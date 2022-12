[中外鉱業株式会社]

キデイランド全国4店舗にて開催



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「Adorozatorumary POP UP SHOP in KIDDY LAND」にて新商品を販売いたします。当イベントは2022年12月16日(金)~2023年1月11日(水)キデイランド全国4店舗にて順次開催となります。







歌い手Adoとのコラボキャラクター『アドローザトルマリィ』のPOP UP SHOPがキデイランドで開催!

新作の「お座りぬいぐるみ」や、パーティテーマのイラストを使用した「トレーディングアクリルスタンド」などのアイテムが登場!2022年12月16日(金)よりキデイランド全国4店舗・原宿キデイランド yahoo! ショッピングサイトにて順次販売となります。





【開催情報】

「Adorozatorumary POP UP SHOP in KIDDY LAND」

・イベント特設ページ https://www.kiddyland.co.jp/event/adorozatorumary2022/

・開催期間 2022年12月16日(金)~2023年1月11日(水)

・開催場所 キデイランド 原宿店、大阪梅田店、上小田井店、福岡パルコ店



※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽、中止・営業時間の変更を行う場合がございます。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※変更等があった場合は上記のHPにてご案内いたします。





【購入特典】

対象商品を税込2,200円お買い上げごとに、特典ラウンドステッカーをプレゼントいたします。(全7種)



※絵柄はお選びいただけません。

※在庫が無くなり次第終了となります。





【製品情報】





■アドローザトルマリィ お座りぬいぐるみ

販売価格:3,300円(税込)

サイズ:約W150×H180×D105mm







■アドローザトルマリィ ぬいぐるみマスコット

販売価格:1,650円(税込)

サイズ:約W63×H89×D55mm











■アドローザトルマリィ トレーディング缶バッジ(全7種)

販売価格:440円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■アドローザトルマリィ トレーディングアクリルスタンド(全7種)

販売価格:660円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■アドローザトルマリィ トレーディングアクリルキーホルダー(全7種)

販売価格:770円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■アドローザトルマリィ ポーチ

販売価格:2,200円(税込)







■アドローザトルマリィ トートバッグ

販売価格:2,640円(税込)







■アドローザトルマリィ マフラータオル

販売価格:2,200円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。





【Web販売】

原宿キデイランド yahoo! ショッピングサイト

https://store.shopping.yahoo.co.jp/harajuku-kiddyland/

受付期間:2022年12月16日(金)12:00~2023年1月11日(水)

発送予定:2023年3月発送予定

※上記リンク先は原宿キデイランド yahoo! ショッピングサイトトップページURLになります。準備ができ次第、「Adorozatorumary POP UP SHOP in KIDDY LAND」のバナーがトップページに更新されます。





【Adorozatorumary(アドローザトルマリィ) プロフィール】







キャラクター名:Adorozatorumary(アドローザトルマリィ)

誕生日:2022年3月8日

出生地:SANRIOLABO

Ado からプレゼントされたお揃いのリボンを宝物にしている。





【権利表記】

(C)️2022 SANRIO CO.,LTD.





【関連サイト】

アドローザトルマリィTwitter

https://twitter.com/sanriolabo



Chugaionline(中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト)

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter

https://twitter.com/chugaionline



