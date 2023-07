[株式会社HIKE]

~公式サイトも本日オープン~



株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表取締役:三上政高)は、早期アクセスを行っているアクションスクエア(本社:韓国、代表:キム・ヨンジュン)制作のSteam(R)向けローグライクシューティングゲーム『ANVIL(アンヴィル)』の正式リリース日を2023年7月27日(木)に決定しました。







正式リリースに伴い、以前より熱望されていたPvPモードを新機能として搭載しました。このモードでは、2人のプレイヤーがランダムマッチングし、3本先取の対戦形式で競います。また、ANVILの公式サイトが本日オープンし、最新のプロモーション映像や各モード、キャラクターなどの詳細情報をまとめています。



■ Steam ストアページ:https://store.steampowered.com/app/1487390/ANVIL/

■公式サイト:https://www.anvil-game.com/index.html

■ Discord:https://discord.gg/AvxZVA65XB

■ Twitter:https://twitter.com/ANVIL_ACTION2



ANVILについて





未知なる銀河系の遺産「ボルト」を発見するため、銀河系へと旅立ちます。

仲間と共に様々な遺物を収集し、強大なモンスターと戦う見下ろし型ローグライクシューティングゲームです。スピード感のある戦闘の中で派手なエフェクトを楽しむことができ、ボスモンスターとの戦闘は特に盛り上がります。プレイスタイルも、ソロプレイだけでなく、最大3人でのマルチプレイも可能となっています。









ゲームシステムについて





ゲームモードは以下の4つあり、これらのモードを進行し、すべてのステージをクリアすることでゲームクリアとなります。基本的には強力な装備を集め、強さを突き詰めていきます。



●トレーニングモード





危険要素が取り除かれた安全な銀河系です。

ここで新しいブレイカーを練習しましょう。



●銀河系



順番に銀河系を探査していくモードです。

危険度が増していく銀河系の中で、多様な遺物を見つけて複製しましょう。



●シーズンチャレンジ



探査する惑星を選び、挑戦するモードです。

より高い難易度に挑戦し、チャレンジバッジを獲得しましょう。



●PVPモード NEW



2人のプレイヤーがランダムマッチングし、3本先取の対戦形式で競います。



PV





日本語





英語





商品概要





発売日:2023年7月27日(木)

プラットフォーム:Steam

対応端末:Windows

価格:2,570円

開発会社:ActionSquare

発売:株式会社HIKE



※(C)2022 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。



アクションスクエア社について





アクションスクエアはモバイルゲーム史上初めて大韓民国ゲーム大賞を受賞した「ブレード for kakao」の成功を基盤に、「三国ブレード」、「ブレード2 for kakao」を相次いで発売し、ゲーム市場でモバイルアクションゲームの名家として位置づけられたゲーム開発会社です。また、PC/コンソールシューティングアクションゲーム『ANVIL(アンヴィル)』を発売し、Netflixの人気韓国ドラマ『キングダム』のIPを活用したゲーム開発にも取り組んでいます。



株式会社HIKEについて







株式会社HIKEは、アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーです。私たちはスピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内だけでなくグローバルにIPの価値を提供していきます。

会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高



※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)2021-2023. Developed by Action Square Co., Ltd. / Published by HIKE Inc. All Rights Reserved.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-10:46)