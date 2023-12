[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]



第五人格公式大会「Identity V Japan League」2023秋季プレイオフが12月22日(金)から12月24日に開催しました。司会を務めるゲームキャスターの岸大河(34)が決勝戦でZETA DIVISIONの前人未踏の4連覇を発表しました。年末パーティーの雰囲気が盛り上げられ、ご来場客たちが第五人格X'mas Fan Meeting&秋季IJLプレイオフ『Merry V Christmas~ #星降る夜の贈り物 ~』イベントに参加しました。



ZETA DIVISION四連覇を達成しました

ZETA DIVISION(略称ZETA)IDENTITY V部門は、2022年夏季IJL、2022年秋季IJL及び2023年夏季IJLの優勝を獲得しました。今季の日本プロリーグでは四連覇を狙い、最後の対SCARZ戦で優勝のトロフィーを掲げました。そして今季のFMVPは引き続きZETA_DoLisu選手です。彼は3回連続FMVP受賞を受けました。ZETA DIVISIONは2022年から2023年にかけて、第五人格日本一の王座を守りました。









第五人格日本プロリーグ2023年秋季IJLの最終ランキングは以下になります。

1位:ZETA DIVISION

2位:SCARZ

3位:FENEEL

4位:Arneb with WoG

5位:REJECT

6位:FAV gaming

7位:AXIZ WAVE

その中、Arneb with WoGチームは夏季の最下位から下剋上を果たし、秋季でリーグ4位の結果を収めました。







決勝戦当日、授賞式で今季の最優秀選手、チームなどが発表されました。

今季の最優秀演繹選手賞、サバイバー部門はプロ歴一年のZETA_Hametu選手、ハンター部門はZETA_alf選手になりました。その共に、ZETA_alf選手は人気選手賞を獲得しました。

最優秀演繹選手賞 サバイバー部門:ZETA_Hametu

最優秀演繹選手賞 ハンター部門:ZETA_alf

シーズンコンテンツ賞:AWG_Kaeru、ZETA_DoLisu

シーズン人気選手:ZETA_alf

シーズン演繹の星:SZ_Burio

シーズン運営最優秀チーム:REJECT

シーズン人気チーム:ZETA DIVISION

シーズン最優秀キャスター:たくと

シーズンキャスター進歩賞:なおや

シーズン最優秀マネージャー賞:SCARZ_Hz丶

シーズン最優秀コーチ:AWG_HNZN



年末パーティー、クリスマスを華やかに盛り上げる

今回の秋季IJL決勝は東京都ベルサール高田馬場で年末パーティーが開催され、広大な会場には毎日1000人以上の観客が詰めかけました。

年末パーティー会場は楽しさ溢れる飾りつけで彩られ、クリスマスを祝う雰囲気が会場に盛り上げました。複数のストリーマー、ファンミーティングブース、物販やミニゲームなど楽しい活動が行われました。さらに、舞台版第五人格ミュージカルパフォーマンスが披露されました。舞台版第五人格-アイデンティティVステージ Episode4「Phantom of The Monochrome」は、2024年5月下旬より公演スタートとなります。

強豪チームの激しい戦いと年末パーティーの喜びが交錯し、来場客、オンラインの視聴者たちに年末の雰囲気を作り上げました。



■NetEase Games Global Publishing Director, Demi Yan(デミ・ヤン)のコメント

「今年もIJLのクリスマスイベントが、感動と興奮の連続。新たなコンテンツや試合など、ますます盛り上がります。ぜひ特別な瞬間を共有し、ゲームコミュニティを一緒に楽しみましょう。」



第五人格IJLについて

「Identity V Japan League」はプロチームが集まる日本地域における最高レベルの第五人格公式大会です。

AXIZ WAVE、Arneb with WoG、FAV gaming、FENNEL、REJECT、SCARZ、ZETA DIVISION7つのトップレベルのプロチームが参加しています。

「Identity V Japan League」は毎年二回開催し、2022年の総インプレッション数は10億を超えています。



第五人格公式SNS

第五人格e-sports事務所X

https://twitter.com/IdentityVChamp

第五人格公式X

https://twitter.com/IdentityVJP

第五人格e-sports事務所TikTok

https://vt.tiktok.com/ZSdVJxGt1/



NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、「ハリーポッター:魔法の覚醒」「荒野行動」「第五人格」「NARAKA: BLADEPOINT」などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB(マイクロソフトの子会社)など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本のグラスホッパー・マニファクチュア、名越スタジオ、GPTRACK50、米国のJar of Sparks、 Jackalope Games、フランスのQuantic Dreamなどのトップ開発チームとコラボレーションしています。詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。



ソーシャルメディアでフォロー:

X:https://twitter.com/NetEaseGames









企業プレスリリース詳細へ (2023/12/26-14:47)