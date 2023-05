[株式会社ライトオン]

ライトオン弘前桶の口イオンタウン店ライトオンイオンモール下田店にて2023年5月4日より発売スタート!青森の2店舗限定でトレカをプレゼント!







株式会社ライトオン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:藤原祐介、以下ライトオン)は、青森出身の人気タレント王林さんがプロデュースする自身初のアパレルブランド『What Is Heart (WIH)※読み:わいは』を2023年4月22日にライトオンオンラインショップにて発売を開始いたしました。

王林さんから「全国はもちろん、青森の方々にも、青森は素敵な文化や技術であふれている魅力的な場所ということを、自身のアパレルブランドを通して伝えたい」との想いをお聞きし、ライトオン 弘前桶の口イオンタウン店・ライトオン イオンモール下田店の2店舗にて2023年5月4日(木)より発売を開始致します!アイテムはトップス6型、ボトムス4型・雑貨4型の計14型になります。

そして2店舗限定で商品購入者に撮りおろしトレカのノベルティをプレゼント!!



王林さんは青森の魅力を全国に発信したいという想いを強くもっており、

”ファッションを通して青森を身近に感じてほしい“ ”青森の伝統や文化を全国に広めたい“という想いがアパレルブランドにも強く反映されています。

商品には王林さんのご祖父様が制作した青森の伝統技術である漆器の錦塗りの柄や、青森のりんごの残渣を使用した『りんごレザー』を使用した雑貨アイテムなどサステナブルなアイテムまで制作致しました。

『What Is Heart』は一つ一つの商品に王林さんの青森愛が詰まった商品になっており、青森の2店舗とライトオンオンラインショップでしか手に入らないアイテムになっておりますので是非チェックしてみてください。

販売ページはコチラ 4月22日から発売中<https://right-on.co.jp/feature/wih>



王林さんプロデュースブランド『What Is Heart』のアパレル最新情報を配信致します。

『What Is Heart』 公式Instagram

https://www.instagram.com/wih.official/



青森の魅力を全国に広めたい!(ハート) 青森愛たっぷりの王林さんのブランドアイテムをご紹介♪





祖父の津軽塗り技術を現代のワンピースに

王林さんのご祖父様は青森の伝統工芸である津軽塗り職人を行っていましたが、後継者不足という問題から辞めてしまいました。

王林さんの青森の美しい伝統工芸の技術を多くの人に知ってもらいたい、現代の若者に知ってもらうことで青森の伝統を残していきたいという気持ちから、ご祖父様がデザインした漆器の錦塗りの柄をワンピースに使用しました。



青森のりんごの残渣を使用した『りんごレザー』雑貨アイテム

青森は年間で約66万トン(令和3年データ)のりんごを生産しており、全国のりんご生産量の約60%を占める日本一のりんご王国です。(農林水産省統計)しかし生産の中では破棄されるりんごも少なくありません。王林さんは農家の方が愛情をこめて作った生まれてくる全てのりんごに輝く道を与えたいと考え、りんごの残渣を使用した『りんごレザー』のキャップ・バックを制作しました。



青森300年の伝統を迎えた『ねぷた祭り』

木村邦仙さんが描かれた津軽為信の絵を王林さんが実際に撮影し、その写真をプリントしました。

青森の伝統を身に着けることでねぷた祭りの魅力を知ってもらうとともに、いつでも青森を感じてほしいです!



つぎはぎを繰り返して長く着る青森の『ぼろ』の文化

青森には昔から、破れた服はすぐに捨てずに端切れの布をつぎはぎして長く使用するという『ぼろ』の文化というものがあります。『ぼろ』の文化は青森では貧乏なイメージをもつ方もいますが、王林はモノを大切にするサステナブルの根源と考え、そのデザインは『アート』なものだと思っています。青森の『ぼろ』の文化から生れるデザインの魅力を自身のアパレルブランドを通して全国に広めるとともに、青森の方にも貧乏ではなく素敵なものとして認知してもらえたら嬉しいです。

🍏 What Is Heart (WIH)に込めた想い🍏





『わいは』は青森弁で驚きのタイミングで使う言葉です。

あなたの心に響く商品を、あなたに届けたいそんな王林さんの想いを込めたブランド名が

『What Is Heart』(ワット イズ ハート)です。



祖父が制作した唯一無二の漆器の錦塗りの柄を王林の想いと共にファッションへ生まれ変わらせる





青森の伝統工芸である津軽塗職人であった王林さんのご祖父様が制作した漆器の錦塗りの柄をプリントし制作致しました。津軽塗職人の後継者不足問題を抱えている中で、伝統工芸を絶やさないためにまずは魅力を知ってもらいたいという王林さんの想いからファッションとして生まれ変わらせました。



女性らしいシルエットで後ろに開きがあり王林さんらしい抜け感のあるワンピース。

TSUGARUの伝統x女性らしさを打ち出した新しいアイテムです。

商品名:TSUGARUワンピ

カラー:ホワイト・ブラック

サイズ:M

価格:¥9,900(税込)



青森の伝統的な柄をファッションに落とし込み、可愛く着れるシャツに。しわになりにくい素材で着やすいアイテムです。

商品名:TSUGARUシャツ

カラー:ホワイト・ブラック

サイズ:M・L

価格:¥8,900(税込)



男女兼用で着ていただきやすいスウェットパンツ







サイドにこぎん刺しをイメージした柄テープを使用。ジャージー素材で動きやすく、落ち感とつボリュームのあるシルエット作りでファッショナブルに。色で遊ぶもよし、ユニセックスで楽しんでもらいたいアイテム。

商品名:サイドテープスウェットパンツ

カラー:チャコール・グリーン

サイズ:M・L

価格:¥9,900(税込)

収納力の高い農作業のヤッケをおしゃれにアップデート







農作業などに使用する ヤッケにデザイン性を加え、全く新しい片形掛けのオーバーオールを開発。

ポケットも多く機能性もあります。どなたにも挑戦してもらいたい、斬新なデザインに仕上げました。

商品名:YAKKEオーバーオール

カラー:ブラック

サイズ:M

価格:¥14,000(税込)



青森の伝統工芸や文化を日常使いできるバンダナに







どこいても青森を身近に感じて欲しいという王林さんの思いから、青森の伝統工芸と文化を日常使いできるバンダナの柄に使用しました。ねぷた柄と錦塗柄の2柄、3配色展開です。

商品名:バンダナ

カラー:レッド・ホワイト・ブラック

価格:¥1,800(税込)

青森県津軽に伝わる刺し子の技法 こぎん刺をファッションへ







背中のネームにはこぎん刺し柄の結び花をモチーフに<WIH>が組み合わされたデザインです。こぎん刺しをより多くの人に身に着けてほしいという想いからせ背ネームのデザインになりました。

商品名:WIHロゴ刺繍T

カラー:ホワイト・ブラック

サイズ:M・L

価格:¥4,400(税込)



こぎん刺しをイメージにした編み地になっており、女性にも、男性にも着てもらいたいカーディガンです。

1アクションファッションを楽しむためのアイテムとして着用してほしい。

商品名:カギ編みニット

カラー:ベージュ

サイズ:M・L

価格:¥5,900(税込)



青森とファッションを結ぶ、『結び花』







左胸のワンポイントのデザインの<結び花>は人と人を結ぶ、青森とファッションを結ぶ花という想いがこめられています。

商品名:WIHモチーフT

カラー:ホワイト・ブラック

サイズ:M・L

価格:¥4,400(税込)



青森300年の歴史を誇るねぶた祭 ”ねぷたTシャツ”







ねぷた祭りの歴史は去年300年を迎えました。木村邦仙さんが描かれた津軽為信の絵を王林さんが撮影した写真を使用しました。

商品名:WIHNEBUTAT

カラー:ホワイト・ブラック

サイズ:M・L

価格:¥6,900(税込)

終わりも考えた”土に還るTシャツ”土に還るTシャツ







ただ、作るだけではなく終わりの責任も考え制作されたTシャツです。商品は土壌に影響のないもの作りがされており、製造で出た本来捨てられてしまうものは資源として活用します。

商品名:WIHショートT

カラー:ホワイト

サイズ:M

価格:¥6,900(税込)

青森の服を大切にする『ぼろ』の文化を “アートなファッション“に生まれ変わらせる







ベルボトムシルエットは足が長く見えトレンド感があるシルエット。丈が長めなので切りっぱなしなので身長に合わせて裾のカットが可能。バックポケットには王林さん手書きの岩木山刺繍モチーフが入ります。ウエストには実際に青森で1つ1つ手作業で作成した、オリジナルのこぎん刺繍タグがついています。

商品名:デニムパンツ

カラー:チュウノウ

サイズ:M・L

価格:¥14,000(税込)



デニムの端材を組み合わせたパッチワーク素材を使用。

りんご農家の方が普段つけているエプロンをデニムパッチワーク風にデザインに致しました。

商品名:デニムエプロン

カラー:チュウノウ

価格:¥5,900(税込)



リンゴの木を配合したバイオプラスチックで制作したファッションサングラス







りんごの木を配合したバイオプラスチックで作ったサングラスです。王林さんのイメージカラーである緑と、FASHIONを楽しむショッキングピンクを採用。シンプルなファッションも、もっと楽しくなる、つけた人がハッピーにな気持ちになれる一品。

商品名:RINGOサングラス

カラー:レッド・グリーン

価格:¥5,900(税込)



農家の方が愛情込めてつくったりんごを無駄にせず大切にしたい りんごの残渣を使用した『りんごレザー』のバック・キャップアイテム





りんごが作られて育つ過程は果てしないほどありますが、みんなのもとに届かずに捨てられてしまうりんごがたくさんあります。生まれるものは全てが尊く、それらすべてに生きる道があってほしい。そんな王林さんの思いから生れました。





青森のりんご農家で使用されるりんごかごをイメージしたデザイン。肩紐は調整が可能です。

商品名:アップルレザーバッグ

カラー:レッド・ベージュ

価格:¥7,900(税込)



青森で実際に廃棄されてしまうりんご残渣を配合した合成レザーです。サイドには岩木山をモチーフにした、王林さん手書きの青森の【AM】と岩木山の標高を刺繍として入れています。

商品名:アップルレザーキャップ

カラー:レッド・ベージュ

価格:¥4,900(税込)



🍏ノベルティについて🍏





『What Is Heart』のアイテムを一点お買い上げごとに、ノベルティをプレゼントいたします!

※ノベルティは数量限定、なくなり次第終了いたします。



青森一部店舗限定 ノベルティ

青森県一部店舗限定のノベルティに””王林さんのトレンディングカード”を合計5種類ご用意いたしました!

※オンラインショップではお渡ししておりません。

※店舗によりお渡しするトレカのデザインが異なりますのでご注意ください。



・ライトオン イオンタウン弘前桶の口店 3種類



・ライトオン イオンモール下田店 2種類





青森一部店舗&オンラインショップ ノベルティ



What Is Heartのロゴと王林さんのサインがデザインされたオリジナルバックをプレゼント!!

※オンラインショップにてご購入の際に、店舗受け取りを選択した場合はこちらのノベルティがつきませんのでご了承ください。





🍏王林 について🍏





1998年青森県弘前市生まれ。

小学3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から『アルプスおとめ』・2013年に姉妹グループの『りんご娘』に7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。

故郷、青森県をこよなく愛し、第一次産業や地方活性化のために芸能活動に情熱を注いでいる。



🍏株式会社ライトオンについて🍏





年齢・性別を超えた幅広い客層に、ジーンズを中核アイテムとしたカジュアルウェアを販売するジーンズセレクトショップ。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。

