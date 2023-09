[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

今シーズンは「FリーグTV powered by easysports」で全試合生中継!



9月18日(月・祝)にFリーグ2023-2024 ディビジョン2 第11節 ミラクルスマイル新居浜 vs. ヴィンセドール白山の試合を開催いたします。今シーズンのFリーグディビジョン2は、「FリーグTV powered by easysports」で全試合を生中継いたしますので、ぜひご視聴ください!







〈今週末のみどころ!〉

9月18日(月・祝)14:00キックオフ ミラクルスマイル新居浜 vs. ヴィンセドール白山

現在7位の新居浜は、直近4試合で1分3敗と勝利から遠ざかっています。前節は浜松相手に無得点での悔しい敗戦。チームの調子が苦しい中、上位進出を目指し、久しぶりの勝点3をホームゲームで勝ち取るべく期待がかかります。一方白山は、前節今シーズン初の勝利を7得点の大勝でおさめました。順位も8位に浮上した中で迎える今節。勢いそのままに連勝をおさめることができるか注目です。今節もぜひ「FリーグTV powered by easysports」でご視聴ください!



9月18日(月・祝)

14:00 キックオフ 新居浜 vs. 白山 ▶▶https://fleague.stores.play.jp/lives/4a425c2d-d17c-4d73-9cdd-957b240d1071



■「イージースポーツ」について

イージースポーツはプロ野球ファーム公式戦、Vリーグを始め、日本各地や世界中で開催されるあらゆるスポーツイベントのライブ動画を配信するOTTサービスのプロバイダーです。スポーツの試合を実況付き(*)でライブ配信するほか、リプレイ再生やスローモーションなど従来のテレビ放送と遜色ない視聴体験を提供いたします。イージースポーツが提供するライブ動画配信サービスはスマートフォンなどのモバイル端末やパソコン等からブラウザを介して無料で視聴でき、外出先でも自宅でもインターネットに接続できる環境であれば、場所を問わずお楽しみいただけます。詳しくはイージースポーツ公式サイト(https://easysports.jp/)、Twitter公式アカウント(https://twitter.com/easysportsjp)をご覧ください。



