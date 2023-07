[株式会社HIKE]

~25%オフで購入できる1週間限定の正式リリース記念セール実施中~



株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表:三上政高)は、アクションスクエア(本社:韓国、代表:キム・ヨンジュン)制作のSteam(R)向けローグライクシューティングゲーム『ANVIL(アンヴィル)』を本日2023年7月27日(木)に正式リリースしました。正式リリースでは、オペレーターキャラクター「I.O」役として人気声優の藤田 咲さんを起用し、物語をより盛り上げます。さらに新たなブレイカーとして「ヴァルキリー」が登場します。





また、発売を記念し、25%オフで購入できる正式リリース記念セールを1週間限定で行うことも決定いたしました。



Steam ストアページ:https://store.steampowered.com/app/1487390/ANVIL/

公式サイト:https://www.anvil-game.com/index.html

Discord:https://discord.gg/AvxZVA65XB

Twitter:https://twitter.com/ANVIL_ACTION2



ANVILについて





未知なる銀河系の遺産「ボルト」を発見するため、銀河系へと旅立ちます。

仲間と共に様々な遺物を収集し、強大なモンスターと戦う見下ろし型ローグライクシューティングゲームです。スピード感のある戦闘の中で派手なエフェクトを楽しむことができ、ボスモンスターとの戦闘は特に盛り上がります。プレイスタイルも、ソロプレイだけでなく、最大3人でのマルチプレイも可能となっています。



オペレーター役の声優について





藤田 咲(ふじた さき)



主な出演作は、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』(琴爪ゆかり / キュアマカロン)『艦隊コレクション~艦これ~』(赤城、山城、扶桑)、『進撃の巨人』(ユミル)など。有名アニメ作品に数多く出演している人気声優が本作では、オペレーターキャラクター「I.O」役としてプレイヤーを支えます。



キャラクターについて





トイワーカー

ゴールドハウンド(TOY WORKER COLDHOUND)





ゴールドハウンドは、軍需企業「GUNZO」によって製造された戦闘サポート型トイワーカーです。生産費用が安価なため高い人気を誇ります。ガンハウンドと同じく低価格モデルですが、独特なAIを持っています。



ブレイカー

ヴァルキリー(VALKYRIE)



特殊な機能を持ち合わせたサポート型のバトルスーツです。味方に攻撃速度バフを与えることができる特殊なパルスキャノンを使用します。ハッキングした敵のセンチネルを[コールS3N71N3L]で呼び出して戦闘をサポートさせたり、[スペシャルショット]で敵を攻撃もしくは味方を回復させたりすることができます。[コールT1T4N]を利用して強力なタイタンを召喚し、しばらくの間搭乗して攻撃することもできます。



・スキル説明

「コールS3N71N3L」

ハッキングした敵のセンチネルを呼び出して戦闘をサポートさせます。



「スペシャルショット」

一時的にパルスエネルギーを特殊な状態に調整し、射撃攻撃をします。味方に命中した場合、回復効果を付与します。



「コールT1T4N」

短時間、究極の兵器タイタンを召喚して搭乗し、致命的な攻撃を与えます。



「テレポート」

テレポートで素早く移動します。使用するとデコイを生成し、生成直後に攻撃を受けるとHPが回復します。(デコイの爆発時、敵に感電効果を与えます)







ジャングラー(JUNGLER)



GUNZOで生産された初期タイプのバトルスーツで、新人パイロットの基本装備として支給されます。射程距離の長いライフルを使い敵を攻撃します。正確に狙いを定めることで大きなダメージを与えることができます。[エクスプローシブマイン]と[バレットスラッシュ]によって接近する敵を牽制し、[クロスファイア]で多くの敵を一撃で吹き飛ばすことも可能です。



・スキル説明

「エクスプローシブマイン」

前方に地雷を設置し、接近してくる敵をノックバックさせます。命中した敵には熱傷効果を与えます。



「バレットスラッシュ」

素早く武器を振り回し効果範囲内の発射体を消滅させます。



「スピードダッシュ」

素早く移動して敵の攻撃を回避します。回避に成功すると、10秒間移動速度が上昇します。スキルのチャージ速度が速いことが特徴で、3回分までチャージできます。



「クロスファイア」

アンヴィルに要請して強力な衛星ミサイルを投下します。命中した敵には熱傷効果を与えます。







サンドマン(SANDMAN)



近距離で大きなダメージを与えるショットガンを使用します。[トルネードグレネード]で敵を足止めし、強力な[サンドスナイパーショット]を放ち、一度に多くの敵を倒す事ができます。[パワーシールド]によって、生存力を上昇させることが可能です。



・スキル説明

「トルネードグレネード」

パルスグレネードを投げて周囲の敵を引き寄せる竜巻を起こします。



「サンドスナイパーショット」

大きなダメージを与える高出力弾丸を発射します。命中した敵には石化効果を与えます。



「スローダッシュ」

素早く移動して、敵の攻撃を回避します。スキルのチャージ速度は遅いものの2回までチャージされ、通過した場所にいる敵に石化効果を付与します。回避に成功すると、5秒間クリティカル確率が上昇します。



「パワーシールド」

敵からのダメージを減少させるシールドを生成し、武器の威力が50%上昇します。







ギロチン(GUILLOTINE)



巨大な斧を振るう、攻撃型ブレイカーです。[エクセキューション]は、敵に大きなダメージを与えるだけではなく、自身のHPも回復させ、生存力を高めてくれます。コンボのタイミングに合わせて攻撃ボタンを離せば、強力なコンボスキルが発動します。



・スキル説明

「シールドチャージ」

ホロ・シールドを張って前方に突進します。



「エクセキューション」

ジャンプして敵を打ちつけ、HPを吸収します。



「ガード/カウンターアタック」

防御態勢をとり、敵の攻撃をすべて防ぎます。敵が攻撃する瞬間に使用すると、反撃スキルが発動し、HPが回復します。



「サモンアクス」

空中で召喚された斧が地面に突き刺さり爆発を起こします。命中した敵に熱傷効果を与えます。







ラッシュ(RUSH)



豪快な近接打撃型バトルスーツで、ガントレットは敵単体に対して大きなダメージを与えます。[サンドビーム]で敵を石化させた後、[ライトニングフラッシュ]で強力なコンボ攻撃を与えることができます。HPが低下している時は、命中するたびにHPが回復する[チャージラッシュ]を発動することで、体勢を立て直すことが可能です。



・スキル説明

「ライトニングフラッシュ」

素早く敵に接近して強く突き上げ、叩き落とします。



「サンドビーム」

エネルギーを集めて、敵を石化させる波を発生させます。命中した敵に石化効果を与えます。



「ガード/カウンターアタック」

防御態勢をとり、敵の攻撃をすべて防ぎます。敵の攻撃を受ける瞬間に使用すると、反撃スキルを発動します。



「チャージラッシュ」

素早く敵を攻撃しながら突進します。命中するたびにHPが回復します。







エルサ(ELSA)



バトルスーツ史上初めて[召喚モジュール]を搭載した、特殊タイプのバトルスーツです。巨大なクリーチャーを召喚して敵の攻撃を防ぎ、後方から安全に敵を攻撃することができます。[アイスウェーブ]で敵を氷結させると同時に、敵の発射体も消滅させることが可能です。[ウルトラビーム]は射程距離が短いものの、非常に強力な攻撃手段となります。



・スキル説明

「アイスウェーブ」

周囲の敵を凍らせ、移動速度を減少させる冷気の波動を放ちます。また、効果範囲内の発射体をすべて消滅させます。



「ウルトラビーム」

強力なウルトラビームを発射します。射程距離は短いですが、非常に大きなダメージを与えることができます。



「テレポート」

テレポートで素早く遠くまで移動します。使用するとデコイを生成し、生成直後に攻撃を受けた場合、強化効果を獲得できます。



「ビーストコール」

氷河の獣を召喚し敵の注意を分散させて大きなダメージを与えます。







シュリー(SHURI)



チーム回復モジュールを搭載した、サポート型のバトルスーツです。[ブリーズ]で味方を治癒、あるいは[ガストウィンド]で味方の攻撃速度を上昇させることができます。シングルプレイではコントロールが難しい部分もありますが、マルチプレイでは最高の能力を発揮します。



・スキル説明

「ガストウィンド」

味方全体の攻撃速度を上昇させる竜巻を起こします。竜巻は味方の身体を包み込み、ノックバックに対する耐性を強化します。



「サンドストーム」

敵を貫通する砂嵐を起こします。命中した敵に石化効果を与えます。



「ツイスターテレポート」

周囲の敵を引き寄せる小さな渦を生成し、テレポートします。生成と同時に攻撃を受けた場合、強化効果を獲得できます。



「ブリーズ」

自身の周辺に味方のHPを回復させる穏やかな風を起こします。







ゲームシステムについて





ゲームモードは以下の4つあり、これらのモードを進行し、すべてのステージをクリアすることでゲームクリアとなります。基本的には強力な装備を集め、強さを突き詰めていきます。



・トレーニングモード

危険要素が取り除かれた安全な銀河系です。

ここで新しいブレイカーを練習しましょう。



・銀河系

順番に銀河系を探査していくモードです。

危険度が増していく銀河系の中で、多様な遺物を見つけて複製しましょう。



・シーズンチャレンジ

探査する惑星を選び、挑戦するモードです。

より高い難易度に挑戦し、チャレンジバッジを獲得しましょう。



・PVPモード NEW

2人のプレイヤーがランダムマッチングし、3本先取の対戦形式で競います。



日本語PV





英語PV





PRODUCT





発売日:2023年7月27日

プラットフォーム:Steam

対応端末:Windows

価格:2,570円

開発会社:ActionSquare

発売:株式会社HIKE

※(C)2022 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。



アクションスクエア社について





アクションスクエアはモバイルゲーム史上初めて大韓民国ゲーム大賞を受賞した「ブレード for kakao」の成功を基盤に、「三国ブレード」、「ブレード2 for kakao」を相次いで発売し、ゲーム市場でモバイルアクションゲームの名家として位置づけられたゲーム開発会社です。また、PC/コンソールシューティングアクションゲーム『ANVIL(アンヴィル)』を発売し、Netflixの人気韓国ドラマ『キングダム』のIPを活用したゲーム開発にも取り組んでいます。



株式会社HIKEについて









株式会社HIKEは、アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーです。私たちはスピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内だけでなくグローバルにIPの価値を提供していきます。



会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高



※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)2021-2023. Developed by Action Square Co., Ltd. / Published by HIKE Inc. All Rights Reserved.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



