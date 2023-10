[クラスメソッド株式会社]

クラスメソッド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:横田 聡、以下「クラスメソッド」)は、低コストかつ短期間でコールセンター機能を導入できる「スタートパッケージ for Amazon Connect」を10月23日(月)より提供開始しました。







Amazon Connectは、アマゾン ウェブ サービス(AWS)が提供するクラウド型コンタクトセンターサービスです。Amazon Connectの導入により、企業は効率的なコンタクトセンターシステムや自動受付システムを構築・運用できます。



クラスメソッドが提供する「スタートパッケージ for Amazon Connect」では、Amazon Connectの環境一式を構築し提供します。

これまでクラスメソッドでは、さまざまな規模のコールセンターのシステムについて、要件を一つ一つ調整し、開発を行ってきました。その中で、特に中小規模のシステム開発では、Amazon Connectの標準機能で十分にお客様のニーズを満たせるノウハウを積み上げてきました。

本サービスでは、電話番号の払い出し、音声案内、自動応答といったよく利用される標準的な機能をパッケージ化することで、短期間で十分な機能をもったコールセンターシステムを導入できます。また、クラスメソッドのエンジニアによる個別コンサルティングをもとに、カスタマイズした機能のご提案も可能です。



クラスメソッドは、2023年1月にAWSからAmazon Connectに関するサービスデリバリープログラム(SDP)認定と再販権を取得し、同サービスについて深い専門知識と実績をもつパートナーとして認められました。これからもお客様のAWS利用に寄り添い、IT技術・クラウドサービスのビジネス活用を支援してまいります。



スタートパッケージ for Amazon Connect:

https://classmethod.jp/aws/services/amazon-connect/



[参考] Amazon Connect SDP認定取得に関するプレスリリース:

https://classmethod.jp/news/20230126-connect-sdp/



サービス概要

お問合せ内容に応じ、オンラインまたはオフラインの打ち合わせを通じて課題や要望の確認を行った後、お客様環境に沿って提案と見積もりを行います。契約手続き完了から約3週間で、Amazon Connect利用開始後の操作レクチャーまで実施します。





提供内容

・Amazon Connectを利用するための環境一式の提供

提供対象

・AWS総合支援サービス「クラスメソッドメンバーズ」

・要プレミアムプラン加入

提供期間

・2023年10月23日(月)~

参考価格

・初期費用:20万円~(税別)



【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社はアマゾン ウェブ サービスをはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI/機械学習等の分野で企業向け技術支援を行っています。AWS支援では2015年から継続して最上位パートナーに認定され、2018年と2020年、2021年には「AWSサービスパートナー オブ ザ イヤー」を受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partners of the Year」を受賞しました。現在までの技術支援実績は3,000社以上、AWS環境については20,000アカウント以上となります。社員による技術情報発信にも注力し、オウンドメディア「DevelopersIO」では4万本以上の記事を公開中です。「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という企業理念のもと、最適な技術を提案してまいります。



本社所在地: 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 : 代表取締役社長 横田 聡

事業内容 : クラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINE技術支援、AI/機械学習技術支援

オフィシャルサイト : https://classmethod.jp/

技術ブログ「DevelopersIO」: https://dev.classmethod.jp/

Facebookページ :https://www.facebook.com/classmethod/

公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/



※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-16:46)