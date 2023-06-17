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「五等分の花嫁∽」クリアファイルの受注を開始！

「五等分の花嫁∽」クリアファイルの受注を開始！

［株式会社アズメーカー］

「きゃらON！」にて「五等分の花嫁∽」の新商品を受注開始いたしました。

株式会社アズメーカーはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「きゃらON！」にて「五等分の花嫁∽」の新商品を2023年6月16日より受注開始いたしました。



▼「きゃらON！」にて予約受付中
https://www.charaon.jp/SHOP/130420/175212/list.html

【商品一覧】
「クリアファイル」



クリアファイル














■価格：各440円（税込）
■種類：12種
■サイズ：約220×310（mm）
■素材：ポリプロピレン


(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁∽」製作委員会


▼関連リンク
【きゃらON！五等分の花嫁∽商品ページ】https://www.charaon.jp/SHOP/130420/175212/list.html

【きゃらON！】https://www.charaon.jp/
「きゃらON！」では、男性向けから女性向けまで、約4000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」

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企業プレスリリース詳細へ （2023/06/17-09:16）

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