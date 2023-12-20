時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

＜A.P.C.＞ Iconic giftsをテーマに、心に残…

＜A.P.C.＞ Iconic giftsをテーマに、心に残る印象的なギフトを。12/26(火) までジェイアール名古屋高島屋にてPOP UP開催中。

［株式会社ルックホールディングス］



モダン・フレンチスタイルを提案する“A.P.C.”(アー・ペー・セー)は、2023年12月20日から12月26日の期間、ジェイアール名古屋高島屋4F ローズパティオにて、バッグやギフトに最適なマフラー等の冬小物、メンズからウィメンズまで幅広いアイテムをご紹介いたします。


カジュアルなエレガンスを具現化したメンズとレディースのウェア、アクセサリーコレクションの
中から、ヴィーガンレザーを使用した「NINON(ニノン)」や、ビンテージから着想を得た「GRACE(グレース)」ベストセラーのバッグコレクションの他、ギフトに最適な雑貨、ユニセックスサイズのロゴニット、ジェイアール名古屋高島屋限定ローズカラーのロゴ刺繍がポイントのコーチジャケット、ロゴスウェット、ローズカラーヴィーガンレザーバッグなどIconic giftsをテーマに、心に残るギフトをセレクションしたPOP UPを開催中。
JR名古屋高島屋限定ローズカラーロゴ刺繍コーチジャケット、ロゴスウェット
JR名古屋高島屋限定ローズカラーヴィーガンレザーバッグ
A.P.C. POP UP “Iconic gifts”
会期：2023年12月20日(水)~12月26日(火)
場所：ジェイアール名古屋高島屋 4F ローズパティオ
営業時間：午前10時～午後8時

About A.P.C.
1987年、フランス・パリにてメンズのブランドとしてスタートした＜A.P.C.＞は、「服をデザインした人間より服自体の良さを前面に出したい」という、デザイナー ジャン・トゥイトゥの思いのもと、選び抜かれた素材の持ち味を活かし、職人的技法を用いたミニマルな服作りが特徴。見せかけの贅沢を排除した、より本質的なエレガンスを追求する。

お問い合わせ先
A.P.C. CUSTOMER SERVICE
東京都港区赤坂8-5-30 青山一丁目ビル　
TEL: 0120-500-990
ウェブサイト：WWW.APCJP.COM

日本公式アカウント
Website : https://www.apcjp.com/jpn/
twitter : https://twitter.com/APC_JAPAN
LINE : https://page.line.me/010kylka?openQrModal=true
A.P.C. DAIKANYAMA Instagram : https://www.instagram.com/apc_daikanyama/?hl=ja
A.P.C. KANAZAWA Instagram : https://www.instagram.com/apc_kanazawa/?hl=ja
A.P.C. SAPPORO Instagram : https://www.instagram.com/apc_sapporo/?hl=ja
A.P.C. GOLF TOKYO : https://www.instagram.com/apcgolf_tokyo/?hl=ja
A.P.C. GOLF OSAKA : https://www.instagram.com/apcgolf_osaka/

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/20-19:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る


ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「世界のマイノリティー」。 各地で少数民族が権利維持・拡大のため苦闘している。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ