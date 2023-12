[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]





リリースから4ヵ月が経ち、『ネバーアフター~逆転メルヘン~』は12月22日に初めてのクリスマスメジャーアップデートを行います。「オズの城」の風景は一面の雪景色に変わり、街はクリスマスツリーやイルミネーション、カラーテープなどで飾られ、クリスマスムード満点です。早速フレンズと一緒に写真を撮りましょう!うっすらと雪化粧した城のに加え、今回のアップデートのポイントは以下の通りです。



■イベント参加で限定衣装やマウントをゲットできるチャンス





今回のクリスマス外観は赤・白・緑・金を基調としてデザインされていて、頭には可愛いトナカイの角も飾られています。メイジ(女)はローブ、バード(女)はキュートなミニスカートなど、各クラスごとにデザインが少し異なります。外観以外に、「サンタさんのおひげ」、「ジンジャーブレッドマンのメガネ」、頭飾り「モコモコトナカイ」、背飾り「クリスマスキャロル」など、多種多彩なクリスマスをテーマにしたスキンもイベントで入手可能です。





また、クリスマスマウント「トナカイとソリ」は、ソリに乗ると速度バフがかかり、トナカイが走る時の鈴の音が聞こえます。気分はまるでプレゼントを配りに行くサンタクロースです。

※イベント開催時間:2024年1月1日23:59まで



■新機能「モエドラ」実装





ラビットホールの異変により新種「モエドラ」が異世界からオズ大陸にやってきて、冒険者様の新たな仲間になります。48匹のモエドラは可愛い見た目でそれぞれに個性があります。いつも冒険者様のそばにいて、戦闘時には多種多様なバフをかけて、冒険者様の戦力を高めてくれます。



















■新サーバー「時の遺跡」開放を記念して、特設サイトで「1001連無料ガチャ」キャンペーンが実施





12月22日の新サーバー「時の遺跡」開放に際して、「1001連無料ガチャ」キャンペーンが特設サイトで実施されます。2024年1月1日23:59までの期間中、新サーバーのプレイヤーには「1001連無料ガチャ」のキャンペーン報酬がプレゼントされます。

キャンペーンの詳細なルールは特設サイトで確認してください。



▶特設サイト:https://www.neveraftergame.com/jp/m/xfck/



さらに、X(旧Twitter)でも特別な抽選イベントに参加でき、フォローとリツイートをするだけでアマゾンギフトカード獲得のチャンスを見逃しなく!





以上のポイントに加えて、公式X(旧Twitter)アカウントにてシェアイベント「クリスマスパーティー」が絶賛開催中です。フレンドを招待してパーティーに参加すると、参加人数によって限定外観とフレームを獲得できます。さらに、5人到達でずっと使える背飾り外観「夢織り」も獲得できます。X(旧Twitter)でハッシュタグ #ネバアフ を検索して、ほかの冒険者の一行に参加し、みんなでクリスマスプレゼントをゲットしましょう!この冬は、おとぎの世界で一緒に過ごそ?



■『ネバーアフター~逆転メルヘン~』概要



▼概要

タイトル:ネバーアフター~逆転メルヘン~

ジャンル:予想を裏切るおとぎ話RPG

配信:配信中

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

対応OS:iOS/Android(機種によりご利用いただけない場合があります)

権利表記:(C) 2023 NetEase Inc.



▼URL

『ネバーアフター~逆転メルヘン~』公式サイト:

http://www.neveraftergame.com/jp/

『ネバーアフター~逆転メルヘン~』公式Twitter:

https://twitter.com/NeverAfterJP(@NeverAfterJP)

『ネバーアフター~逆転メルヘン~』公式YouTube:

https://www.youtube.com/@NeverAfter_JP



