷地内の日本庭園に優しい光を灯し、400個以上もの竹あかりが輝く高輪エリアのプリンスホテルならではの絶景や、願いが叶う特別なイベントをご用意し、大切な方と心に残る特別なクリスマスをお過ごしいただきたいという思いを込めて、きらめきに満ちた体験の数々をご提案いたします。



竹あかりの優しいきらめきとバラの香りに包まれた二人きりのクリスマスの夜を演出する「Christmas Rose Stay」では、日本庭園の池に浮かぶハート型の竹まりが見えるお部屋を確約。窓を覗くと見える絶景のサプライズが大切な方へ愛のメッセージを伝えるお手伝いをさせていただきます。お部屋のベッドには花束のプレゼントまたはフラワーベッドからご選択いただけるバラのサプライズをご用意し、ロマンチックなひとときを華やかに彩ります。



また、12月23日(土)、24日(日)限定でサンタクロースに会えるイベント「グリーティングサンタクロース」や、サンタクロースがお部屋に訪問する宿泊プラン「Here Comes Santa!」を実施。グリーティングサンタクロースでは、ロビーに登場するサンタクロースとともに思い出に残る記念撮影をお楽しみいただけます。「Here Comes Santa!」は、事前にお預かりするプレゼントをサンタクロースがお部屋にお届けし、その場で記念撮影をお楽しみいただける、お子さまの願いや夢が叶うシチュエーションを実現いたします。



「Christmas 2023」概要





Christmas Rose Stay

竹あかりの優しいきらめきとバラの香りに包まれる、ロマンチックなひとときをお過ごしいただけます。愛の言葉を伝えるプロポーズの演出として、ハートの形をした竹あかりをご覧いただけるお部屋をご用意いたしました。

【期間】2023年12月1日(金)~25日(月)

【ホテル】グランドプリンスホテル高輪

【料金】1名さま ¥19,367より (1室2名さまご利用時)

【内容】1泊室料、ハートの竹あかりが見えるお部屋確約、バラのフラワーベッドまたは花束をお部屋にご用意



Here Comes Santa!

事前にお預かりしたプレゼントをサンタクロースがお部屋にお届けいたします。お部屋でサンタクロースとの記念撮影もお楽しみいただけます。

【期間】2023年12月23日(土)、24日(日)

【ホテル】グランドプリンスホテル新高輪

【料金】1名さま ¥28,925より (1室2名さまご利用時)

【内容】1泊室料、サンタクロースの訪問(記念撮影の時間を含む)



フランス料理 ル・トリアノン (グランドプリンスホテル高輪 1F)

一皿一皿が思い出に華を添える聖夜にふさわしいフルコース。アミューズからデセールまで、シェフが趣向を凝らす全8品をご堪能いただけます。

【期間】2023年12月16日(土)、17日(日)、22日(金)~25日(月)

【料金】グラン ノエル 1名さま ¥25,000

<Special Live Music>

16日(土)、17日(日)、22日(金)~25日(月)の期間でクリスマスの思い出に残る“ピアノ生演奏”をお届けいたします。



Lounge Momiji (グランドプリンスホテル新高輪 1F)

パティシエこだわりのスイーツを満喫するクリスマスアフタヌーンティー。ゆったりとした空間で素敵なクリスマスのひとときをお届けいたします。

【期間】2023年12月4日(月)~25日(月)

【料金】Christmas Afternoon Tea ~Snow Delight~ 1名さま ¥6,800

<Special Live Music>

22日(金)~25日(月) の期間でクリスマスの思い出に残る“ピアノ生演奏”をお届けいたします。



グリーティングサンタクロース

サンタクロースとの記念撮影をお楽しみいただけます。思い出に残る特別な時間をお楽しみください。

【期間】2023年12月23日(土)、24日(日)

【場所】グランドプリンスホテル新高輪 1F ロビー

【時間】3:00 P.M.~3:30 P.M./5:00 P.M.~5:30 P.M.

※混雑状況により時間が変更となる可能性がございます。



親子で体験 クリスマスボードツリー作り

親子でご参加いただけるクリスマス装飾作り。記念にサンタクロースへ手紙を送れるクリスマスカードもご用意いたします。

【期日】2023年12月3日(日)

【場所】国際館パミール 1F 「黄玉」

【料金】1個 ¥4,500



<特設 Web サイト> https://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/christmas/



<ご予約・お問合せ>

宿泊予約係

■ザ・プリンス さくらタワー東京 03-5798-1111

■グランドプリンスホテル高輪 03‐3447-1111

■グランドプリンスホテル新高輪 03-3442-1111

レストラン予約係

03-3447-1139



※宿泊プランの料金には消費税・サービス料が含まれております。※レストランメニューの料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料(フランス 料理 ル・トリアノンは 15%、Lounge Momij は 13%)を加算させていただきます。※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※当社のレ ストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料 7 品目 (えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料 7 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※アフタヌーン ティーは乳・卵・小麦アレルギーの対応はいたしかねます。※写真はイメージです。※上記内容はリリース時点(10 月 13 日)の情報です。



