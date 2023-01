[株式会社TSIホールディングス]

株式会社TSI(本社:東京都港区、代表取締役:下地 毅)のゴルフアパレルブランド【セント・アンドリュース】が耐久性・機能性・グリップ力に優れ、安全性の高いvibram社製ソールを採用した待望の新作を2シリーズ発売しました。













vibramモノグラムエンボススパイクレスシューズ



STAモノグラムロゴをエンボスで表現した、シンプルながら洗練されたデザイン。

汚れに強く手入れのしやすい合成皮革を使用しています。





品番:042-3992304 (WOMEN’S)

カラー展開:ブラック/ホワイト

価格:37,400(税込)

素材:合成皮革

サイズ展開:SS (22.5-23.0)/S (23.5-24.0)/M (24.5-25.0)



品番:042-3992303(MEN’S)

カラー展開:ブラック/ホワイト

価格:37,400(税込)

素材:合成皮革

サイズ展開:L (25.5-26.0)/LL (26.5-27.0)/3L (27.5-28.0)





vibramスパイクレスシューズ



プレーンなデザインにさり気なくロゴが入ったエレガントなデザイン。

クラシカルでありながら艶のあるホワイト、メタリックな輝きが個性を放つシルバーの2色展開。





品番:042-3992306(WOMEN’S)

カラー展開:ホワイト、シルバー

素材:合成皮革

価格:35,200(税込)

サイズ展開:SS (22.5-23.0)/S (23.5-24.0)/M (24.5-25.0)



品番:042-3992305 (MEN’S)

カラー展開:ホワイト、シルバー

素材:合成皮革

価格:35,200(税込)

サイズ展開:L (25.5-26.0)/LL (26.5-27.0)/3L (27.5-28.0)





また、早期購入キャンペーンとして、新作ゴルフシューズをご購入の方にオリジナルシューレースをプレゼントいたします。(セント・アンドリュース直営店舗限定、2月28日まで)



<セント・アンドリュース直営店舗>

小田急百貨店新宿店

大丸東京店

松坂屋名古屋店

京都高島屋店

阪急うめだ本店

大阪高島屋店

博多阪急店

岩田屋本店

the HOUSE GINZA

the HOUSE HIROO

the HOUSE SAPPORO











vibram とは



vibram(ビブラム)とは、イタリア人の登山家ヴィターレ・ブラマーニ氏によって1973年に設立された世界を代表する老舗ソールブランド。

耐久性・機能性・グリップ力に優れ、安全性の高いラバーソールを開発し続けています。











St ANDREWS(セント・アンドリュース)



ゴルフの聖地 スコットランドST ANDREWS LINKSのライセンスブランド。

正統的でクラシカルなスタイルに、社交の場を感心させるファッション性とテクノロジーを融合。

伝統もモダンも愛する人のゴルフウェアを展開しています。







