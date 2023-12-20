＜A.P.C.＞ Iconic giftsをテーマに、心に残…
［株式会社ルックホールディングス］
モダン・フレンチスタイルを提案する“A.P.C.”(アー・ペー・セー)は、2023年12月20日から12月26日の期間、ジェイアール名古屋高島屋4F ローズパティオにて、バッグやギフトに最適なマフラー等の冬小物、メンズからウィメンズまで幅広いアイテムをご紹介いたします。
カジュアルなエレガンスを具現化したメンズとレディースのウェア、アクセサリーコレクションの
中から、ヴィーガンレザーを使用した「NINON(ニノン)」や、ビンテージから着想を得た「GRACE(グレース)」ベストセラーのバッグコレクションの他、ギフトに最適な雑貨、ユニセックスサイズのロゴニット、ジェイアール名古屋高島屋限定ローズカラーのロゴ刺繍がポイントのコーチジャケット、ロゴスウェット、ローズカラーヴィーガンレザーバッグなどIconic giftsをテーマに、心に残るギフトをセレクションしたPOP UPを開催中。
A.P.C. POP UP “Iconic gifts”
会期：2023年12月20日(水)~12月26日(火)
場所：ジェイアール名古屋高島屋 4F ローズパティオ
営業時間：午前10時～午後8時
About A.P.C.
1987年、フランス・パリにてメンズのブランドとしてスタートした＜A.P.C.＞は、「服をデザインした人間より服自体の良さを前面に出したい」という、デザイナー ジャン・トゥイトゥの思いのもと、選び抜かれた素材の持ち味を活かし、職人的技法を用いたミニマルな服作りが特徴。見せかけの贅沢を排除した、より本質的なエレガンスを追求する。
お問い合わせ先
A.P.C. CUSTOMER SERVICE
東京都港区赤坂8-5-30 青山一丁目ビル
TEL: 0120-500-990
ウェブサイト：WWW.APCJP.COM
日本公式アカウント
Website : https://www.apcjp.com/jpn/
twitter : https://twitter.com/APC_JAPAN
LINE : https://page.line.me/010kylka?openQrModal=true
A.P.C. DAIKANYAMA Instagram : https://www.instagram.com/apc_daikanyama/?hl=ja
A.P.C. KANAZAWA Instagram : https://www.instagram.com/apc_kanazawa/?hl=ja
A.P.C. SAPPORO Instagram : https://www.instagram.com/apc_sapporo/?hl=ja
A.P.C. GOLF TOKYO : https://www.instagram.com/apcgolf_tokyo/?hl=ja
A.P.C. GOLF OSAKA : https://www.instagram.com/apcgolf_osaka/
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/20-19:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
「水滸伝」「三国志」など中国長編小説の面白さと奥深さを１冊に凝縮！ 入門書を続々刊行(12/20 19:16)
令和６年１月20日（土）「チャレスポ！TOKYO」体験コンテンツが決定！(12/20 19:16)
駒沢女子大学と連携してシンポジウムを開催します(12/20 19:16)
今年最後の大セール「CAPCOM HOLIDAY SALE」が開催！ 名作の数々をとっておきの価格でラインナップ！(12/20 19:16)
年末はマンゲキ大晦日イベントの特別デザイン！「大晦日大祭典2023」笑ラッテ発売決定！(12/20 19:16)
リクルート、長崎県雲仙市と連携協定を締結『Airワーク 採用管理』で地元企業の採用ホームページを立ち上げ、雇用促進、地域活性を目指す(12/20 19:16)
三浦涼介出演・朗読劇「源平刀剣七夜譚」や竜騎士07原作舞台ほか 過去の人気作に初配信作品をラインナップに加え、カンフェティで期間限定配信決定！(12/20 19:16)
パソナ農援隊主催 農水省補助事業「INACOMEビジネスコンテスト」農山漁村における課題解決のアイデアを競う『本選大会』1月20日開催(12/20 19:16)
コロプラ、メタバース空間にて全社総会「キックオフ＆アワード」を開催。従業員が『とらにゃん』アバターで参加。組織の一体感強化とモチベーションが向上(12/20 19:16)
「全国ジビエフェア」“ご当地ジビエフェア” 各地のイベントを紹介(12/20 19:16)
医薬部外品のスキンケアアイテム「CRYSTALIQ」シリーズ薬用保湿化粧水・保湿乳液を発売(12/20 19:16)
電動マイクロモビリティのシェアサービス「LUUP」と連携した各種サービスを順次展開します！(12/20 19:16)
【100自治体突破】ふるさと納税の無期限旅行ポイント『ふるなびトラベル』、自治体数が前年同月比1.4倍に拡大！(12/20 19:16)
【スポーツチーム特化のスポンサー獲得支援サービス『スポサポマッチ』をスタート】プレスリリース作成、広告営業、アライアンス企画、ビジネスマッチングから資金調達までサポート(12/20 19:16)
【JPIセミナー】東京都 稲城市「”TOKYO GIANTS TOWN”構想の実現と魅力あるまちづくり」2月19日(月)開催(12/20 19:16)
国内初、専用アプリ不要で駅構内のアナウンスをお客様のスマホで文字化できる多言語の「みえるアナウンス」を東京メトロの駅に試験導入(12/20 19:16)
H&M、2024年春に原宿にて新店をオープン！(12/20 19:16)
【一宮市・稲沢市エリア】12月23日・24日にご予約頂いた方限定！セットドリンク人数分サービスを実施｜ニューヨークキッチンアライリーフウォーク稲沢(12/20 19:16)
さとふる、「令和5年12月長野県白馬村 土砂災害緊急支援寄付サイト」を開設(12/20 19:16)
【数量限定／サイズ合計150着】『ラブライブ！スーパースター!!』Liella! フルグラフィックジップパーカーが二次元コスパより登場！コミケ103先行販売も【株式会社コスパ】(12/20 19:16)
半数以上の会社がコロナ禍を経て精神疾患を抱える若者の採用要件を緩和(12/20 19:16)
クリーンランド電力の地産地消を開始 公共施設で年間7,800tのCO2削減(12/20 19:16)
UUUM所属の人気動画クリエイターコンテンツをドコモが提供する映像配信サービス「Lemino」(レミノ)にて無料提供開始！(12/20 19:16)
町の課題解決を目指し、喜界町・クラダシ・JACの3者が連携協定を締結(12/20 19:16)
いわきFC、照山颯人 選手 FC今治より完全移籍加入のお知らせ(12/20 19:16)
ヒーリングアーティストのRELAX WORLDによる究極の優しいアンビエントEP『Solani』！(12/20 19:16)
お正月はゲームで楽しく盛り上がろう(12/20 19:16)
「Mリーグ」で活躍中のプロたちが出演する麻雀特番・第4弾！ 『M荘！四本場』(12/20 19:16)
「ガリガリ君九州みかん 復興支援 寄付金贈呈」2023年12月20日（水）熊本県庁をガリガリ君が訪問。(12/20 19:16)
＜A.P.C.＞ Iconic giftsをテーマに、心に残る印象的なギフトを。12/26(火) までジェイアール名古屋高島屋にてPOP UP開催中。(12/20 19:16)