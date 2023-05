[株式会社ライトオン]

『What Is Heart(わいは)』の公式インスタグラムよりプレゼントキャンペーンを2023年5月4日より開催!



























株式会社ライトオン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:藤原祐介、以下ライトオン)は、青森出身の人気タレント王林さんがプロデュースする自身初のアパレルブランド『What Is Heart (WIH)※読み:わいは』を2023年4月22日(土)にライトオンオンラインショップにて発売を開始いたしました。発売を記念して、2023年5月4日(木)より王林アパレルブランド『What Is Heart 』の公式インスタグラムより、王林さんの直筆サイン入りトレカが抽選で25名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。



『What Is Heart 』公式Instagramプレゼントキャンペーン開催

『What Is Heart』公式インスタグラムより、2023年5月4日(木)~5月18日(木)にて王林さんの直筆サイン入りトレカが当たるプレゼントキャンペーンを実施致します。『What Is Heart』の商品を着た王林さんのトレカは5種類になり、キャンペーンに参加された方の中から抽選で25名様にランダムでプレゼント致します。直筆サイン入りのトレカはこのキャンペーンでしか手に入らない特別なアイテムになりますので、是非ご参加ください!





【応募方法はコチラ】

1.わいは商品をライトオンオンラインショップまたは、店舗(ライトオン弘前桶の口イオンタウン店又はライトオンイオンモール下田店)で購入

2.Instagramでわいは公式インスタグラム(@wih.official)とライトオン(@rightonpr)の両アカウントをフォロー

3.コラボアイテムを着用またはコラボアイテムが映っている写真・動画を撮って「#王林わいは」のハッシュタグをつけて投稿

抽選で25名様にサイン入りトレカをプレゼント



▼プレゼントキャンぺーンの詳細はこちら

https://www.instagram.com/wih.official/



『What Is Heart (わいは)』 について

『わいは』は青森弁で驚きのタイミングで使う言葉です。

あなたの心に響く商品を、あなたに届けたい

そんな王林さんの想いを込めたブランド名が

『What Is Heart』(ワット イズ ハート)です。





王林 について

1998年青森県弘前市生まれ。

小学3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から『アルプスおとめ』・2013年に姉妹グループの『りんご娘』に7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。

故郷、青森県をこよなく愛し、第一次産業や地方活性化のために芸能活動に情熱を注いでいる。





株式会社ライトオンについて

年齢・性別を超えた幅広い客層に、ジーンズを中核アイテムとしたカジュアルウェアを販売するジーンズセレクトショップ。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。

<WEB>https://biz.right-on.co.jp

<ONLINE SHOP>https://right-on.co.jp

<LINE>@right-on

<Facebook>https://www.facebook.com/righton.co.jp

<Twitter>@righton_pr

@righton_pr / @right_on_kids







