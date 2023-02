[ロボットホーム ]

株式会社Robot Home(本社:東京都中央区/代表取締役CEO:古木大咲/証券コード:1435、以下当社)の総括保険の被保険者数が2022年10月末時点で1万件を突破いたしました。また、キャプティブ子会社であるRobot Home Reinsurance Inc.(本社: /取締役社長 竹谷 雅樹/以下RHR)の事業を開始いたしましたのでお知らせいたします。







◯取り扱い契約数の安定した伸長

当社グループでは、安定収益領域であるPMプラットフォーム事業の強化を図っており、その一環として総括保険を導入。順調に契約数を伸ばし2022年12月末時点で10,372件の契約を保有しております。当社のPMプラットフォーム事業の拡大に伴い、今後も安定した契約の伸長が見込まれています。





◯キャプティブ子会社の本格始動

当社子会社として2022年12月に自社専属再保険会社(キャプティブ保険会社)のRHRを設立いたしました。前述した、総括保険の出再を皮切りに、今後は当社グループの各種損害保険を、国内保険会社様を通じてRHRに出再、保険を自家保有するとともに再々保険として再保険市場へ手配を行います。これにより、当社グループで管理するリスクと外部に移管するリスクを明確に切り分け、より効率的なリスクマネジメントが可能となります。

RHRは、考えうるあらゆるリスクへの対応をさらに強化し、当社グループ全体の収益安定化を目指して参ります。





Robot Home Reinsurance Inc. 概要

【 社 名 】Robot Home Reinsurance Inc.

【 設 立 】2022年12月1日

【 資本金等 】250,000 米ドル

【 取締役・社長 】竹谷雅樹

【 本 社 】220 S King St. Suite 1705 Honolulu, HI 96813 USA

【 主な事業内容 】Robot Homeグループの専属保険事業



株式会社Robot Home 概要

【 社 名 】株式会社Robot Home

【 設 立 】2006年1月23日

【 資本金等 】74億7000万円(資本剰余金を含む)

【 代表取締役CEO 】古木 大咲

【 本 社 】〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-15 RBM銀座ビル 9階10階11階

【 主な事業内容 】AI・IoT事業/PMプラットフォーム事業/income club事業

【 主な子会社 】株式会社 income club/株式会社 Residence kit/株式会社 TABICT

株式会社 サナス/株式会社 アイ・ディー・シー/株式会社Next Relation

Robot Home Reinsurance Inc.

【 ウェブサイト 】https://corp.robothome.jp



本件に関するお問い合わせ先

https://corp.robothome.jp/contact/form/pr



