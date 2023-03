[コスパグループ株式会社]

ハイエンドコスチュームブランド「COSPA Essentials」が送り出す、映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』アップグレードスーツ コスチュームセットのサンプル展示が決定。恵比寿の「Monster Japan」にて3月12日(日)まで展示中となる。











予約受付が開始となった、映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』アップグレードスーツ コスチュームセットの展示・予約会が急遽決定。

場所は、アメリカンコミックス・映画ファンが集う恵比寿の老舗ショップ「Monster Japan」。

「アップグレードスーツ コスチュームセット」を直接見ることができる機会は今回が初めて、実際に見て触ることで独特な素材感はもちろん、インナーマスクやアイパーツの立体感、スパイダーマークの細やかな刺繍も確認することができる。

試着もOKなので、迷っているファンにはまたとないチャンスとなっている。

もちろん「Monster Japan」の店頭・HPでは、3月12日(日)〆切にて予約も受付中だ。





<展示期間>

2023年3月3日(金)~12日(日)



<予約〆切>

2023年3月12日(日)まで



<店舗情報>

モンスタージャパン

営業時間:AM 12:30~PM 8:30

定休日:月・火曜日

住所:〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-6-1

公式HP:https://www.monster-japan.co.jp/





















<商品情報>

映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

(C) 2023 CTMG (C) 2023 MARVEL ALL RIGHTS RESERVED.

商品名:アップグレードスーツ コスチュームセット

発売日:2023年4月下旬予定

サイズ:M/L/XL

セット内容:トップス、パンツ、マスク(マスク、インナーマスク、アイパーツ×2)

※ソックス、シューズはセットに含まれません。

素材:ポリエステル100%

価格:99,000円(税込)

Made in Japan



【受注生産】

こちらの商品は【受注生産】です。確実にご購入を希望の方は、期間内にご予約ください。

※予約数満了などの理由により、予約受付を早期終了する場合がございます。予めご了承下さい。



※縫製製品は特性上、製品ごとに仕上がりサイズや縫製位置に若干のずれがございます。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品のデザイン・仕様・発売日などは予告なく変更となる場合があります。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止いたします。



発売元:株式会社コスパ

ブランド:COSPA Essentials

映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

「アップグレードスーツ コスチュームセット」特設ページ

https://cospaessentials.com/spiderman/

COSPA Essentials とは

4つのEssence[キャラクター×想い×価値×技術]から生まれるEssentials

現代に欠かせない日本文化となったキャラクターたち。

キャラクターコスチューム・アパレルのパイオニアであるコスパ。

現代社会環境への配慮した造りと持続する商品価値。

価値を具現化する最新の様々な技術に支えられた品質。

4つの想いを紡ぎ合わせたブランド、それが“COSPA Essentials”です。

■COSPA Essentials関連リンク

□公式サイト:https://cospaessentials.com/

□Twitterアカウント:https://twitter.com/csp_essentials

□Instagramアカウント:https://www.instagram.com/cospa_essentials



■商品に関する詳細、お問合せ先

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/10-19:16)