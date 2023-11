[AnyMind Group株式会社]

マレーシアにおける初の書籍販売プロジェクトを実現



AnyMind Group株式会社(読み:エニーマインドグループ、代表取締役CEO:十河 宏輔、以下「当社」)は、マレーシアの元ラジオアナウンサーで魚(英名:Fish)として親しまれるYouTuber「傅楚慧」の初の書籍『This World Can Be Quite Annoying Sometimes』を発売し、2023年11月18日(土)よりFish公式オンラインストア(www.fishwithmeeee.com)及び台湾最大級のライフスタイルストア誠品生活店舗(マレーシア国内のみ)にて販売開始いたします。



本プロジェクトにおいて、当社はAnyX、AnyTag、AnyDigital、AnyLogiをはじめとした当社プラットフォームを活用し、企画・マーケティング・デザイン・生産・ECサイト構築・物流など伴走型の総合支援を行い、協働してプロジェクトを進めることで、本作の発売に至りました。本プロジェクトはマレーシアにおける当社初の書籍プロジェクトとなります。







傅楚慧は、マレーシアのラジオ局「988ラジオ」の元キャスターで、軽快な語り口が視聴者に人気のYouTuber。

そんな傅楚慧、初の書籍となる『This World Can Be Quite Annoying Sometimes』を発表。1年を超える創作期間を経て、販売を開始いたします。 先行販売で開始1時間で200部、24時間で800部を売り上げた本書では、彼女の経験やその時の感情など彼女自身の人生をもとにした言葉が綴られ、「一杯の温かいコーヒー」かのように読む人の心や人生を明るくします。

さらに出版を記念して、直筆サイン会を含む発売イベントを、クアラルンプールの誠品生活内の書店にて開催することが決定。サイン会では、作者である傅楚慧と読者が感想や想いを共有するなど、直接交流することができます。





傅楚慧 コメント





ほろ苦いが甘い「コーヒー味のキャンディー」のような、山あり谷ありというのが人生だと思います。『This World Can Be Quite Annoying Sometimes』が、みなさんにときよりやってくる苦難に立ち向かう勇気を与えられる1冊になることを祈っています。『This World Can Be Quite Annoying Sometimes』は、ほろ苦いが甘い「コーヒー味のキャンディー」のように、山あり谷ありの人生での挑戦を共にし、逆境に立ち向かう勇気を与えることができることを願っています。





傅楚慧プロフィール







傅楚慧はマレーシアのラジオ局「988ラジオ」の元キャスターで、現YouTuber。

あたたかい声で視聴者に寄り添う元ラジオキャスターの彼女は、「魚」というニックネームで愛されており、YouTubeチャンネル「Fish Live」で行うライブ配信では、親友のような軽快な語り口で人気を集める。



公式サイト:https://www.fishwithmeeee.com/

YouTube:https://www.youtube.com/%E9%98%BF%E9%B1%BCfish

Instagram: https://www.instagram.com/chuhui_fish/









■ECマネジメントプラットフォーム「AnyX」



「AnyX」はECモールや自社ECサイトなど、複数の販売チャネルを一元管理することで、EC運営を支えるECマネジメントプラットフォームです。業務効率化×データ活用、豊富な実績を元にした運用支援、各国・市場のローカルの知見を生かした越境展開・海外販売まで、EC事業の成長に向けた幅広いソリューションを提供します。

URL:https://anymindgroup.com/ja/products/anyx/



■インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」



AnyTagはインサイト分析を元にしたインフルエンサー選定・キャスティング、キャンペーン実施時のインサイト分析・投稿のリアルタイムレポートなどのサービスを提供しているほか、クライアントのSNSアカウントと連携することで、企業向けSNS運用管理ツールとしてもご利用いただけるインフルエンサーマーケティングプラットフォームです。また、これらの機能が1つのプラットフォーム上で管理できるため、蓄積したデータをシームレスに活用していくことが可能です。AnyTagは2023年9月末時点で世界45以上の国・地域から61万人以上のインフルエンサーへのアクセスが可能となっています。

URL:https://anytag.jp/ja/



■デジタルマーケティングプラットフォーム「AnyDigital」



AnyDigitalは、Web・SNS・スマートフォンアプリ・DOOHなどあらゆるメディアにおけるマーケティング活動の管理を可能にするデジタルマーケティングプラットフォームです。

メディアプランニングの代行、リッチフォーマットを用いたクリエイティブ制作、レポーティング業務や数値報告の代行、メディアと共同での広告フォーマット開発、ファーストパーティーデータや共通IDの活用による商品設計などにより、ブランド企業の成長を包括的にサポートします。

URL: https://any-digital.com/ja/



■海外配送自動化プラットフォーム「AnyLogi」



AnyLogiはEC事業者を支援する海外配送自動化プラットフォームです。国内外のECカートや配送サービスと自動的に連携できるだけでなく、ECサイト上で送料や関税を表示することも可能です。また、配送サービスの送り状やインボイスの発行、集荷依頼など、すべての配送プロセスをプラットフォーム上で完結します。

URL: https://anylogi.com/ja/



■AnyMind Groupについて



会社名 :AnyMind Group株式会社

設立 :2016年4月

URL :https://anymindgroup.com/ja/

所在地 :東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 :代表取締役CEO 十河 宏輔

拠点 :日本(東京・佐賀)、シンガポール、タイ(バンコク:2拠点)、ベトナム(ホーチミン・ハノイ)、インド(ムンバイ・デリー・バンガロール)、インドネシア(ジャカルタ・バンテン)、フィリピン、台湾、香港、マレーシア、カンボジア、アラブ首長国連邦、上海、深セン、韓国



事業概要:

ブランドコマース事業

ブランド企業及びインフルエンサー・クリエイターなどの個人向けに、EC及びD2C領域を中心としたブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理をワンストップで支援するプラットフォームを開発・提供しています。



パートナーグロース事業

Webメディアやアプリを運営するパブリッシャーとクリエイター向けに、自社プラットフォームを活用した収益化及びブランド成長に向けた支援サービスを提供しています。



