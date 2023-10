[ピップ株式会社]

AZUL BY MOUSSY&AZUL公式通販サイトで10月6日より新発売



ピップ株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:松浦由治)の着圧レッグウェアブランド「SLIMWALK(スリムウォーク)」は、株式会社バロックジャパンリミテッドが展開するファッションブランド「AZUL BY MOUSSY」とのコラボレーション商品「SLIMWALK×AZUL 24hマルチスキニー」を、2023年10月6日より、AZUL BY MOUSSY、AZUL公式通販サイトで新発売されることをお知らせします。







AZUL公式通販サイト

https://azul-m.com/item/detail/1_1_250GAC81-093H_90/020



「SLIMWALK×AZUL 24hマルチスキニー」について





様々なライフスタイルに合わせた着圧レッグウェアを展開するSLIMWALKと、アパレル・デニム・アクセサリーのみならず、クールなライフスタイルを創造し提供しているAZUL BY MOUSSYがコラボレーションし、美脚ケアとクールなファッションスタイルが同時に叶う新商品を発売します。



今回新発売する「SLIMWALK×AZUL 24hマルチスキニー」は、お外では洋服として、お家ではリラックスウェアとして使える万能な着圧レギパンです。医学から生まれた段階圧力設計(足首21hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも11hPa)で、着用している間中、脚をスッキリケアするとともに、ほどよく脚を引きしめて美脚に魅せます。ストレッチ素材で動きやすく、お腹まわりはゆったりとした設計で就寝時も快適です。カラーは、BLUEとBLACKの2色を展開します。



ウエストにはブランドロゴをあしらい、ヒップのポケットにはオリジナルのピスネーム付きで、細部まで拘りのあるデザインに。



「SLIMWALK×AZUL 24hマルチスキニー」

PRICE:¥4,990(税込)

SIZE:M/L

COLOR:BLU/BLK





【COLOR:BLU】 【COLOR:BLK】



「SLIMWALK×AZUL 24hマルチスキニー」発売記念キャンペーン







SLIMWALKとAZUL BY MOUSSYでは、コラボ商品の発売を記念して、「SLIMWALK×AZUL 24hマルチスキニー」が抽選で3名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。



◆キャンペーン概要

【応募期間】

2023年10月6日(金) ~ 10月16日(月)23:59まで



【応募方法】

1.SLIMWALK (@slimwalk_pip)と、AZUL BY MOUSSY (@azulbymoussy_official)の公式Instagramアカウントをフォロー

2.SLIMWALKの公式アカウントが投稿する指定の投稿に、いいねと、このアイテムを着てどこにおでかけしたいかコメントで応募完了



【当選品】 SLIMWALK×AZUL 24hマルチスキニーBLU 又は BLK



【当選者数】3名 サイズ・色は当選後にお選びいただけます。



【応募規約】https://www.pipjapan.co.jp/productnews/20231006-02.html



【製品概要】



「SLIMWALK(R)」および「スリムウォーク(R)」はピップ株式会社の登録商標です。



【製品に関するお問い合わせ】

株式会社バロックジャパンリミテッド<コールセンター>

TEL 03-6730-9191(10:00-18:00/土日祝休み)



【AZUL BY MOUSSY】

