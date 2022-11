[渡辺産業株式会社]

渡辺産業株式会社が展開するStories of British Life をコンセプトに「英国のストーリーあるライフスタイル」をお届けしている、BRITISH MADE(ブリティッシュメイド) にて「BRITISH COLLECTORS MARKET(ブリティッシュ・コレクターズ・マーケット)」を11月26日(土)より開催いたします。









コンセプトは「日本で感じるイギリス」



衣食住ありとあらゆるジャンルの日本各所のイギリス専門店が集うブリティッシュ・コレクターズ・マーケット。 第12回目となる今回のブリティッシュ・コレクターズ・マーケットでは、“クリスマスマーケット”をテーマにお届けします。







11月半ば、ロンドンの街はキラキラと輝くイルミネーションが灯り、華やかなムードへと姿を変えます。1年を素敵に締めくくるイギリスのマーケットは、ぬくもり溢れる温かな雰囲気が魅力。 今回のブリティッシュ・コレクターズ・マーケットは、そんな気分が高まるイギリスのクリスマスを感じていただけるマーケットイベントです。







また、ご自宅でも楽しんでいただけるよう、ブリティッシュメイド 公式オンラインショップでも同時開催いたします。 出店ショップのアイテムの一部だけでなく、オンラインショップ限定の特別なアイテムもご用意しております。 これまで遠方にお住まいでご来場が難しかった方もこの機会にぜひお楽しみください。 皆さまのご来場、ご利用をお待ちしております。















ブリティッシュ・コレクターズ・マーケット開催情報

2022年11月26日(土)10:30~16:00 ※雨天決行・荒天中止

BRITISH MADE 青山本店および隣接会場(渡辺産業ショールーム)

東京都港区南青山5-14-2 Kizunaビル1,2F

各線 表参道 徒歩約10分









オンラインマーケット開催日時

2022年11月26日(土)10:30~12月11日(日)23:59







[ご来場いただくお客様へ ]

新型コロナウイルス感染症の予防と拡散防止のため、以下の取り組みを行います。

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



*ご来場の際は、マスクの着用をお願いいたします。マスクを着用されていないお客様のご入場はお断りさせていただきます。

*体温が37.5°C以上のお客様、体調の悪いお客様のご来場をお断りいたします。

*混雑状況によっては入場規制をさせていただく場合がございます。

*会場入口などアルコール消毒液を設置しておりますので、適時、手指の消毒をお願いいたします。

*会期・商品・サービス・イベント等が変更・中止となる場合がございます。



その他注意事項

*環境保全に向けた対策として、お買い物袋(マイバッグ)のご持参にご協力ください。

*ご利用可能なお支払い方法はショップによって異なります。予めご了承ください。

*会場内では写真や動画撮影が行われる予定です。予めご了承ください。

*ブリティッシュメイド 青山本店はイベント開催に伴い、営業時間が変更になる可能性がございます。

*出店店舗は実会場、オンラインで一部重複、または異なります。 予めご確認のうえご利用、ご来場ください。





出店者一覧



[青山会場 出店]



DEENEY’S



[キッチンカー] ロンドン発、スコテッシュフレーバーのストリートフードを提供する「DEENEY’S」は、2017年12月末にキッチントレーラーにて日本上陸し、2020年7月に神宮前に路面店をオープン。「スコットランド伝統料理である“ハギス”を人々に知ってもらうことが、DEENEY’Sの使命」と語る本国オーナー兼シェフの Carol Deeney が考案した「MACBETH(マクベス)」という愛称の“ハギス”をサンドしたトースティは英国メディアにおいて、ロンドンのベストサンドウィッチの一つに挙げられるなど高い評価を受けています。今のロンドンのストリートフードをお楽しみください。



https://deeneys.jp/





Pump Street Bakery Chocolate *初出店



イギリス東部の海岸沿いに位置するサフォーク州オーフォード村にある、ピンクの可愛い外観が目を引く家族経営の小さなベーカリーカフェ。2010年に設立、2年の歳月をかけて探し求めたカカオを直接輸入し、カカオ豆の焙炒からチョコレートに至るまでを手掛けています。注意深く手作業で行われる素材選びや製造工程により丁寧に仕上げられたチョコレートにはファンが多く、国際的な品評会の賞も数多く受賞。中でもパン粉が入ったチョコレートはパン屋さんならではの一品で、リピーターが続出しています。



日本サイト:https://t-sav.com/brand/pumpstreet/

英国サイト:https://pumpstreetchocolate.com/





SWAN & LION *オンラインショップ一部お取り扱い



日本ではなかなか出会えない本場イギリスの美味しさをお届けしたくて、イギリス人オーナーがオープンしたイギリス料理のテイクアウト専門店。一つずつ手作りしたミートパイをはじめ、スコーンやスイーツ、チャツネなど、本場の味をお楽しみください。 オンラインショップでは、イギリス伝統のクリスマスプディングをご用意します。



https://www.swanandlion.com/

Instagram:@SwanLionTokyo





HUB BRITISH PUB



[キッチンカー] 英国PUB「HUB」のBeer&Foodトラックです。オリジナルクラフトビール「HUBエール」とHOT温まる「Tea モクテル」、英国ソウルフード「Fish&Chips」「コーニッシュ風パスティ」を中心に、本場の価値を幅広く楽しんで頂くためカジュアルでフレンドリーな“青空PUB”をご提供しております。



https://www.pub-hub.com/index.php/HBT

Instagram:@pubhub82





The Hive and Barrow

2010年に英国から日本に移住。 千葉県で約3000坪の山を自ら開拓しゼロからの農業を営んでいます。西洋野菜を中心とし、化学農薬や化学肥料を使用せず野菜の生産をしています。また森の中で自由に走り回る鶏の卵も生産しております。その自然の中で出来た産物を使用し、保存料や香料等の添加物を使用しない加工品も多数生産しております。



https://www.hiveandbarrow.com





Brew Tea Co. *オンラインショップ一部お取り扱い

2012年にリバプールでスタートした「Brew Tea Company(ブリューティーカンパニー)」。クラシックなブレンドをベースにしたこだわりのティーが、スタイリッシュなパッケージに詰まっています。



https://www.brewteacompany.jp/

Instagram:@brewteacojapan





VALVE ALES

エール発祥の地イギリスで、最も愛されている「ビターエール」の魅力を伝えたい。 そんな想いから、麦のおいしさを追求した「THE CLASSIC BITTER」が誕生しました。 ビターエールは、日本ではまだまだ馴染みが薄いビアスタイルですが、皆様にお届けしたい魅力が詰まっています。 ぜひ、ご堪能ください。



https://valveales.com/

Instagram:@valve_ales





WIMBLEDON BREWERY

2014年に約130年の時を超えてウィンブルドンの地に復活したブリュワリー。 50年以上の醸造経験を持つマスターブリュワーのデレックが、最高の材料と設備を使って醸し出す、美しくバランスのとれたアロマ、味わい、フィニッシュが特徴です。



http://www.wimbledonbrewery.jp/

Instagram:@wimbledonbrewery





McVitie’s

[特別協賛]世界で初めて小麦をまるごと挽いた全粒粉ビスケットを製造した英国発の老舗ビスケットブランドです。 全粒粉のもつザクザクした食感と、香ばしい風味と味わいを感じていただけます。 世界100ヶ国以上のファンから愛され続ける“本格派ビスケット”をお楽しみください。



*マーケット当日にブリティッシュメイドにて会員登録いただいたお客様にプレゼント!



https://mcvities-jp.com/

Instagram:@mcvities_jp





dodotokyo *オンラインショップ一部お取り扱い

剣道、弓道の武士道精神を基に活動する華道家。 Tsukiはロンドンはじめヨーロッパの老舗花屋での経験を、西尾は人並みを超える美術家でもある繊細な美的センスを活かし唯一無二をモットーに活動中。 ディスプレイ、イベント、ブライダル装花を主に、フラワーワークショップも定期的に開催。



https://dodotokyo.com

Instagram:@dodo_tokyo





Letterpress Letters

わたしたちは活版印刷とリソグラフの制作スタジオです。 ビンテージのレタープレス機とイギリスやアメリカ、イタリアなどから集めたアンティークの活字を使って、カードやコットンバッグをデザインし、手作業で制作しています。 オリジナルのコットンバッグは、イギリスのブランド「アースポジティブ」のトートバッグに1点づつ手作業で印刷したものです。



https://www.letterpressletters.com/

Instagram:@letterpressletters





Euro-Japan Elegance *オンラインショップ一部お取り扱い

英国の香り高いホームフレグランスを中心に、心豊かな生活を送れる商品をセレクトしています。 イベント限定の特別商品もご用意いたします。お部屋をより居心地の良い空間に仕上げてくれる英国ならでは奥深い香りを、是非手に取ってお楽しみください。



http://www.passionforlife.jp/

Instagram:@euro_japan_elegance





The Edinburgh Natural Skincare *オンラインショップ一部お取り扱い

スコットランド首都エディンバラ発祥のナチュラルコスメブランド。 カカオバター・未精製シアバターなど栄養価の高い事前由来成分のみを用いて100%ナチュラルの商品を生産しています。 「赤ちゃんから安心して使用させたい」という創立者Tommy Crooks氏の思いにより、2010年イギリスで創業しました。無添加で100%ナチュラル製品の保湿力と、厳選されたアロマの香りを、ぜひご体感ください。



https://www.ensjpn.com

Instagram:@ens.jpn





STUDIO HACKNEY

英国に縁のあるふたりの写真家、KIYOTAKA HATANAKA と KOOMI KIM が1日限りのフォト・スタジオを開催。



Instagram:@kiyotakahatanaka

Instagram:@koomikm_photo





Swallow Equipments

イギリス、フランスを中心にヨーロッパ各地で買い付けたヴィンテージクロージング。 今まで様々なファッションを楽しんできた、成熟した大人の方に。 上質でベーシックなアイテムをベースに、MILITARY、WORK、FOLKLORE等の要素を織り交ぜ展開。 着こなしのスパイスとして、今まで古着に興味がなかった方にも取り入れて頂きたい、「自分だけの特別な一着」をご提案致します。



http://swallow2017.theshop.jp

Instagram:@swallowequipments





Zatchels

スコットランド現地のテイラーで伝統衣装のキルト作りを学んだキルト作家 野村瞳が、日本帰国後にキルトメーカーをオープン。 伝統衣装キルトの要素をまるごと詰め込んだ普段使いできるタータン・スカートをつくりました。スカートに使われている英国産の生地は、 現地でキルトに使用されているものと全く同じもの。美しいウールの輝きと鮮やかなタータンの歴史に触れてください。



https://zatchels.jp/

Instagram:@zatchels_japan





BRITISH MADE

「Stories of British Life」をコンセプトに「英国のストーリーあるライフスタイル」をお届けしているBRITISH MADE。グレンロイヤルの革小物や、マカラスターのニットウエア、ジョンストンズのストールなど英国ブランドのアイテムを幅広く展開しています。



https://www.british-made.jp/





オンラインのみ出店



poco mucho

多すぎ(mucho)ず、少なすぎ(poco)ない、自分にとってちょうどいいがコンセプト。 からだにやさしくておいしい無農薬のものや、ナッツ、ドライフルーツはもちろん、200種類以上のスパイスやハーブ、調味料、洗剤までこだわりのものが揃います。 容器を持ち込めば、ごみを出さずにお買い物ができ、量り売りのワクワクや、おいしさだけでなく、必要なものを必要な分だけ、これからずっと続いていく未来のためにできることを教えてくれるお店です。



https://pocomucho.jp/

Instagram:@pocomuchojp





wicked bake shop *初出店

大阪市淀川区で週に一度、毎週土曜日だけオープンする小さなイギリス菓子店です。 伝統的で素朴なイギリス家庭菓子から、近年流行しているモダンブリティッシュスタイルまで、現在のイギリスで親しまれているお菓子をひとつひとつ心を込めて手作りしています。 スコーンやビクトリアスポンジなどの定番商品や季節の詰め合わせセットの通販も行っております。



https://wickedbake.com/

Instagram:@wicked_bake





Saeno Sweets *初出店

世田谷区経堂・便箋喫茶にて定期的に英国菓子販売イベント開催中。 “お菓子のロマンでハッピーに”をテーマに、古き良きイギリス伝統菓子をご提供しています。 イギリスの家庭菓子を勉強しながらみんなにワクワクしてもらえるようなお菓子を日々研究中!



Instagram:@saeno_sweets





COOKIE ART PARTY

イギリス菓子を中心とした季節の焼き菓子と、オリジナルのアイシングクッキーを作っています。 月に数回の工房販売や焼き菓子の通販、たまに百貨店などイベント出店にて活動中です。



https://www.cookieartparty.com/

Instagram:@cookieartparty





焼き菓子komugi

さまざまなスコーンを中心にビクトリアケーキやグラノーラなどを店主一人でつくる川越菓子屋横丁の焼き菓子店です。 全国の産地から取り寄せた有機栽培の季節の果実たちとオーガニックな素材を使って丁寧に仕上げています。



Instagram:@enkomugi







