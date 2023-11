[クラスメソッド株式会社]

クラスメソッド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:横田 聡、以下「クラスメソッド」)は、新たに宮城県仙台市にオフィスを開設し、東北に拠点をおく企業へのIT技術支援と、エンジニア採用を強化します。新設する仙台オフィスでは2023年12月20日(水)から業務を開始する予定です。また、あわせて会社説明会の開催を予定しています。







2004年に創業したクラスメソッドは、現在はアマゾン ウェブ サービス(AWS)などのクラウドサービスを中心に、企業のITインフラの構築や、セキュリティ対策、コスト最適化、データ分析基盤の運用、モバイルアプリ企画・開発、システム開発における技術アドバイスとIT組織作りのサポート、生成AI活用など、企業が新しいIT技術を用いて、より整った環境で事業に集中できるように各種支援を行っています。

特にAWSについては、2022年にAWS社からグローバル最優秀パートナーとして「SI Partners of the Year - Global」の表彰を受けており、世界トップの技術力と支援実績をもっています。



このたびの仙台オフィス開設では、仙台市を中心に東北エリアの企業に対する技術支援の機会を拡大するとともに、社員のU/Iターンなどの自由な働き方を支援し、優秀なエンジニアの採用を強化してまいります。



【仙台オフィス概要】

住所:宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 JMFビル仙台01 13階

業務開始日: 2023年12月20日(水)予定



【仙台進出を機とした会社説明会を開催】

仙台オフィスの新設を機に、クラスメソッド社における働き方について仙台近隣のエンジニアに知っていただく場として会社説明会を開催します。

AWSを中心とするクラウド技術や、アプリケーション開発など、技術力を生かして活躍していきたいエンジニアや、ITエンジニアを志望する方のご来場をお待ちしています。



[中途向け会社説明会]

日時: 2023年12月15日(金)19:00~

会場: 仙台AER(アエル)

宮城県仙台市青葉区中央1-3-1

詳細: https://careers.classmethod.jp/jobfair/231215-2



【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社はアマゾン ウェブ サービスをはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI/機械学習等の分野で企業向け技術支援を行っています。AWS支援では2015年から継続して最上位パートナーに認定され、2018年と2020年、2021年には「AWSサービスパートナー オブ ザ イヤー」を受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partners of the Year」を受賞しました。現在までの技術支援実績は3,000社以上、AWS環境については20,000アカウント以上となります。社員による技術情報発信にも注力し、オウンドメディア「DevelopersIO」では4万本以上の記事を公開中です。「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という企業理念のもと、最適な技術を提案してまいります。



本社所在地: 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 : 代表取締役社長 横田 聡

オフィシャルサイト: https://classmethod.jp/

技術ブログ「DevelopersIO」: https://dev.classmethod.jp/

Facebookページ :https://www.facebook.com/classmethod/

公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/



※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



