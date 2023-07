[株式会社BitStar]

ソーシャルメディアマーケティング事業やD2C事業を展開する株式会社BitStar(本社:東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO:渡邉拓、以下BitStar)は、独自開発するの分析ツール「IPR(インフルエンサーパワーランキング)」のデータに基づき、2023年4-6月にYouTubeにて活躍した動画クリエイターや動画チャンネルのランキングを発表いたします。



・チャンネル総再生数ランキング(ショート動画クリエイターを除く)

・チャンネル総再生数ランキング

・動画再生数ランキング(ショート動画を除く)

・新規開設チャンネルランキング

・タイアップ動画ランキング



また、特別編としてTikTokで使用された楽曲のランキングも発表いたします。



・TikTok使用楽曲ランキング



「IPR」では、YouTube・Instagram・TikTokを中心に50万件以上のインフルエンサーデータを保有。本リリースではランキングのTOP10、20のみを公開していますが、IPRではTOP100までのランキングの公開を予定しています。ぜひこの機会にご登録ください。





IPR:https://bitstar.tokyo/ipr/



1.チャンネル総再生数ランキング(ショート動画クリエイターを除く)



(※)該当期間において、ショート動画再生数が全体の80%を超えるチャンネルを除いて集計をしています。IPRでは通常動画とショート動画のパフォーマンスを分けて算出することも可能です。



【チャンネル総再生数 TOP20】

1位 2億1080万回 Ayase / YOASOBI

2位 1億9157万回 もちまる日記

3位 1億6306万回 Fischer's-フィッシャーズ-

4位 1億5824万回 東海オンエア

5位 1億5610万回 SPOTVNOW

6位 1億3502万回 (パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV

7位 1億2945万回 コムドット

8位 9879万回 FNNプライムオンライン

9位 9874万回 THE FIRST TAKE

10位 9385万回 Snow Man

11位 9357万回 はじめしゃちょー(hajime)

12位 9214万回 たっくーTVれいでぃお

13位 9122万回 oricon

14位 8724万回 きまぐれクックKimagure Cook

15位 8534万回 日テレNEWS

16位 7963万回 TVアニメ【推しの子】公式チャンネル

17位 7414万回 ドズル社

18位 7349万回 動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】

19位 7329万回 プロ野球のおもいで2ch なんj【MLB NPB】

20位 7278万回 TBS NEWS DIG Powered by JNN



■インフルエンサー・アナリスト大山純平による分析とコメント(敬称略)



インフルエンサー・アナリスト 大山 純平



第1位 Ayase / YOASOBI

期間内の投稿された動画はわずか8本にも関わらず、総再生数ランキング1位を獲得。まさに人気アニメ『推しの子』の主題歌『アイドル』の人気を象徴する結果となりました。『アイドル』は国際的な人気を博していますが、チャンネル全体のコメント言語も約半数が日本語以外(日本語:50.9%、英語:33.9%、スペイン語:2.4%、中国語:2.0%、その他:10.8%)。コメント比率からも世界中で人気であることがうかがえます。



第2位 もちまる日記

日々の癒しを求める視聴者に対し、4分程度の比較的見やすい尺で、飼い猫の日常を投稿しているチャンネル。本期間において4月までは毎日1本投稿でしたが、5月以降は毎日2本投稿へ頻度を変更。再生数も比例してジャンプアップし、2位にランクインしました。



第3位 Fischer's-フィッシャーズ-

通常動画では、メンバーのンダホの第二子の報告動画や、シルクロードの結婚報告動画が急上昇にランクイン。公私ともに充実された結果となりました。1−3月期と比較すると、ショート動画本数は比率は45%→46%と変わらないながらも、動画再生数は2,300万回→1億3,000万回、ショート動画再生比率は55%→69%へ上昇。通常動画、ショート動画ともに活躍が目立ちました。



「チャンネル総再生数ランキング」総括

1-3月期から引き続き、フィッシャーズ、東海オンエア、コムドットなどの古参クリエイターが変わらず人気を博しているなか、Ayase / YOASOBI、もちまる日記など新たな顔ぶれも見える結果となりました。

1-3月期と比較したショート動画比率は、フィッシャーズが55%→69%、東海オンエアが11%→23%、コムドットが26%→21%、はじめしゃちょーが55%→74%と全体的に維持もしくは上昇傾向で、ショート動画クリエイターと通常動画クリエイターの垣根がなくなりつつあります。



また、FNNプライムオンラインやoricon、日テレNEWSなどのメディア系企業チャンネルも多くランクインしており、日々のニュースや時事ネタのリアルタイム発信、視聴も活発化しています。





2.チャンネル総再生数ランキング



【チャンネル総再生数 TOP20】

1位 14億1775万回 ISSEI / いっせい

2位 9億0927万回 Sagawa /さがわ

3位 8億6703万回 Junya.じゅんや

4位 7億5878万回 Yoshipapa / よしパパ

5位 7億2218万回 Bayashi TV

6位 3億8423万回 M2DK.マツダ家の日常

7位 3億6689万回 Kacho かちょ

8位 3億4716万回 斎藤アリーナ Alina Saito

9位 2億7762万回 Gintube

10位 2億3960万回 ガグル〈炎上・話題を語る奴〉

11位 2億1080万回 Ayase / YOASOBI

12位 2億0272万回 クソゲー動画大全

13位 1億9168万回 混血のカレコレ

14位 1億9157万回 もちまる日記

15位 1億6306万回 Fischer's-フィッシャーズ-

16位 1億6213万回 【公認】ふぉい抜きチャンネル

17位 1億5965万回 ジャスティスター / Justistar

18位 1億5824万回 東海オンエア

19位 1億5686万回 あかびんたん

20位 1億5610万回 SPOTVNOW



第1位 ISSEI / いっせい

2023年3月以降、投稿頻度を1日3本平均へ減らした(1月204本、2月157本、3月93本、4月:95本、5月92本)にも関わらず、月間再生回数は右肩上がりで本期間でも1位を獲得しました。BeatboxJCOやCRAZY GREAPAなど韓国の有名クリエイターや、Inosukeとのコラボが人気で、世界をまたにかけて活躍中です。



第2位 Sagawa /さがわ

前回の1-3月ランキングでは、総再生回数5億1574万回で5位だったものの、本期間では4億回近く再生数を伸ばし、2位にジャンプアップ。5月には登録者数が2,000万人を突破しました。



第3位 Junya.じゅんや

本期間での投稿本数は929本と上位3名の中でも圧倒的な本数を記録し、月間投稿本数が300本超え(4月:345本、5月350本)。総再生回数は1-3月期と比較しても横ばいで、日本人ショート動画クリエイターの中でも圧倒的な登録者数を誇っています。



「チャンネル総再生数ランキング」総括

4月下旬にIPRよりリリースした新機能「コメント言語比率」を確認したところ、ISSEI / いっせい(英語:28.1%、日本語:18.1%)、Sagawa /さがわ(英語:26.2%、日本語:14.3%)Junya.じゅんや(英語:22.8%、日本語:18.2%)といずれも日本語よりも英語のコメント比率が高く、海外を意識したコンテンツが世界で評価されていることを数値でも確認することができました。



1-3月期からの変わった点としては、10位の「ガグル〈炎上・話題を語る奴〉」や16位の「【公認】ふぉい抜きチャンネル」などの物申す系の投稿内容のランクインも目立ちました。





3.動画再生数ランキング



【動画再生数ランキング TOP20】

1位 1億8119万回 YOASOBI「アイドル」 Official Music Video

2位 3676万回 INI|'FANFARE' Official MV

3位 2722万回 SixTONES - こっから [YouTube ver.]

4位 2695万回 MAN WITH A MISSION×milet「絆ノ奇跡」Music Video

5位 1846万回 ATARASHII GAKKO! - OTONABLUE / THE FIRST TAKE

6位 1805万回 絵本 ぐっすりYASUMO、アリナミン製薬

7位 1638万回 YOASOBI / Idol (「アイドル」English Ver. )

8位 1528万回 TWICE「Hare Hare」Music Video

9位 1409万回 【推しの子】ノンクレジットオープニング|YOASOBI「アイドル」

10位 1356万回 milet×MAN WITH A MISSION「コイコガレ」MUSIC VIDEO(テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 エンディングテーマ)

11位 1278万回 米津玄師 Kenshi Yonezu - LADY

12位 1268万回 スピッツ / 美しい鰭

13位 1190万回 IVE 아이브 'WAVE' MV

14位 1146万回 Travis Japan - 'Moving Pieces' Music Video

15位 1105万回 MAN WITH A MISSION×milet - 絆ノ奇跡 / THE FIRST TAKE

16位 1087万回 Snow Man「あいことば」Music Video

17位 1074万回 Official髭男dism - TATTOO [Official Video]

18位 1037万回 TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」PV第2弾|OPテーマ:「青のすみか」キタニタツヤ|7月6日から毎週木曜夜11時56分~MBS/TBS系列全国28局にて放送開始!!

19位 1032万回 HOT JAPAN Spectacle Video|ALL HOURS × HIMEJI Castle with SAKURA、JO1

20位 1030万回 田舎の幼馴染カップルが結婚しました。、ぴんみん_幼馴染の同棲日記



第1位 YOASOBI「アイドル」 Official Music Video

日本語の楽曲としては、史上初Billboard国際チャート1位を獲得するなど世界で爆発的な人気を誇る本楽曲。MVは本期間で1億8000万回以上の再生を記録し、Ayase / YOASOBIチャンネルで再生された動画のうち、なんと85%が本動画の再生という結果に。この数値からも『アイドル』の楽曲人気、アニメ『推しの子』の世界的人気がうかがえます。



第2位 INI|'FANFARE' Official MV

5月24日に発売された4枚目のシングル『DROP That』のMVで、公開2日で1,000万回、公開15日で3,000万回を突破、INIとしても史上最速の記録を樹立。急上昇ランキング1位を獲得しました。



第3位 SixTONES - こっから [YouTube ver.]

ドラマ『だが、情熱はある』(日本テレビ系列)の主題歌で、ブレイクビーツに乗せながら6人がラップをマイクリレーでつなぐという、これまでのSixTONESの楽曲にはなかったスタイルが人気の楽曲。IPR上の本チャンネルの視聴者近似インフルエンサーデータでは、「CDTV 公式YouTube」や「日テレ ドラマ公式チャンネル」が上位を占め、ドラマの切り抜き動画や、音楽番組の映像とも連動して再生数が上昇している印象です。



「動画再生数ランキング」総括

TOP20のうち、MVやアニメのOPムービーなどの楽曲に関わる投稿が18件と異例の数となりました。背景として、『推しの子』『アイドル』の世界的な人気はもちろんですが、アニメやドラマの切り抜きを公式チャンネルがショート動画で告知する流れや、ライブ映像のみならず、アーティストのテレビ出演映像を公式チャンネルで後追い発信する流れなどが活発化しており、それと連動してMVの再生数も伸びている印象です。





4.新規開設チャンネルランキング



【新規開設チャンネルランキング TOP20】

1位 26.0万人 日向坂ちゃんねる

2位 17.8万人 櫻坂チャンネル

3位 15.7万人 ヒカル相馬の都市伝説

4位 8.6万人 おたまたま幕府&青木リオ

5位 8.0万人 丸の内OLノかすみ

6位 7.1万人 かっぱちゃんねる

7位 7.0万人 アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組

8位 6.0万人 TKOチャンネル

9位 5.8万人 ぱすはに【公式】

10位 5.3万人 周防パトラ2nd

11位 5.2万人 このCH

12位 5.0万人 Ai&Art Lab Reina

13位 4.9万人 泉アナの本番3秒前

14位 4.7万人 さぶごしゃい

15位 4.3万人 いの【-30kg 大人のダイエット】

16位 3.7万人 幽乃うつろ / Kasukano Utsuro

17位 3.7万人 (新)もぐもぐさくら

18位 3.6万人 たいたい新チャンネル

19位 3.5万人 Chinatsu The Emo

20位 3.3万人 美女ぺん



第1位 日向坂ちゃんねる

日向坂46の2つ目の公式チャンネルとして4月16日に開設され、本チャンネルでしか見ることができないオリジナルコンテンツが魅力のチャンネルです。メンバー・富田鈴花が初めてマイカー選びをする動画や、加藤史帆・小坂菜緒がUSJデートをする企画など、メンバーの趣味や好きなことに合わせて多種多様な企画を実施しています。



第2位 櫻坂チャンネル

1位同様に4月16日に開設され、本チャンネルでしか見ることができないオリジナルコンテンツを投稿。本期間内でライブツアーを実施していたこともあり、ライブツアーや新曲初披露の裏側に関する動画や、打ち上げに潜入した動画などのオリジナルコンテンツが注目を集めています。



第3位 ヒカル相馬の都市伝説

ヒカルが自身のサブチャンネル「Hikaru Games」に投稿した都市伝説に関する動画が好評だったことをきっかけに、相馬トランジスタとともに専門チャンネルを開設。チャンネルの平均エンゲージメントは4.0%と、メインチャンネルやゲームチャンネルと比較して1ポイント程度高く、コアなファンで形成されている印象です。





5.タイアップ動画ランキング



【タイアップ動画ランキング TOP10】

1位 917万回 スーパードライ、アサヒビール株式会社

2位 689万回 ロングトリックウォレット、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

3位 597万回 脱獄ごっこPRO、LiTMUS Co., Ltd.

4位 547万回 コアラマットレス、Koala Sleep Japan 株式会社

5位 521万回 ラカントS、サラヤ株式会社

6位 515万回 SHEIN、ZOETOP Business Co., Limited

7位 393万回 定期便お弁当、三ツ星ファーム

8位 372万回 TIRTIR(ティルティル)、株式会社TIRTIR JAPAN

9位 317万回 サントリー天然水、サントリーホールディングス株式会社

10位 294万回 VT Cosmetics、株式会社VT Japan



第1位 スーパードライ(アサヒビール株式会社)

HIKAKINやフィッシャーズを起用した長尺企画だけでなく、YouTube Shortsでのタイアップにも注力している印象。ビールに合う料理をクリエイターが調理し、ビールと一緒に実食する座組みが食欲をそそります。クリエイターと食材を変えながら今後もPR投稿を増やしていくことが推測でき、今後の動向にも注目です。



第2位 ロングトリックウォレット(株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド)

投稿動画は「しーさー 文房具 / Seasar Stationery」の1クリエイター1投稿のみで2位にランクインし、クリエイターのトンマナ・特徴と商材の相性が非常に良かったことが推測できます。以前は長尺でのタイアップでしたが、今回はYouTube Shortsでのタイアップで、商材のポイントを端的に訴求しながらワクワク感が伝わるクリエイティブが魅力です。



第3位 脱獄ごっこPRO(LiTMUS Co., Ltd.)

『脱獄ごっこPRO』は、UUUMのグループ会社が運営するオンラインマルチ対戦ゲーム。4月中旬から5月上旬にかけて、UUUMクリエイターを中心にタイアップを実施しています。ゲーム系クリエイターのみならず、キッズ系、コント系など幅広いクリエイターを起用し、グループ企業内のサービス開発からインフルエンサーを活用したプロモーションまで一貫して実施した事例です。





【特別編】TikTok使用楽曲ランキング





1位:アイドル / YOASOBI

「Twice」「ENHYPEN」などのK-POPアイドルから「乃木坂46」「トレンディエンジェル 斎藤」、ロカロカダンス本家の「KOTARO IDE」など国内外問わず多数の有名人が踊ってみたの動画を投稿しました。



2位:If We Ever Broke Up / Mae Stephens(メイ・スティーブンス)

「ITZY」や「コムドット」のメンバー、「ばんばんざい るな」「中町綾」などが振り付けに合わせて動画を投稿しています。



3位:burning friday nightlucky / kilimanjaro

「堀未央奈」「平成フラミンゴ」「ばんばんざい るな」、ダンス動画でお馴染みの「ローカルカンピオーネ」「Hoodie fam」などが振り付けに合わせて動画を投稿しています。





■「IPR(インフルエンサーパワーランキング)」について







今回の調査結果を含めてさまざまなデータを保有していますので、お気軽にお問い合わせください。



▼お問い合わせ先

株式会社BitStar IPR営業担当

MAIL:sales@ipr.tokyo

IPR:https://bitstar.tokyo/ipr/



初回3日間はトライアルで全機能が無料で利用可能です。

※トライアル期間終了後もランキング閲覧など一部機能は引き続き無料でご利用いただけます。





■株式会社BitStarについて

「感情を動かす。世界を動かす。」

BitStarは動画クリエイターを独自データとテクノロジーで支援し、世界中に眠るすべての情熱がスポットライトを浴びる社会を実現するエンターテックカンパニーです。



株式会社BitStar (ビットスター)

所在地:東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者:代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立:2014年7月

事業内容:ソーシャルメディアマーケティング事業、D2C事業

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent」:https://bitstar.tokyo

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match」:https://bitstar.tokyo/match

・クリエイタープロダクション「BitStar Production」:https://bitstar.tokyo/production

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio」:https://bitstar.tokyo/studio

・ブランドプロデュース「BitStar D2C」:https://bitstar.tokyo/d2c



コーポレートサイト:https://bitstar.tokyo/corp





■本リリースに関する取材など、報道関係者の問い合わせ

株式会社BitStar(ビットスター) 広報担当:坪井

MAIL:pr@bitstar.tokyo

電話番号:03-4520-5777



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-15:16)