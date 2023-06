[フォーカルポイント株式会社]

OpenComm UCは、オフィスでの業務やリモートワーク向けに開発された骨伝導ヘッドセット。耳を塞がず、クリアな音声でスムーズなコミュニケーションを実現。



フォーカルポイント株式会社は、2023年6月14日より幕張メッセで開催されるインターネットテクノロジーの国内最大級イベント「Interop Tokyo 2023」にて行われる『Best of Show Award』において、Shokzブランドの「OpenComm UC」が、ガジェット部門でファイナリストとして選出されたことをお知らせいたします。







フォーカルポイント株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント)は、2023年6月14日(水)~16日(金)に幕張メッセで開催されるインターネットテクノロジーの国内最大級イベント「Interop Tokyo 2023」で行われる『Best of Show Award』において、Shokzブランドの「OpenComm UC」が、ガジェット部門でファイナリストとして選出されたことをお知らせいたします。





OpenComm UCとは

OpenComm UCは、オフィスや自宅での仕事の効率性を高めるために設計されました。コンピュータとの接続安定性が強化され、Zoom、Teams、Skypeなどの主要なコミュニケーション・プラットフォームと連携します。耳を塞がない骨伝導ヘッドセットなので周囲の音を聴きながらも、画面の向こうの相手の声も聞き逃しません。クリアな通話が可能な高品質なマイクを搭載し、使用しないときはマイクを折り畳むこともできます。もちろん音楽の再生やYouTubeの視聴にも適しているので、ビジネスはもちろんオフタイムにも活用できます。

関連プレスリリース|https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000036256.html





Best of Show Award とは

Interop 出展企業各社からエントリーされる選りすぐりの新製品を、有力メディア各社のキーマンと、学術界の識者によって編成される審査委員会が審査し、「今年の一品」を決定するアワードです。会期当日の本審査にて、ファイナリストの中からグランプリが選出されます。

https://interop.jp/2023/award/





【イベント出展情報】

名称 | Interop Tokyo 2023

会期 | 2023年6月14日(水)~16日(金) 10:00~18:00 (※最終日のみ17:00終了)

会場 | 幕張メッセ(国際展示場 展示Hall4~7/国際会議場)

ブース番号 | 5U10(Hall 5 - Interop Pavilion内)

ページ | https://f2ff.jp/2023/interop/exhibitor/show.php?id=1626&lang=ja

イベント参加申込 | https://www.interop.jp





Shokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。





フォーカルポイントについて

フォーカルポイント株式会社は、世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社として、平成元年(1989年)に設立されました。現在では、iPhoneをはじめとする各種スマートフォン、タブレット用のアクセサリ、Mac、PC用の周辺機器、ライフスタイル雑貨などを中心に、米国、イタリア、台湾、香港など、非常に数多くの製品の輸入卸、一般小売をしています。「世界各地の製品を通じて社会に貢献する」ことを指針として、購入後の顧客対応まで一貫してサポートしています。





会社概要

会社名:フォーカルポイント株式会社

所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F

代表者:恩田英樹

設 立:1989年

URL:https://www.focal.co.jp/



