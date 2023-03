[株式会社 トゥモローランド]

WALES BONNER POP UP STORE at SUPER A MARKET



2023年春夏コレクション”Horizon Blues”をテーマにした新作を展開。





スーパー エー マーケット 青山では、3月25日(土)から4月2日(日)の期間中〈WALES BONNER〉POP UP STOREを開催いたします。





デザイナーGrace Wales Bonnerが手掛ける〈WALES BONNER〉は社会理論、文学をベースに、彼女のアイデンティティであるアフリカのブラックカルチャーとヨーロッパのハイブリットをミックスしたデザインで、独自のラグジュアリースタイルを提案しています。





2023年春夏コレクションのテーマは”Horizon Blues”。

シルバーのスタッズをあしらったアイテムや、ビーズを編み込んだマクラメ編みのスカート、手染めのジャージ素材など、大陸を越えてそれぞれの地域が持つハンドメイドの伝統が集結。手仕事による精巧なものづくりを通して、クラフツマンシップを称えています。



ASCEND VARSITY JACKET :¥389,400(tax in)





ACOUSTIC SHIRT:¥117,700(tax in)

HARMONY TROUSERS:¥124,300(tax in)











DESERT DRESS ¥195,800(tax in)

<Photo by Giovanni Giannoni>



ぜひこの機会にお買い求めください。



About|WALES BONNER

グレース・ウェールズ・ボナーは、セントラル・セント・マーチンズ卒業後、2015年秋冬ロンドンでデビュー

その年のブリティッシュ・ファッションアワードでは新人メンズデザイン賞を、翌2016年にはLVMHプライズにてグランプリを受賞。

コロニアル理論、黒人文学の理論的アプローチを学んだ彼女が投じる作品は、人種やジェンダーという概念をラグジュアリーかつハイブリッドなスタイルで表現している。



開催期間



3月25日(土)~4月2日(日)





開催店舗



SUPER A MARKET AOYAMA

港区南青山3-18-9

tel : 03-3423-8428

12:00 - 20:00



