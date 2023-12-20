［株式会社ルックホールディングス］





モダン・フレンチスタイルを提案する“A.P.C.”(アー・ペー・セー)は、2023年12月20日から12月26日の期間、ジェイアール名古屋高島屋4F ローズパティオにて、バッグやギフトに最適なマフラー等の冬小物、メンズからウィメンズまで幅広いアイテムをご紹介いたします。





カジュアルなエレガンスを具現化したメンズとレディースのウェア、アクセサリーコレクションの

中から、ヴィーガンレザーを使用した「NINON(ニノン)」や、ビンテージから着想を得た「GRACE(グレース)」ベストセラーのバッグコレクションの他、ギフトに最適な雑貨、ユニセックスサイズのロゴニット、ジェイアール名古屋高島屋限定ローズカラーのロゴ刺繍がポイントのコーチジャケット、ロゴスウェット、ローズカラーヴィーガンレザーバッグなどIconic giftsをテーマに、心に残るギフトをセレクションしたPOP UPを開催中。





A.P.C. POP UP “Iconic gifts”

会期：2023年12月20日(水)~12月26日(火)

場所：ジェイアール名古屋高島屋 4F ローズパティオ

営業時間：午前10時～午後8時



About A.P.C.

1987年、フランス・パリにてメンズのブランドとしてスタートした＜A.P.C.＞は、「服をデザインした人間より服自体の良さを前面に出したい」という、デザイナー ジャン・トゥイトゥの思いのもと、選び抜かれた素材の持ち味を活かし、職人的技法を用いたミニマルな服作りが特徴。見せかけの贅沢を排除した、より本質的なエレガンスを追求する。



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